APOGOD PROJECT: i dettagli del nuovo ''Paintful Symphony''

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Gli Apogod Project hanno pubblicato, tramite Metal Zone Italia, il loro nuovo album, Paintful Symphony, lo scorso 30 ottobre 2026.
Il disco è un adattamento in musica dei primi sei capitoli di Dipinto Sull'Acciaio, volume del saggista - e nostro redattore - Francesco Gallina, edito da Arcana Edizioni nel 2021, il quale si interroga sul tema del rapporto tra heavy metal e grandi figure della storia dell'Arte.
Di seguito potete leggere le dichiarazioni della band:
“Abbiamo cercato di entrare con la musica nelle pieghe più profonde delle vite di questi artisti: vite incredibili, luminose e tormentate, attraversate da passioni immense, lutti, solitudini, cadute e ferite che spesso non hanno mai smesso di sanguinare. Abbiamo provato a raccogliere quel dolore e a trasformarlo in suono, a dare una forma musicale alle emozioni che si nascondono dietro i loro dipinti e le loro storie, là dove la sofferenza incontra la creatività e la fragilità dell’uomo riesce, quasi per incanto, a diventare arte.”
Ecco la tracklist:
1) Entrance to the Abyss
2) Bosch - The Garden of Delights
3) Goya - The Sleep of Reason
4) Blake - The Doors of Perception
5) Dorè - The Sweet Tale of Tom Thumb
6) Beksiński - Everything's Gone
7) Giger - Newt's Revenge