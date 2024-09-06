NEAL MORSE & THE RESONANCE: ascolta ''Shine Until Tomorrow'' dal secondo album

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Il progetto prog Neal Morse & The Resonance pubblicherà il proprio secondo album, River of Light, in data 27 novembre 2026, tramite l'etichetta InsideOut Music.
Qui sotto è disponibile la tracklist, mentre a lato trovate la copertina:
1. Opening (River of Light)
2. The Sorrow
3. The Ashes
4. The Movement
5. The Time (To Be Timeless)
6. The Second Movement
7. The Calling
8. Walk on Water
9. Shine Until Tomorrow
10. Haran (The Place Between)
11. Cascading Skies
12. River of Light
Il nuovo singolo promozionale, Shine Until Tomorrow, è ascoltabile in basso: