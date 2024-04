DETTAGLI EVENTO THE TOWER MUSIC MEETING (day 2) 27/04/2024 BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA GRUPPI

SPASM +

GUINEAPIG +

GRUMO +

THE NUTRIES +

GRINDER NOTE

Biglietti:

Day 1: 20 euro

Day 2: 20 euro

Day 3: 10 euro

Abbonamento ai 3 giorni: 45 euro

Prevendite https://linktr.ee/TheTowerMusicMeeting