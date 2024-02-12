ZEBRA: ascolta ''Walk with You'', firmata da Paul Stanley

Gli Zebra
, il power trio formato da Randy Jackson
, Felix Hanemann
e Guy Gelso
, pubblicheranno il 13 novembre 2026 il nuovo disco V
, tramite l'etichetta Flatiron Recordings
.
Il primo singolo, Walk with You
, era stato finora diffuso solo in maniera non ufficiale, tramite registrazioni dello stesso dal vivo. La band ha ora pubblicato il brano, il quale è stato composto insieme Paul Stanley
dei Kiss
ed è ascoltabile in fondo alla pagina.
A questo link
potete trovare i dettagli dell'opera, che segnerà il ritorno della band con nuova musica dopo più di vent'anni.