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DISCHI IN USCITA

13/11/26
IRON SAVIOR
Deathbringer

13/11/26
ZEBRA
V

19/11/26
ANGELUS APATRIDA
The Reckoning

20/11/26
TRIVIUM
Crown in the Grave

20/11/26
GIRISH AND THE CHRONICLES
Disintegrate

20/11/26
DOWN
Volume V

20/11/26
VANISHING POINT
Eremition

27/11/26
NEAL MORSE & THE RESONANCE
River of Light

08/01/27
ORDEN OGAN
Lords of the Grave

15/01/27
DIRTY HONEY
Catch My Butterfly

CONCERTI

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
NEAL MORSE & THE RESONANCE: ascolta ''Shine Until Tomorrow'' dal secondo album
07/11/2026 - 13:11 (108 letture)

ALTRE NOTIZIE
07/11/2026 - 13:11
NEAL MORSE & THE RESONANCE: ascolta ''Shine Until Tomorrow'' dal secondo album
01/03/2025 - 09:59
THE FLOWER KINGS: insieme ai Neal Morse & The Resonance per un'unica data
09/10/2024 - 16:18
NEAL MORSE & THE RESONANCE: guarda il video di ''Thief''
06/09/2024 - 16:24
NEAL MORSE & THE RESONANCE: i dettagli del nuovo ''No Hill For A Climber'', ascolta un brano
ULTIME NOTIZIE
07/11/2026 - 13:02
DEATH ANGEL: ascolta l'inedita ''The Never Was''
01/11/2026 - 21:18
APOGOD PROJECT: i dettagli del nuovo ''Paintful Symphony''
31/10/2026 - 17:58
ROB ZOMBIE: guarda la clip di ''Sir Lord Acid Wolfman''
31/10/2026 - 17:54
METAL CHURCH: il video della titletrack ''Dead to Rights''
31/10/2026 - 17:45
SKID ROW: presentano il nuovo cantante Justin Sargent
19/10/2026 - 16:44
TARJA: il video di ''Tango'', il pezzo in collaborazione con gli Apocalyptica
18/10/2026 - 17:19
CALLIOPE: a novembre il debutto con ''Nel Mio Cerchio''
16/10/2026 - 18:55
ZEBRA: ascolta ''Walk with You'', firmata da Paul Stanley
16/10/2026 - 18:48
VANISHING POINT: ''Sirens'' è il nuovo singolo da ''Eremition''
16/10/2026 - 18:28
NIGHTWISH: si separano da Floor Jansen
 
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