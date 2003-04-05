DREAM THEATER: al lavoro sul seguito di ''Parasomnia''

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Rob Fleming
Giovedì 15 Ottobre 2026, 12.25.19
16
Ma se Metropolis pt. 1 era una canzone; Metropolis pt. 2 un intero disco, Metropolis pt. 3 che cosa potrebbe essere?!? Ho paura di saperlo. Mi è bastato The Astonishing già una volta.
Micologo
Giovedì 15 Ottobre 2026, 7.22.19
15
Voglio, anzi ESIGO un Metropolis pt.3, crossover con Operation Mindcrime, ovviamente Tate super ospite...
Jappy81
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 18.29.04
14
@ Transcendence. Oddio ma veramente il genere hardcore o metalcore non l’ho mai sentito suonare dalla band. Certo alcuni album hanno ripreso alcuni riff alla Metallica o alcune melodie alla Muse ( questo è stato anche confermato ) ma arrivare al suono metalcore forse è un pelo esagerato. Certo è che durante la loro carriera hanno cercato di mettere qualche influenza “rubato” da altre band. Per esempio è noto che prima di scrivere the glass prison da six degrees inner turbolence , Portnoy e Petrucci andarono a vedere un live dei Pantera ! Questo è stato detto più volte nelle interviste da Portony ..
progster78
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 17.02.20
13
@Transcendence,per me potevano osare anche di più...di certo non li avrei criticati. Per questo motivo ritengo i Fates Warning la più grande prog metal band...ogni disco diverso dall\'altro,al di là della tecnica cmq sempre eccelsa. Vedi anche gli Opeth osannati e anche criticati perché hanno smussato le loro sonorità con dischi come In Cauda Venenum che per me è un buon disco.Osare fa sempre bene quando si tratta di prog.
unkwn
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 16.58.06
12
Ho letto bene? influenze hardcore metalcore alla Slipknot e SOAD? Con che cuffie ascolti la musica per dire una cazzata del genere
Transcendence
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 16.49.43
11
@progster78: Già fatto, influenze hardcore/metalcore di tipo Slipknot/System of a Down in \"The Glass Prison\", \"Panic Attack\" e un po\' tutto Train of Tought (basta la sola \"Honor Thy Father\"), e giù coi criticoni.
progster78
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 16.35.03
10
@Terzadose,è vero ma diciamo anche che se si fermassero un po\' invece di farne uscire uno sotto l\'altro e provare a fare qualcosa di diverso magari non stravolgendo le sonorità a cui siamo abituati ma almeno a ravvivarle con elementi nuovi non sarebbe male. Mio semplice pensiero.
Terzadose
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 16.12.12
9
Onestamente, sono in giro da parecchio, che innovazione/cambio di stile ci si può aspettare? Detto questo, gli album memorabili stanno tutti nello scorso millennio poi, per quanto mi riguarda, hanno prodotto buoni album (tra cui ci metto l\'ultimo) e album meno buoni (dal dopo Six Degrees fino a qualche album fa).
progster78
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 15.54.33
8
GT_Oro,anche James Patterson non scherza...orca boia.
GT_Oro
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 15.47.01
7
I DT sono i Clive Cussler del prog metal, sempre piacevoli da sentire ma dischi scritti con lo stampo...
Bacon Apocalypse
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 13.18.40
6
L\'ultimo non era male, almeno per me qualche canzone memorabile c\'era (Night Terror, Bend the Clock) però chiaramente vedremo se l\'andazzo sarà lo stesso o magari ci sconvolgeranno (probabilità 0.09% ma siamo ottimisti dai)
progster78
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 11.40.49
5
Anche a me è piaciuto Parasomnia ma un po\' di freschezza in più non mi dispiacerebbe...naturalmente non pretendo un altro I&W o un SFAM ma almeno qualcosa di più \"coraggioso\" dal punto di vista compositivo,ma mi sa che il livello sarà quello degli ultimi lavori sempre buoni comunque.
meyaldog
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 11.31.54
4
in tutta onestà faccio fatica a trovare canzoni memorabili nelle ultime produzioni. nonostante il rientro di Portnoy che stimo tantissimo. speriamo bene.
Terzadose
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 11.14.36
3
Bene, l\'ultimo mi è piaciuto.
mikmar
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 0.14.42
2
Godo !!!!
mikmar
Mercoledì 14 Ottobre 2026, 0.14.42
1
Godo !!!!
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