THE ERINYES: i dettagli e la titletrack del nuovo disco ''Hide and Seek'' 15/11/2026 - 18:02 (97 letture)
Le Erinyes, la nuova formazione che riunisce le cantanti Nicoletta Rosellini (Kalidia), Mizuho Lin (Semblant) e Justine Daaé (Elyose), pubblicheranno il prossimo 18 dicembre 2026 il loro secondo disco in studio tramite Frontiers Music Srl.
La tracklist di Hide and Seek - questo il titolo - è riportata di seguito, mentre a lato potete guardare la copertina:
1. Agony & Ecstasy 2. Hide and Seek 3. Close Your Eyes 4. Lies 5. Serenade 6. Side by Side 7. Heart in a Battlefield 8. Tears 9. Strong 10. To the Stars
Il nuovo singolo promozionale del disco, la titletrack Hide and Seek, è ascoltabile di seguito: