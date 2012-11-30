Live Report

Dopo lo show dei God Is An Astronaut di ottobre, Hellfire Booking torna alla carica proponendo due date di un altro gruppo cardine del post rock mondiale, ovvero i giapponesi Mono. Anche questa volta il locale per la data di Roma è il Largo Venue e l’apertura delle porte è fissata per le 21. Arrivato con largo anticipo, memore dei problemi di parcheggio della zona, mi metto pazientemente in fila. La serata è uggiosa, piovosa e fredda e nessuno mostra clemenza per gli astanti che aspettano fuori, pertanto il locale apre alle 21 precise come da programma.

Non c’è nessuna spalla ad aprire il concerto dei Mono, quindi approfitto dell’attesa per fare un salto allo stand del merchandise, assai ben fornito di CD ed LP di quasi tutti gli album pubblicati dai Mono nel corso dei loro ben 25 anni di carriera, nonché di magliette e felpe. Trovata una posizione comoda per vedere il concerto, attendo l’inizio dello spettacolo.



Alle 21:30 in punto i Mono fanno il loro ingresso sul palco, avvolti dal fumo del ghiaccio secco. Il locale nel frattempo si è riempito, sebbene il concerto non sia tutto esaurito, ma l’accoglienza per il gruppo è freddina. Un timido applauso si leva dal pubblico e dopo una sinteticissima introduzione (“We are Mono from Tokyo, Japan”) da parte del chitarrista solista Takaakira "Taka" Goto, si comincia. L’eloquio verbale non è certamente la modalità di comunicazione preferita dai quattro giapponesi, quindi è il momento di ascoltare cosa hanno da dire musicalmente.

Comprensibilmente, la scaletta è incentrata sull’album a supporto del quale è stato organizzato il tour, ovvero Oath, uscito a giugno dell’anno scorso e prodotto dal compianto Steve Albini. Per tutto il primo brano, Run On, pubblicato come singolo proprio dall’ultimo album, i nostri rimangono celati dal fumo: si intravedono solo le sagome delle palette degli strumenti e un gong sullo sfondo, a rimarcare la provenienza orientale dei quattro. I suoni rendono molto bene, il mix degli strumenti è bilanciato correttamente con le basi di cui il gruppo fa ampio uso –Oath è interamente accompagnato dall’orchestra, come la maggior parte dei loro album- e il volume è dosato con precisione. Il basso di Tamaki Kunishi, in particolare, è davvero avvolgente e l’immersione è assicurata. Anche il secondo pezzo proposto, We All Shine On, al confine con certo shoegaze, è tratto da Oath, e sebbene manchi l’orchestra la resa è comunque ottima, con il quartetto che dà prova della sua coesione durante il movimentato crescendo del brano.

Non c’è spazio per pause e dopo un veloce cambio di suoni, tra pedaliere ingombre di mille riverberi e delay, si prosegue con Innocence, brano tutto sommato breve per gli standard del gruppo, introdotto dal timbro vetroso della chitarra di Taka. Arriva poi un momento più riflessivo e di raccoglimento con Sorrow, nel cui finale esplosivo il batterista Dahm Majuri Cipolla ha modo di splendere. Finalmente è il momento dei pezzi da novanta: la sognante Pure as Snow, tratta dal capolavoro Hymn to the Immortal Wind, trasporta tutti i presenti in un’altra dimensione e la conclusione del brano è la summa maxima del post rock come inteso dai Mono. Su Hear The Wind Sing, uno dei brani più riusciti di Oath -e anche di questo show- c’è modo di apprezzare Tamaki Kunishi in veste di tastierista e Taka che per l’occasione usa una bacchetta della batteria a mo’ di slide. Prima di arrivare alla conclusione c’è spazio per la bella Ashes In the Snow, brano cardine del già citato Hymn, nella cui introduzione la bassista Kunishi suona il glockenspiel.

Per l’ultima doppietta di brani i giapponesi si esprimono nella stratificazione di Time Goes By che nel finale -rielaborato rispetto alla versione su disco- cita quelle atmosfere care a Blade Runner di una Tokyo piovosa illuminata dalle insegne al neon, mentre in Recoil, Ignite abbandonano le orchestrazioni per ritornare a una dimensione più essenziale.



Dopo i (brevi) ringraziamenti di rito da parte dei Mono la folla si disperde ed è il momento di tirare le somme su ciò a cui abbiamo assistito. Il concerto, durato un’oretta e mezza, è volato, e il gruppo giapponese ha dato prova di essere ancora sugli scudi, dopo un quarto di secolo passato a suonare un genere del quale ha contribuito significativamente all’evoluzione. Aspettiamo quindi fiduciosi il prossimo tour, magari accompagnati da un’orchestra vera come in quello del 25esimo anniversario tenutosi l’anno scorso, che purtroppo non ha toccato l’Italia.



SETLIST MONO

1. Run On

2. We All Shine On

3. Innocence

4. Sorrow

5. Pure as Snow (Trails of the Winter Storm)

6. Hear The Wind Sing

7. Ashes in the Snow

8. Time Goes By



---ENCORE---



9. Recoil, Ignite