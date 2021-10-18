CANTIQUE LÉPREUX: il nuovo album ''Le bannissement'' in streaming

29/03/24
COFFINS
Sinister Oath
29/03/24
WRISTMEETRAZOR
Degeneration
29/03/24
THE QUILL
Wheel of Illusion
29/03/24
IVORY TOWER
Heavy Rain
29/03/24
CANTIQUE LÉPREUX
Le Bannissement
29/03/24
RIITASOINTU
Pedon Leikki
29/03/24
WAIDELOTTE
Celestial Shrine
29/03/24
GIVRE
La Cloître
29/03/24
DARKESTRAH
Nomad
29/03/24
MNHG
Necare
28/03/24
DEPECHE MODE
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)
28/03/24
TAAKE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
28/03/24
ENUFF Z’NUFF
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
28/03/24
TYGERS OF PAN TANG + SONS OF THUNDER
TRAFFIC LIVE - ROMA
28/03/24
JOKER OUT
HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
28/03/24
LIKE ASHES TO FALL
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
29/03/24
ENUFF Z’NUFF
BORDERLINE CLUB, VIA GIUSEPPE VERNACCINI 7 - PISA
29/03/24
VANEXA
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
29/03/24
A JOURNEY IN DARKNESS (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
29/03/24
TYGERS OF PAN TANG + SONS OF THUNDER
SANTOMATO CLUB - PISTOIA