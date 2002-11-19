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JUDAS PRIEST: Ian Hill si ritira, ecco il sostituto
09/10/2026 - 23:27 (1105 letture)

Kronos
Lunedì 12 Ottobre 2026, 23.39.47
45
Sono d\'accordo. Infatti Jerry Cantrell avrebbe tutto il diritto di chiamare il gruppo come gli pare... Però capisco anche chi non li ritiene la stessa cosa.
tuttofare
Lunedì 12 Ottobre 2026, 21.34.56
44
i black sabbath sono una creazione di iommi e ward. nel corso di tanti anni (e diversi cantanti) hanno saputo avere una loro identita\' anche senza ozzy
Kronos
Lunedì 12 Ottobre 2026, 21.16.22
43
È come dire che i Black Sabbath non esistevano senza Ozzy... E infatti \"grazie\" a Sharon Tony Iommi non può chiamare il suo gruppo Black Sabbath.
tuttofare
Lunedì 12 Ottobre 2026, 19.37.47
42
perche\' gli alice in chains senza layne non sarebbero loro? jerry cantrell e\' sempre stato il leader della band, senza contare che sean kinney e\' nella band da praticamente sempre e mike inez e\' membro dal 1993. come esempio regge poco
Tristan
Lunedì 12 Ottobre 2026, 9.11.45
41
@LAMBRUSCORE sinceramente non userei \"figure di merda\" per le ultime esibizioni di Blackmore: è evidente che non stia bene (e ha 81 anni) e ha voluto fare un saluto. Come Ozzy l\'anno scorso. Non toglie nulla a quello che sono stati in passato.
Diego75
Lunedì 12 Ottobre 2026, 6.49.51
40
A questo punto che senso ha ancora chiamarli JP?...meglio che cambino nome del tutto. Sono quelle cose all\'americana che non hanno senso tipo i quiet riot continuano con solo il bassista, gli autograph pure, gli alice in chains senza layne non sono gli alice in chains....praticamente pensano che il nome della band sia divenuto un marchio di fabbrica da sfruttare diversamente dal contesto musicale.
Kronos
Domenica 11 Ottobre 2026, 17.26.03
39
Sono i Freight di KK e Ian che hanno cambiato il nome... E poi chiesto ad Atkins di unirsi a loro.
Buried Alive
Domenica 11 Ottobre 2026, 17.19.14
38
Non erano \"gli altri Judas Priest\", sono sempre quelli che poi diventarono \"questi\" Judas Priest. Perché dopo il primo anno Atkins richiamò KK d Ellis, sostituendo Stapenhill con Hill: è sempre lo stesso nucleo che ha messo su la band, hanno pure tenuto lo stesso nome.
Kronos
Domenica 11 Ottobre 2026, 17.04.36
37
Mi sa che non ti è chiaro che questi erano gli altri Judas Priest da cui presero il nome quelli formati da KK e Ian...
Buried Alive
Domenica 11 Ottobre 2026, 16.58.34
36
Judas Priest were formed in 1969 in Birmingham, England, by lead vocalist Al Atkins and bassist Brian \"Bruno\" Stapenhill, with John Perry on guitars and John \"Fezza\" Partridge on drums. Perry took his own life at age 18, and amongst the replacements the band auditioned was future Judas Priest guitarist Kenneth \"K.K.\" Downing; at the time, they turned him down in favour of 17-year-old multi-instrumentalist Ernest Chataway, who had played with Birmingham band Black Sabbath when they were still called Earth. Stapenhill came up with the name Judas Priest from Bob Dylan\'s song \"The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest\" on the album John Wesley Harding.
Kronos
Domenica 11 Ottobre 2026, 15.10.55
35
Tipo i Manowar?
Graziano
Domenica 11 Ottobre 2026, 14.53.26
34
Gli ultimi due album credo che siano di alta se non altissima qualità. Alcune canzoni da entrambi sono delle bombe. Non sono dischi epocali come Painkiller ma migliori di molti album del passato. Dal vivo ho visto Halford veramente in forma. Le canzoni sono riarrangiate perché certi picchi non li raggiungerà mai più, ma sinceramente sono altre le band che si devono ritirare.
Kronos
Domenica 11 Ottobre 2026, 13.51.58
33
Metal Archives: La band Freight fu fondata nel 1969 dai compagni di scuola Kenneth \"KK\" Downing e Ian Hill. Trovarono rapidamente il batterista John Ellis e decisero di aver bisogno di un cantante. Nel 1970, una band chiamata Judas Priest si sciolse e Al Atkins si ritrovò senza lavoro. Fu subito ingaggiato da Ian e KK, che rinominarono la loro band Judas Priest, dato che il nome era disponibile. Alla fine del 1970, Al si unì alla band di KK e Ian, portando con sé il nome, ma le due entità erano completamente separate.
Shock
Domenica 11 Ottobre 2026, 13.36.00
32
Stessa cosa: non si può leggere che interpreta meglio oggi di trent\'anni fa, eh che cazz....
Buried Alive
Domenica 11 Ottobre 2026, 13.35.57
31
Comunque Ian Hill non è uno dei fondatori.
Vitadathrasher
Domenica 11 Ottobre 2026, 12.26.12
30
sapete la differenza tra interpretare e cantare?
Noesis
Domenica 11 Ottobre 2026, 11.36.07
29
@shock, ovviamente concordo per quanto riguarda l\'assurdo paragone Firepower-Painkiller, e naturalmente Rob NON canta oggi meglio di 30 anni fa, ma l\'ho appena visto live e ti assicuro che NON è impresentabile, tutt\'altro.
Shock
Domenica 11 Ottobre 2026, 11.29.10
28
Ah, aggiungo pure: Firepower meglio di Painkiller? Si, va bene dai, anche qui rispetto l\'opinione ma penso che tutti i fan dei Judas pensano l\'opposto e a ben ragione.
Shock
Domenica 11 Ottobre 2026, 11.26.43
27
Ognuno la pensa come vuole ma dire che oggi Rob canti negli rispetto a trent\'anni fa è pura eresia.
Kronos
Domenica 11 Ottobre 2026, 11.19.02
26
Insomma quello che interessa è il \"prodotto\"
progster78
Domenica 11 Ottobre 2026, 11.18.21
25
A differenza di altri gruppi storici gli ultimi album sono ottimi.
Vitadathrasher
Domenica 11 Ottobre 2026, 10.56.50
24
Secondo me sono in piena forma, per il semplice fatto che Halford regge alla grande e anzi, interpreta i pezzi anche meglio di prima, il mastermind è il chitarrista che in pratica ha rilevato artisticamente l’azienda. Poi la filosofia del fatto che non ci sono più membri originali è roba per i fan e per il gossip a me diverte, poi bado ai fatti, se fanno buoni album gli compro, non mi innamoro di nessuno.
Kronos
Domenica 11 Ottobre 2026, 10.53.15
23
Ecco un\'iperbole:
Cerberus
Domenica 11 Ottobre 2026, 8.11.17
22
@Shock: non sono d\'accordo. Ho visto i Judas a Ferrara l\'anno scorso e le prestazioni vocali di Rob Halford sono state al di sopra di quanto si sente su molte registrazioni live di trent\'anni fa. Che fisicamente non appaia come He-Man mi interessa poco. Firepower secondo me è pari o persino superiore a Painkiller come album e lo nasconde solo il fatto che Painkiller ha un\'importanza storica per il genere e ha definito un certo sound ripreso da varie band nei \'90, mentre Firepower ha una produzione più moderna. Invincible shield è pure un ottimo album anche se magari meno memorabile.
Shock
Domenica 11 Ottobre 2026, 7.27.53
21
@Noesis: ancora una volta parli a sproposito. Da parte mia non c\'è nessun astio visto che i Judas sono il mio gruppo di metal classico preferito, Defenders è il mio album preferito del genere, The sentinel è uno dei miei brani preferiti di sempre di tutto l\'universo metal e considero Rob il prototipo del metal singer. Ma detto tutto ciò, hanno fatto il loro tempo, oramai il gruppo col solo Rob è una cover band dei Priest tanto quanto i KK Priest, e per non hanno più niente da dire visto che i capolavori del passato sono di un altro pianeta rispetto a quelli fatti negli ultimi vent\'anni e passa, oltre al fatto che Rob dal vivo è alquanto impresentabile. Sono stati un gruppo cardine dell\'heavy metal, ma adesso anche basta, possono smettere perchè non hanno più niente da dire.
Hellion
Sabato 10 Ottobre 2026, 18.11.03
20
Mi avete fatto sognare per anni, ma ormai siamo alla farsa.
LUCIO 77
Sabato 10 Ottobre 2026, 17.47.12
19
Ah ok.. Non conosco i fatti, quindi non mi esprimo.. Grazie.
Kronos
Sabato 10 Ottobre 2026, 17.44.48
18
Peccato che loro non lo abbiano avuto per i fan. Senza parlare di KK che aveva lamentato una \"calata\" del gruppo dal vivo. Glenn aveva già il Parkinson nel 2011. Però i contratti erano già stati firmati...
LUCIO 77
Sabato 10 Ottobre 2026, 17.41.30
17
Ciao Kronos, io parlavo di rispetto in generale, per la loro Storia.. Non riferito alle ultime \"beghe\".
Kronos
Sabato 10 Ottobre 2026, 17.37.41
16
Il rispetto fino all\'annuncio dell\'Epitaph Tour c\'è stato tutto.
LUCIO 77
Sabato 10 Ottobre 2026, 17.26.29
15
I Judas Priest sono una garanzia.. Hanno avuto un attimo di \"stanca\" fra Turbo e Ram, e poi che gli vuoi dire ? Poi a un Gruppo che interpreta Joan Baez, solo rispetto.
Noesis
Sabato 10 Ottobre 2026, 16.28.41
14
non capisco sto astio verso una band leggendaria come questa. Sempre da parte dello stesso utente fra le varie
Kronos
Sabato 10 Ottobre 2026, 15.55.24
13
Già annunciato un concerto per il prossimo anno. Schiavi dell\'etichetta...
Kronos
Sabato 10 Ottobre 2026, 15.54.15
12
Fight\'s Priest of Rob and Friends.
Shock
Sabato 10 Ottobre 2026, 15.41.12
11
E gli altri quando lo fanno?
Mic
Sabato 10 Ottobre 2026, 14.59.56
10
A memoria accreditato per Winter e Invader.
RiFF
Sabato 10 Ottobre 2026, 14.50.21
9
Halford\'s Priest of Fire!
Vitadathrasher
Sabato 10 Ottobre 2026, 12.04.36
8
Lo tenevano più per anzianità, per dare un senso di \"membro storico\". A livello musicale mi pare abbia da sempre contribuito il giusto come idee. Mi è sempre sembrato il classico bassista che resta nell\'ombra, non crea zizzania e fa il suo dovere. Non mi ricordo tutta la loro discografia, ma dai pezzi che ho in mente suona molto \"pratico\" a volte nel mix lo si sente anche il giusto, forse più nei pezzi anni 70. Comunque sia medaglietta e avanti il prossimo. Aspetto un tour con KK&RB Priest.
Kronos
Sabato 10 Ottobre 2026, 10.56.52
7
Per Rob Halford bastava essere in 4. Poi ci hanno ripensato... Comunque basta chiamare KK ora che Ian non c\'è più. Ricordo che non lo voleva più.
LAMBRUSCORE
Sabato 10 Ottobre 2026, 10.38.21
6
Confermo, Rimmer gran bassista, visto live qualche anno fa. Per me dovrebbero sostituire Andrea Snippi con un solista migliore, comunque gande Hill, ha lasciato da signore, piuttosto di fare figure di merda, tipo le ultime di Blackmore
Rob Fleming
Sabato 10 Ottobre 2026, 10.20.39
5
...pur ammettendo che per quel che ho visto ed ascoltato negli Uriah Heep, Dave Rimmer è un signor bassista. Però dispiace per Hill, ma come dice @Progster, oltre 50 anni passati a suonare alla fine possono farsi sentire.
Mos Maiorum
Sabato 10 Ottobre 2026, 10.14.54
4
Non stravedo per lui come bassista... però come persona era stato un collante dei Judas Priest e un pezzo di storia. Dispiace si ritiri, la vecchiaia è una brutta bestia
progster78
Sabato 10 Ottobre 2026, 9.08.53
3
Quando hai 74 anni e 57 li hai passati a suonare in una metal band...grazie,grazie e ancora grazie.
Rob Fleming
Sabato 10 Ottobre 2026, 8.23.55
2
Alla fine finisce che i Judas Priest arrivano prima dei Kiss e diventano un marchio a prescindere dai componenti. Se ne va l\'ultimo componente sempre presente.
Kronos
Venerdì 9 Ottobre 2026, 23.58.02
1
I Judas Priest di Rob Halford
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