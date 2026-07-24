Live Report

Ed eccoci di nuovo nella tentacolare Piea, magica location immersa nei boschi del Monferrato per la prima giornata del KaPtura Festival, un evento del quale si può solo dire un gran bene per location, organizzazione e roster che in questa quarta edizione vede un ulteriore step per un salto di qualità davvero importante. Prezzi del biglietto contenuti -si può anche fare l'abbonamento dei due giorni, la domenica non prevede alcun ticket- parcheggio e area camping gratis, stand di merchandising vari (magliette, CD, accessori e addirittura costumi folkloristici ovviamente a tema metallico) birra, ottimo vino -data la zona non può essere diversamente- cibo sia per carnivori che per vegani e ovviamente assistenza sanitaria e servizio d'ordine… in definitiva un piccolo villaggio musicale vivibile a 360° ricavato nel campo sportivo del paesino (qui si gioca a tamburello come da tradizione piemontese) e che impegna la comunità stessa grazie al lavoro della proloco e all'impegno dei ragazzi della zona. Insomma non manca nulla per vivere una serata di sano metal in pieno relax all'ombra delle colline e una volta esibito l'accredito parcheggio il mezzo e, ricevuto il pass, mi immergo in questa atmosfera campestre dando anche un'occhiata all'installazione fotografico/multimediale -grazie a un'app dedicata- a tema rock dedicata alla memoria di Massimo Cotto, noto giornalista e dj astigiano.

Un feroce licantropo ci accoglie sul maxischermo (e la cosa è un po' inquietante dato che in queste zone capita spesso di incontrare per davvero i lupi) poi verso le 18:00 la serata può avere inizio...



BLACK ANCESTRY

Tocca ai Black Ancestry aprire il festival, essendo giorno lavorativo a quest'ora il pubblico non è molto numeroso ma i ragazzi non si scoraggiano e attaccano con il loro black/thrash di chiara matrice ottantiana; del resto titoli come Satanic Nightmare e Possessed in Chains lasciano pochi dubbi su quanto Hell Child & soci abbiano appreso la lezione di Cronos e Mantas. In mezzo a tanto zolfo fa sorridere vedere di fronte al palco il figlioletto del bassista con le cuffie protettive in braccio alla tatuatissima mamma. Nonostante l'ingrato orario i ragazzi se la cavano egregiamente.



SETLIST BLACK ANCESTRY

intro

1. Black Angels

2. Satanic Nightmare

3. Evil… in March with Satan

4. Possessed in Chains

6. Master of the Earth

7. Rise Again

8. Black Ancestry



INFECTION CODE

Con gli Infection Code si cambia genere e passiamo all'industrial thrash: gli alessandrini stasera propongono l'ultimo disco De Reptilium Arcanis nella sua interezza con l'aggiunta di un estratto dal precedente Culto del 2025. Il cantante Gabriele Oltracqua coinvolge e diverte dimostrando grande confidenza col pubblico, mentre il bassista Andrea Rasore, anche se un po' affannato, a un certo punto scende dal palco e suona in mezzo alla gente che comincia a pogare sulle note delle varie World Eating Queen e Veleno. Divertimento assicurato come sempre e partecipazione generale come si conviene a questa rodata band, bravi davvero!



SETLIST INFECTION CODE

1. Pater Serpentium

2. Mater Vermium

3. False Messiah Squad

4. Fermi Paradox –The Nameless Mist

5. World Eating Queen

6. Inner Infernus

7. King Among Insects

---Encore---

8. Veleno



PONTE DEL DIAVOLO

Atmosfere più cupe con il sole che sta via via calando dietro la collina, è il momento di un'interessantissima realtà nostrana che finalmente riesco a vedere dal vivo, i torinesi -e di dove sennò?- Ponte Del Diavolo, ennesima aggiunta di qualità ai nomi in cartellone di questa ricca edizione del KaPtura Festival. Guidato dalla sacerdotessa Erba Del Diavolo (Elena Camusso) il gruppo vede al secondo basso Salvo Aricò in sostituzione di Alessio "Abro" Caruso che si affianca perfettamente al collega di strumento Kratom, mentre al solito i neri riff di chitarra trovano in Rocco "Nerium" un ottimo interprete. Elena si aggira a passi lenti sul palco ammaliando gli ascoltatori mentre pronuncia i testi che sembrano quasi formule magiche di brani Spirit, Blood, Poison, Ferment! e Every Tongue Has Its Thorns senza dimenticare una riuscita cover dei Bauhaus; l'unico dubbio che ho è come abbia fatto il batterista a suonare con un beanie in testa… forse la strega Elena gli ha fatto un incantesimo!

Nel frattempo gli astanti stanno aumentando col passare dei minuti e le tavolate dell'area food vedono orde di metallari che si cibano di agnolotti e hamburger tracannando birra & barbera.



SETLIST PONTE DEL DIAVOLO

1. Spirit, Blood, Poison, Ferment!

2. Every Tongue Has Its Thorns

3. Lunga Vita alla Necrosi

4. Zero/Nocturnal Veil

5. Il Veleno della Natura

6. In the Flat Field [Bauhaus cover]

7. Covenant



SADIST

Salgono ora sul palco i co-headliner della serata, i genovesi Sadist che suoneranno tutto Tribe, uscito nel 1995 quando il cantante era Zanna. Trevor Nadir, che è anche uno degli organizzatori del festival, è accompagnato dall'inseparabile Tommy Talamanca, dal bassista Davide Piccolo e da Giorgio Piva dietro le pelli; inoltre con loro c'è un ulteriore percussionista/tastierista, Matteo Leoncini che non sarà l'unico ospite della serata. Escogido mostra da subito un Trevor in forma smagliante con la sua voce acida e abrasiva, Tommy tesse da subito i suoi intricati riff di chitarra prodigandosi contemporaneamente anche alle tastiere e la sezione ritmica non fa prigionieri con elaborati stacchi progressive. Come al solito il livello qualitativo è impeccabile, i brani del disco suonano freschi e attualissimi, ora accelerando, ora rallentando un po': quando la scaletta prevede The Ninth Wave si aggiunge al microfono Greta Antico delle Hellfox per le female vocals del pezzo. Trevor ricorda anche l'amico scomparso Ale Moz e il progetto Crystal Sun promuovendo il disco The Trace You Left e una t-shirt dedicata i cui proventi andranno all'AIRC, quindi per il gran finale si mette a torso nudo e conclude con una Sometimes They Come Back da antologia tra il tripudio della platea.



SETLIST SADIST

1. Escogido

2. India

3. From Bellatrix to Betelgeuse

4. Den Siste Kamp

5. Tribe

6. Spiral of Winter Ghosts

7. The Ninth Wave

8. The Reign of Asmat

9. Accabadora

10. Something to Pierce

11. Sometimes They Come Back



OBSCURA

Ciliegina sulla torta del festival sono i technical deathster bavaresi Obscura, che stasera promuovono l'ultimo lavoro A Sonication suonandone quasi tutta la tracklist, anche se l'apertura è affidata a Forsaken, estratta dal penultimo album A Valediction. Il leader Steffen Kummerer è accompagnato dal bassista olandese Robin Zielhorst, mentre per queste date live ci sono due turnisti francesi in line up: il chitarrista Vincent Wilquin e Clément Denys alla batteria. Steffen presenta i brani in maniera piuttosto compassata ma quando canta e suona si trasforma dando prova della propria tecnica in ogni canzone. Vince ha un approccio diverso, salta di qua e di là sulle assi del palco coinvolgendo il pubblico e suonando fedelmente riff e assoli vari, mentre Robin si concentra sulle sue elaborate parti ritagliandosi di tanto in tanto i suoi spazi; per quanto riguarda Clément Denys basta citare il drumming di In Solitude per capire quali siano le sue spaventose capacità esecutive. Kummerer si dice felice di essere nel nostro Paese, si prodiga nel ringraziare sinceramente staff e organizzazione, poi ci chiede se ci stiamo divertendo e incoraggia l'ennesimo circle pit proseguendo con la setlist a ritmi serrati che prevede le apprezzatissime Beyond the Seventh Sun e Akroasis. Gli Obscura concludono il set con i loro classici Septuagint e Incarnated, salutano nell'ovazione generale e a fine show Steffen & soci scendono dal palco concedendosi per un selfie o un autografo con grandissima disponibilità, scambiando volentieri quattro chiacchiere con i fan che apprezzano l'umiltà dei musicisti.



SETLIST OBSCURA

1. Forsaken

2. Silver Linings

3. Evenfall

4. Emergent Evolution

5. In Solitude

6. The Prolonging

7. Akroasis

8. The Sun Eater

9. Beyond the Seventh Sun

10. The Anticosmic Overload

11. A Sonication

---Encore---

12. Septuagint

13. Incarnated



La prima serata del KaPtura Festival 2026 è un successo, ben organizzata e a misura di metallaro: spazio vivibile e ben tenuto, attenzione verso gli appassionati, prezzi contenuti e la sensazione di una crescita costante di anno in anno; relax e musica pesante, non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima edizione! E come dicono i rockettari del Monferrato "Aussé le còrne!"