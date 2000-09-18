Live Report

CONCERTI 17/11/26

KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE

LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI) 18/11/26

KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE

HALL - PADOVA 02/12/26

ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER

ALCATRAZ - MILANO 30/03/27

RUSH

Unipol Dome - Milano Lista Concerti LITFIBA - AstiMusica, Asti (AT) - 11/07/2026

08/09/2026 (2151 letture) Metti un sabato sera, una venue vicina a casa e una ricorrenza speciale -il quarantennale del capolavoro 17 Re- di un gruppo storico come i Litfiba... cosa può andare storto? Niente, se non fosse che quei nuvoloni grigi all'orizzonte hanno davvero un'aria minacciosa… vabbè, siamo in ballo e balliamo, rischiamo una doccia extra e dirigiamoci verso Asti sperando per il meglio; una volta giunto in Piazza Alfieri (dove si svolge anche lo storico palio, il più antico d'Italia) e subito assisto a una scena apocalittica: l'organizzazione fa un attimo di confusione su quale sia l'effettiva entrata e i fan storici insultano nei peggiori modi gli steward accusandoli di far perdere loro la transenna sotto il palco. Io nel frattempo mi salvo la vita andando a ritirare il mio accredito alla cassa del teatro situata sotto i portici non distanti dalla piazza stessa, quindi mi avvio e di lì a poco mi piazzo vicino a tre motociclisti emiliani con i quali scopro di aver condiviso più di metà dei concerti degli ultimi tre anni mentre qualche goccia cade dal cielo, per fortuna smettendo quasi subito...



LITFIBA

Stasera sul palco c'è la stessa formazione del 1986 fatta ovviamente eccezione per Ringo De Palma (R.I.P.) sostituito dal batterista Luca Martelli. I Litfiba fanno il loro ingresso fra gli applausi e quando Antonio Aiazzi attacca con l'intro di Febbre più di qualche brivido scorre sulla schiena, quindi entra in scena Piero Pelù con un paio di cuffie sulle orecchie e lo show può cominciare; uno spettacolo che è in parte anche una sorta di comizio, il frontman è chiaramente schierato politicamente e questo è un fattore anche divisivo (non tutti tra il pubblico sembrano apprezzare invitando Piero a limitarsi al canto, ma i fiorentini sono questo, prendere o lasciare (e mi sembra strano che chi si trova qui stasera non sappia a cosa va incontro). Tra una canzone e l'altra Pelù attacca le varie lobby delle armi, del cemento, del petrolio -Oro Nero-, accusando infine l'umanità di aver creato anche la cosa più schifosa Sulla Terra, la guerra (beh, come dargli torto?). Il brano in apertura e che porta il titolo dell'album è un inedito pubblicato su 45 giri scartato ai tempi, che in sede live si rivela davvero valido e per nulla fuori posto. Tra una bandiera palestinese e le accuse a Israele la scaletta prosegue ricordando ci il valore del disco celebrato, Ghigo Renzulli sembra leggermente in disparte ma si prende la scena ogni qual volta esegue i suoi assoli con quello stile così personale, mentre quasi inaspettatamente Gianni Maroccolo sembra uno dei più acclamati, e si vede che si sta divertendo a riproporre quelli che ormai sono dei classici del rock italiano, vedi Apapaia o Gira nel mio Cerchio, non tralasciando momenti più soft ispirati da uno sguardo al cielo notturno (Pierrot e la Luna). Aiazzi imbraccia la fisarmonica per un Tango d'autore, per poi tornare alle tastiere per la ballabile Cafè, Mexcal e Rosita terminando questa prima parte di set riguardante 17 Re con l'antinucleare Resta.



Veniamo a sapere che ogni data del tour viene registrata in previsione di un imminente live album e la cosa accende l'entusiasmo dei presenti che vengono invitati a fare ancora più casino. Durante il bis non può mancare un attacco agli USA ed ecco che introducendo Tex Piero Pelù dice di essersi fatto mandare da un pellerossa lo scalpo di Trump -"la più grande testa di ca**o mai esistita alla Casa Bianca" [cit.]- facendo poi roteare sul palco l'inquietante parrucchino color arancio; si chiude con la mitica Cangaceiro tra l'ovazione generale, i musicisti salutano felici e Piero scende dal palco dando il cinque alle prime file accalcate alla transenna rendendo ancora più speciale questa serata/tributo a uno degli album fondamentali della new wave italiana.



SETLIST LITFIBA

1. Febbre (Instrumental Intro)

2. 17 Re

3. Come un Dio

4. Oro Nero

5. Sulla Terra

6. Vendetta

7. Ferito

8. Apapaia

9. Ballata

10. Re del Silenzio

11. Pierrot e la Luna

12. Univers

13. Tango

14. Cafè, Mexcal e Rosita

15. Gira nel mio Cerchio

16. Cane

17. Resta

---ENCORE---

18. Il Vento

19. Istanbul

20. Santiago

21. Eroi nel Vento

22. La Preda

23. Tex

24. Cangaceiro





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 122 Non sono mai stato un gran fan degli U2, già negli anni 80 preferivo molte altre band a loro, una a caso gli INXS. Però fino a POP li ho tutti e mi piacciono comunque tutti , con JT e AB in testa. Dopo per me sono diventati inascoltabili. Diamantle avrà anche avuto successo, ma per i miei gusti rimane una sola epocale. Bollitissi e totalmente innocui e irritanti oserei dire. 121 Nessun problema 120 Si scusa, ho ricollegato, avevo fatto confusione, che poi conoscendoti virtualmente mi pareva strano un commento del genere da parte tua. Pace. 119 Ogni tanto è bene anche leggere e capire, senza aver fretta di scrivere 118 Skull, merda purissima che fa parte della storia e tutto il mondo ricorderà le loro canzoni. Ogni tanto è bene tacere, quando si è davanti alla storia. A me fanno pena i Queen, i Clash, i Death o gli Iron Maiden, ma di certo non li critico, né li ritengo merda, se hanno scritto la storia ci sarà un motivo, diosanto! 117 Joshua e Dismantle... già... 2 dei 22 grammy in bacheca. Merda purissima direi 116 Rob rispetto i gusti, ma ti consiglio di dare un ascolto a No line on the Horizon, l\'album meno conosciuto ma il migliore post 2000, un disco splendido e dall\'atmosfera invernale, aveva solo il singolo che era una ciofega, come quasi ogni loro disco recente. Comunque Pop, che di pop non ha assolutamente nulla, per me resta un capolavoro avanti 30 anni. 115 Il trittico Joshua-Rattle-Achtung è qualcosa di perfetto. Prima tanti bei dischi. Dopo, a parte Dismantle, a mio avviso sono diventati quasi inascoltabili con Bono che è pure diventato fastidioso (e per me è stato veramente un gran cantante). E gli ultimi 2 penso di non averli nemm3ni mai ascoltati 114 @Epic: io ho parlato di \"fino ad Achtung..\" perché Zooropa non mi è mai piaciuto, poi per vari motivi ho smesso di seguii, ma anche altre cose che ho ascoltato di loro del periodo successivo non mi ha mai entusiasmato, ma non avendo ascoltato bene gli album non posso dare un giudizio obiettivo, per questo mi sono limitato ad Achtung. 113 Che poi gli U2 fino ad Achtung Baby... Perché Zooropa, Passengers e soprattutto Pop, che è un capolavoro totale, fanno schifo? Madonna sti paletti non li sopporto, che poi, se vogliamo indagare meglio, How to dismantle è un grandioso disco rock n roll, No line on the Horizon è splendido, il migliore disco post 2000, Songs of innocence pure è fenomenale. Bo, i dischi andrebbero ascoltati prima di parlare per sentito dire. Agli U2 non gli si può dire niente, sono loro 4 da 50 anni, da Boy a Pop hanno pubblicato 10 capolavori consecutivi, cosa non da tutti, hanno suonato tutte le sfumature del rock, dal post punk al folk, passando per il rock elettronico. Fate prima a dire \"non mi piacciono, li trovo sopravvalutati\" e non lascerete possibilità di replica, perché sarebbe un giudizio soggettivo. Per il resto, la storia l\'hanno scritta e sono entrati nell\'immaginario collettivo, ciò basta per reputarli leggende. 112 Ho avuto la \"fortuna\" (?!? età) di avere visto i Litfiba quando erano underground e bene o male Pelu è sempre rimasto lo stesso, slogan politicizzati più o meno lunghi e più o meno azzeccati. Ma sperare che non dica qualcosa, condivisibile o meno, sul sociale mi sembra un po\' difficile! il \"Bettino ridacci il bottino\" era quasi un mantra! Non credo possa fare o farà diversamente, prendere o lasciare. Vedi pure i concerti dei MCR. Stessa \"fortuna\" per la mia età visto pure i CCCP agli albori alla festa dell\'unità di Empoli su un palco di tavolacci senza niente altro,vabbè da loro puoi aspettarti questo e ben altro. 111 Resta il fatto che se non ti schieri contro questo \"\"genocidio\"\" non fai la cosa giusta. Bisogna parlarne per forza altrimenti non sei sensibile e non cambia nulla... 110 Soliti commenti a cazzum.. anche io penso che gli U2 fino ad Acthung siano stati grandiosi.. Non so se se etichettarli come Rock ma questo poco cambia la loro grandezza.. Possono non piacere a tutti ma definirli una merda vuol dire non capire una sega .. così la qualità del sito si innalza ancora di più 109 Sugli U2 concordo con Shock, ma su Bono concordo che sia una gran paraculo e al limite del sopportabile, almeno per me. Personalmente, conosco molta gente fiorentina di \"estrema\" sinistra, ho frequentato quegli ambienti dove i filosoficamente anarchici andavano a mangiare delle pietanze inenarrabili a prezzi irrisori. Quella gente, con la quale per molte cose non ero daccordo, ma avevano il mio totale rispetto. Pelù non l\'ho mai visto in quegli ambienti, anzi. Facile come dicevo, piangere in un fazzoletto di seta, facile fare il politicamente impegnato contro il capitalismo dalla poltrona di un talent, facile criticare il profitto da Venezia col conto in banca con molti zeri con dei vestiti che valgono stipendi di alto livello! Ma questi, ci sono mai stati nel mondo arabo? sanno cosa significa viverci? (e non andarci in vacanza), conoscono veramente i problemi reali di una parte e dell\'altra? Ma che canti (senza far cantare troppo il pubblico), si goda gli incassi e non rompa il cazzo. Che poi, avesse chissà quali \"titoli\" per parlare... Altrimenti, faccia un bel tour di \"spoken words\", magari gratis, o devolvendo l\'incasso alla croce rossa, e parli di quello che vuole. 108 Ma assolutamente no. Fino ad Achtung baby sono stati uno dei migliori gruppi rock in circolazione. 107 ma Bestia ha ragione sugli U2 dai su 106 Concordo con Carmine. Se Pelu intendeva parlare del genocidio in Palestina a un concerto dei Litfiba, per quanto mi riguarda ha fatto più che bene a parlarne. Non vedo alcun obbligo nel doverlo fare solo in determinate circostanze, tipo il concerto del Primo Maggio. Anzi, il fatto che si denuncino eventi estremamente drammatici, come il suddetto genocidio, anche \"fuori\" da precisi contesti, è più che positivo. 105 Eh, beh, questo è il tipico commento che fa fare il salto di qualità al sito....... 104 Gli U2 sono merda 103 #91, un artista non perde il suo diritto di esprimere una posizione perché ha suonato in un concerto musicale anziché al Primo Maggio. Dov\'è il criterio? Non esiste. 102 @Lucio77: ma ovviamente la musica può essere uno strumento attraverso il quale parlare di politica o sostenere una propria opinione su di essa, ma come dicevi tu sembra che tutta la musica ne parli, ma, fortunatamente, non è così. Se poi prendi Sunday bloody sunday racconta un episodio storico della guerra in Irlanda, è più una visione sugli orrori causati da essa (\"How long, how long we must sing this song\") ed una riflessione sulla situazione in quel paese, invece quando Pelù fa un comizio su un palco è cosa ben differente. Comunque a me i Litfiba piacciono al di là della retorica politica del cantante, come per tantissime altri gruppi, tipo i RATM, i testi e le opinioni espresse dai vari gruppi mi interessano il giusto, per me quello che conta veramente è la musica e cosa di fa sentire dentro. 101 Gli U2 sono dei paraculi. No è Bono un paraculo. Anche più di Piero Pelù! E Sabbath Bloody Sabbath è migliore di Sunday Bloody Sunday 100 Commento 97 : Eh, ma ; solista o meno, sempre Pelù rimane.. Piaccia o meno.. Commento 96 : Certo, non tutta la Musica parla di politica, ma la Musica è sempre stata \"strumento\" per parlare (anche) di politica.. Gli U2, per esempio, non sono un Gruppo \"militante\", ma han composto Sunday Bloody Sunday. 99 Sempre grandi 98 I Litfiba a me piacciono li ho visti nel 17o 18 non ricordo ottimo concerto tutti bravi peluche come persona lo detesto. 97 @Lucio: certo, a un concerto dei 99 Posse me lo aspetto, ad uno dei SOAD o dei RATM me lo aspetto, a uno di Gaber me lo aspetto. A uno di Pelù solista me lo posso aspettare, ma ad uno dei Litfiba, con Maroccolo che gira per il palco da umarel con le mani in tasca mentre Pelù finisce il pippone RETORICO, preferirei di no. 96 La musica è collegata alla politica ma solo di quei gruppi che ne parlano, non di certo tutti. Tantissimi gruppi hanno testi che con la politica non c\'entrano niente. 95 La Musica è sempre stata collegata alla Politica.. Chi lo nega è un fesso. 94 GT_Oro : Ad un Concerto ognuno decide di impostare lo spettacolo come meglio crede.. Io sono allergico ai Comizi.. Ma vai a dire ai 99 Posse di non parlare di politica.. Ci sono anche i rigurgiti. 93 io invece ho scoperto si\' i LITFIBA in quel ormai lontano 1989 ma preferisco di gran lunga gli anni 90 che dal vivo sfioravano l\'hard & heavy nei tour di terremoto e spirito!....sono andoto a vederli a bologna e devo dire che non sono rimasto affatto deluso....grande suono concerto da oltre due ore e Pelu rimane sempre il classico grande cantante...ovviamente i pezzi son tanti e piu\' recitati ma quando deve tira fuori ancora un ottima voce...ricordiamoci che ha superato i 64 eh....grandi LITFIBA!!!!....l\'italia - firenze - via de bardi !!!! 92 Scoperti all\'epoca di Pirata e me li andai a vedere a 18 anni per El Diablo. Mi piacevano molto. Devo ammettere che gli altri dischi sino a Terremoto compreso li ho presi, però, solo pochi mesi fa. Cofanetto della Trilogia compresa. Su Pelù sono molto combattuto. Intanto quelli che mi fanno i comizi dal palco mi stanno molto sulle balle. Come cantante per me si è involuto parecchio. Sono decenni che i pezzi li recita, senza darci una una linea melodica come si deve. Poi combattiamo pure il sistema...dalla poltrona di The Voice. Un filo contraddittorio ai miei occhi. Poi canta TEX e EROI NEL VENTO e allora scendo a miti consigli. 91 @carmine: discorso che può essere valido se vado al concerto del primo maggio o alla festa dell\'unità. Non c\'ero ai tempi di Woodstock e del Vietnam, ma questa operazione pro PAL o pro Israele da parte dello spettacolo è talmente pilotata e cartonata che se non ci si rende conto vuol dire altro che fette di prosciutto sugli occhi 90 È grazie a chi si è schierato contro che il Vietnam è diventato un Paese comunista. O è grazie all\'Unione Sovietica e alla Cina, che con il loro supporto i Viet Cong hanno vinto? Opto più per la seconda. E la storia si ripete... 89 Carmine avvertimi quando ne sbagli una 88 Il biglietto ti dà diritto ad ascoltare la musica, non a decidere cosa l\'artista può dire dal palco. Non esisterà mai uno spazio totalmente neutro. La musica si sviluppa all\' interno della società, e la società in quanto tale è fatta di linguaggi, culture, valori, identità, classi eccetera. E se un artista si rifiuta di farlo, può aver preso una posizione a sua volta. Se nel 1968 un musicista decide di non parlare della guerra in Vietnam, mentre altri ne fanno il centro della propria opera, quella scelta di silenzio ha comunque un significato culturale. Non necessariamente politico nelle intenzioni dell\'autore, ma certamente interpretabile in relazione alla politica del periodo. 87 Per dire, 85 messaggi e 2 o 3 che parlano del concerto e della musica. Per me la dice lunga. Se vado a un concerto (pagando pure salato) voglio godere della musica, non parlare di politica. Poi ognuno giù dal palco o in altre sedi è libero di dire come la pensa, ci mancherebbe, ma sfruttare queste occasioni per veicolare dei messaggi pro o contro situazioni che sono da decenni strumentalizzate ai massimi livelli e delle quali alla fine noi continuiamo a saperne ben poco per farci un\'idea mi sembra scorretto. 86 Commento 84 e i litfiba sono italiani mica palestinesi. ... il senso era che parlando di musica nessuno ha commentato il concerto dei SOAD mentre qui si. Poi magari nessuno ascolta i system ma su un sito metal mi sembra strano 85 Ultima cosa e poi chiudo l\' OT.. A prescindere dal pensiero di ognuno, Destra o Sinistra che sia, andate sul Tubo a ascoltare l\' intervista di Francesca Mannocchi a Yehuda Shimon.. Poi legittimamente, ognuno si faccia un\' idea. 84 Commento 83 : Può essere che mi sia perso qualcosa, ma i System sono di origine Armena..Con Israele non ci azzeccano. 83 Ragazzi comunque se vi leggete il report dei System Of A Down Daron ha criticato Netanyahu. .. no lo dico così vedo dei commenti anche là sotto. ... scherzi a parte è stato un evento pazzesco 82 IL Mondo va tutto storto.. Muore Mladic e viene sepolto con tutti gli onori.. Tanto per capirci : La figlia prediletta si è tolta la vita per la vergogna.. 81 Visti 13 agosto, ero presente al Tenax anche il 12.05.87 (Aprite i vostri occhi), a mio parere concerto impeccabile, ottima esecuzione e ottima forma dei nostri. Se non annebbiato dal caldo, si gocciolava!, ricordo che i pistolotti di Pelu sono stati abbastanza brevi, su vari argomenti e tutti si concludevano con qualcosa che introduceva la canzone che stava per partire. Ovviamente a parte la pantomima parrucca arancione, li ho trovati anche abbastanza funzionali e per me non sono stati invasivi per il motivo che ho detto, erano un prologo. 80 Poi che ognuno creda a quello che gli sembra più giusto. Ma che non cerchi di zittire gli altri... 79 Ma infatti questi che pensano di saper tutto ne sono convinti talmente tanto solo perché loro stanno dalla parte buona e non vogliono che si sappia come vanno le cose... 78 Il fatto di dover prendere due autobus diversi è sempre dovuto ad hamas... 77 Ho la mia idea su questa storia come tutti e tendo a essere decisamente contro hamas, ma chiedo senza voler far polemica, ma voi che avete un\'idea netta, usate parole precise come nazisti, genocidio, siete mai stati in quei posti? Ve lo chiedo perchè avendo vissuto 15 anni tra nigeria, yemen, libia, e israele, conosco bene quel mondo e il modo di pensare di chi lo abita. Ma sapete cosa vuol dire mandare due figli a due scuole diverse perchè prendere lo stesso autobus è pericoloso, potendo saltare in aria ogni giorno? e dall\'altra parte, com\'è sentirsi \"prendere\" la parte buona della propria terra? Sapete che nei paesi che qui vengono definiti moderati è normale andare in auto la mattina al lavoro calpestando i cadaveri della notte? Ve lo dico solo perchè penso che molta gente si \"documenti\" sul web, specialmente sui social o sulla stampa, senza avere davvero un\'idea di cosa succede in quel mondo. Poi, la storia è scritta sui libri... e anche li... e ognuno ha la propra idea. 76 È tutto corretto... 75 Ho solo riportato ciò che è storico 74 Io non penso di aver detto nulla di sbagliato 73 Io mi sa che leggendo una serie di castronerie del genere sia storiche che logiche smetto di commentare. Alcuni di voi sono troppo avanti per uno stupido sprovveduto come me. Adieux 72 @Carmine: a posto 71 @Skull: come prevedibile anche tu non hai risposto alla mia domanda, anzi hai provato a dare una mezza risposta basata su una teoria tutta da provare nata da un paio di giorni ma già assodata come verità da una parte di opinione pubblica. E poi tu parli di far cadere i coglioni..... Vabbè meglio veramente parlarne di musica che tanto anche lì ci sono fenomeni che spargono verità assolute.... 70 @skull, appena puoi vieni sul forum. Ti ho mandato un MP. 69 Comunque lo dico e lo ripeto, PUTTANATA DEL GENOCIDIO (non che ci vada un genio a capirlo eh, basta non essere dei comunistoidi da centri sociali)... 68 Caro mio Terzadose non ti conosco ma ti ho inquadrato perfettamente, non fai testo... 67 \"Puttanata del genocidio?\" Cosa mi tocca leggere... Non che il resto sia meglio, beninteso. 66 Comunque Piero Pelù è da anni che si ricopre di ridicolo in ogni modo... Peccato perché il concerto sarebbe stato veramente bello 65 E poi basta con sta puttanata del genocidio... Qua non stiamo parlando della Shoah, dove i nazisti dovevano cercare i loro presunti nemici tra la popolazione, ghettizzarli e deportarli in luoghi lontani per sterminarli senza che le popolazioni lo sapessero... Se Israele avesse voluto un genocidio, avrebbe spazzato via tutti i palestinesi in un colpo solo da tempo... 64 Quando Hamas avrà cessato di esistere, e il popolo palestinese si sarà liberamente dato una nuova dirigenza in grado di impegnarsi alla pace con Israele, non ci saranno più scuse per rimandare la nascita dello stato palestinese. A chi ritiene che la mancata esistenza di uno stato palestinese sia da attribuire alla volontà di Israele, ricordo solo che nei giorni in cui Hamas ha ucciso 1200 ebrei era attesa la storica firma di un accordo tra Israele ed Arabia Saudita, che avrebbe consentito di normalizzare le loro relazioni nel quadro di un’intesa complessiva in cui rientrava anche la questione palestinese. Ma Hamas, che non vuole la pace e pretende tutta la terra per sé, ha pensato bene di boicottare i piani, assecondando con ciò il volere di un grande nemico degli ebrei come il regime teocratico iraniano, che dal 1979 promette di cancellare Israele dalla carta geografica... 63 @Shock: chiunque sapendolo avrebbe cercato di impedire la strage al rave, mi sembra lapalissiano ma se vuoi questa risposta eccotela. Certo che però non averlo fatto invece ha creato una bella base di sostenitori alle sue azioni. Che sono deplorevoli, almeno su questo siamo d\'accordo. Le immagini dei volontari fermati dall\'esercito israeliano non le ha diffuse Hamas e ci sono testimonianze di presenti, molti nostri connazionali. Se volete informarvi potete farlo, con diverse fonti che male non fa, ma dimostrando come l\'argomento vi urtica a priori e invalidando tutto citando fatti a caso dal 1948 in poi, pur ritenendo storia vecchia una notizia di 3 anni fa ... fate cascare i coglioni. Sul serio, io ho profonda vergogna di alcune cose che avete scritto. Puttana la miseria parlano tutti i giorni del sostegno in ai e soldi che le nazioni europee stanno dando da mesi all\"Ucraina e voi venite a dire che non viene fatto niente? Ma siete da ricovero. Parlate di musica, meglio. Meglio ancora se andate a farlo su Metalitalia o dove cazzo vi pare. 62 Il governo di Israele è indifendibile per quello che ha fatto, ma su come i mussulmani ci stanno invadendo sono d\'accordo. 61 Difendere Israele significa anche difendere l’Occidente, la democrazia liberale, contro le aggressioni autoritarie... Ve ne potreste accorgere nel caso i vostri cari amici musulmani porteranno la sharia proprio sotto casa vostra (cosa che nella storia è sempre successa e sta accadendo di nuovo in molte parti del mondo)... 60 Ma ho forse detto che Netanyahu sia un sant\'uomo? Ho semplicemente detto che questa notizia deve essere confutata in qualche maniera altrimenti il \"abbiamo avvertito....\" è la parola di un uomo contro quella di un altro, prova ad andare in tribunale con queste premesse e vedi cosa un giudice (se non di sinistra schierato) ti dice. Poi sulla guerra tra Russia ed Ucraina è vero che sono due nazioni in guerra ma il sostegno all\'aggredito dove sta da chi sai tu? Eh, Hamas è un gruppo terrorista, già si nasconde tra i civili, non affronta a viso aperto i nemici giurati israeliani, ma da tempo sono invisi pure agli altri paesi arabi, guarda un po\'. E rispondi a questa domanda che ho già posto da altra parte ai facinorosi ProPal senza ricevere risposta: all\'alba del 8 ottobre, fossi stato il capo del governo di Israele cosa avresti fatto? Vediamo chi mi risponde. 59 L’opinione pubblica europea è ormai saturata da immagini e statistiche strazianti provenienti da Gaza, spesso veicolate dagli organi di Hamas, che rafforzano un sentimento anti-israeliano. Un sentimento che poggia su un fondo di antisemitismo, un cancro mai estirpato, alimentato da secoli di pregiudizi e oggi rinvigorito da ideologie woke e dal senso di colpa dell’Occidente verso la propria storia coloniale e il proprio benessere... Israele è anche bersaglio di un’invidia profonda. In una zolla di terra il popolo ebraico ha saputo costruire un’economia innovativa, una società avanzata, una democrazia vivace. Questo successo disturba tanto le popolazioni arabe circostanti quanto l’Europa in declino, stanca e priva di una leadership unitaria... 58 @Shock: se fosse vera, spiegherebbe molte cose, se non lo fosse sarebbe altro fango contro un sant\'uomo, che prima dell\'aia era già destinato a processo nel suo paese e solo il regime di guerra pare poterlo rimandare. Quindi è sicuramente falsa. La possibilità che estirpino Hamas è la stessa che dai noi si sconfigga la mafia, se non più bassa... la modalità operativa di Hamas è la stessa identica della Camorra ed il motivo della presa di queste organizzazioni sulla gente è uno solo: a nessuno altro frega un cazzo di loro. Russia ed Ucraina sono due nazioni in guerra, pessima cosa, ma diversa. L\'Iran è una dittatura da 50 anni come purtroppo molti altri stati. Additare l\'ipocrisia di manifestazioni fatte in favore di una cosa e non dell\'altra non da nessuna ragione, è qualunquismo ignorante. Qui si parla di un genocidio perpetrato da un esercito contro civili inermi. Ora ti chiedo un favore, parla un po\' di musica con @Kronos, prima che ripasso @Terzadose... 57 Peccato che sia vecchia di tre anni... Ma torniamo a parlare di musica. 56 La notizia dell\'Ansa l\'ho letta anche io, vera o no chi lo stabilisce? @Skull: non mi sembra che se dico cosa penso dei ProPal non condanni comunque il governo israeliano, sono due cose ben diverse. Mi piace vedere quanto tutti questi manifestanti ProPal abbiano fatto lo stesso per l\'Ucraina, quante marce e piazze piene a sostegno di Kiev....... 55 Nitriscono, secondo me. @Shock: condannare quello che sta facendo Israele mi sembra il minimo, condividere o partecipare a manifestazioni attive è cosa diversa, la discussione avrebbe riguardato l\'opportunità o meno che un artista si schieri apertamente, nata dal pippozzi di Pelu che a sto giro pare proprio avere esagerato. Ti stanno sul cazzo i propal ma condanni il genocidio ma lo dici dopo che come al solito sei intervenuto con tanta irruenza e poca chiarezza.... potevi evitare, già che sei in grado di fare un distinguo 54 Ad onore del vero, dato che si parla di propaganda di regime, quello a cui alludeva @progster78 era in prima pagina ieri sul sito ANSA, notizia secca senza fronzoli, non sul Manifesto. 53 @Skull: puoi non avermi chiesto niente ma di certo hai detto una cosa a me riferita. Parlo e commento per me di cosa penso, degli altri frega meno di zero, e sulla moderazione inesistente non mi sembra che volino insulti ma idee ed opinioni. Sostenete i ProPal o lo siete? Benissimo. A me stanno sulle scatole proprio perché la maggior parte non sa neanche di cosa parla e loro sì che si nutriscono solo di propaganda. 52 @Shock: non ho capito la risposta perché io non ti ho chiesto niente. Ma se la mettiamo così... io non ho mai letto continui commenti scritti col pugno chiuso di gente che esalta il terrorismo o roba simile, piuttosto ultimamente sto leggendo tanti monoriga di vari scappati di casa (Pound) che punzecchiano con commenti oggettivamente fuori contesto, complice l\'assenza ormai di moderazione, per il solo gusto di trollare e a me personalmente questo ha rotto un po\' tanto il cazzo. 51 Io credo a quello che viene mostrato ogni giorno...nei reportage quelli seri,non a quelli di Merdaniau che sostenevano che i palestinesi non morivano di fame e stavano alla grande mandando 4 influencer pagati profumatamente per far vedere che a Gaza era tutto OK...Squallido lui è chi lo difende. Questi post verranno cancellati ma non importa. Ho finito sul serio...mi scuso perl\'OT. 50 @Skull: esattamente come tutti quelli che invece li esaltano, ma a loro non dici niente. @Progster: certo, con i droni colpisci chi si nasconde in tunnel sotto gli ospedali.... (sia chiaro : condanno in tutto e per tutto cosa ha fatto e sta facendo il governo israeliano). 49 Tu credi a quello che dice la propaganda di un regime? Io no... 48 Con le tecnologie in mano agli Israeliani(vedi droni intelligenti e cercapersone esplosivi) avrebbero già finito e concluso colpendo i responsabili...più facile un genocidio,maledetti. 47 Hamas...la scusa di Merdaniau per eliminare un popolo,guarda le ultime notizie che stanno saltando fuori e che non sorprendono. 46 E tutto per colpa di Hamas! Ma torniamo a parlare di musica. 45 Hanno raso al suolo tutto...ospedali,scuole,luoghi di culto,ucciso volontari,giornalisti e civili inermi con la benedizione degli Usa...per non parlare dei coloni di merda,si sono fiero di essere pro pal. 44 @Terzadose,non ti conosco...ma ti voglio bene 43 @Shock: io ricordo che ai tempi introduceva \"prima guardia\" con qualche cenno alla leva obbligatoria, però il punto è un altro. Voglio ringraziarti per averci fatto sapere che i propal ti hanno proprio rotto il cazzo, penso che sia una cosa oltre che molto interessante anche di grande insegnamento per tutti. 42 @fasanez: è stato un piacere aver avuto a che fare con te, ma ultimamente la parola \"ballare\" la adoperi un po\' troppo spesso... sei in nomination! Ahahah 41 Da buon fiorentino, posso dire che a Pelù, che ho anche conosciuto per vie traverse, secondo me, piace piangere asciugandosi in un fazzoletto di seta. Se pago un biglietto per un concerto, almeno io, voglio sentire suonare e cantare e non me ne frega assolutamente niente di quello che pensa l\'artista, di come vede il mondo o di come si comporta in cabina elettorale. Se uno fa musica \"politica\", che esprima i suoi concetti nei testi. Se voglio sentire un comizio vado da un\'altra parte. Tra l\'altro, poi, sempre dalla stessa direzione. Ah, litfiba visti ai tempi di El Diablo e ballati una miriade di volte 40 Libera dall\'Iran... 39 Tornando a parlare di cose serie, visto che il discorso sta degenerando: PALESTINA LIBERA! 38 Ho visto i Litfiba dal vivo nel tour di Terremoto ma Pelu\' non fece nessuna parola di politica, ma al tempo non c\'era quello che lui, e gli altri fenomeni di sinistra (specie i quattro imbecilli che guidano il campo largo) definiscono governo fascista (e sarebbe bello sapere cosa di fascista hanno fatto dopo quattro anni). E sono d\'accordo con chi sotto sostiene che i Pro Pal hanno scassato il cazzo, visto che te li ritrovi ovunque anche dove non c\'entrano niente, andassero tutti quanti a Gaza a sostenere i loro amici almeno si tolgono dalle scatole. 37 Studi? Ovviamente no, tu li hai fatti su questa particolare materia? Dai, non credo proprio. Che invece tu abbia assistito non lo metto in dubbio, perchè dovrei. Perdonami, anche tu puoi pensarla come ti pare, nessuno dice il contrario, però nei tuoi post, spesso telegrafici, punzecchi spesso e volentieri quindi \"parliamo di musica\", che va più che bene, è da tenere a mente sempre. A nessuno fa piacere impantanarsi in discorsi come questi che come giustissimamente dice @Korgull richiederebbero una trattazione seria, quindi non qui in primis, ma certe continue allusioni alla lunga diventano insopportabili. 36 Ci hai fatto degli studi? Io l\'ho visto succedere... Uno che dice \"ma che cazzo stai dicendo?\" e un altro del pubblico che dice che ha ragione e parte la rissa. Ora che scendi dalla macchina in una rotonda sei già a lavoro. Comunque libero di pensarla come vuoi... 35 Kronos, la probabilità che accada quello che dici è decisamente più alta ad una qualunque rotonda stradale, se la gente non è più in grado di conrollarsi oppure ha proprio voglia di spaccare tutto e basta, come allo stadio... la colpa di chi vuoi che sia? 34 Ma ora parliamo di musica che di Palestina se ne parla anche troppo fin dal 1948. Mentre di quello che succede in Iran a quei ragazzi che contestano contro un regime non si è mai vista una manifestazione... 33 Può essere una cosa pericolosa perché possono nascere dei diverbi tra il pubblico che poi può anche scatenare delle risse. 32 Gli piacciono da quando il partito comunista lo ha inculcato ai tempi della propaganda che l\'Unione Sovietica faceva contro l\'Occidente... 31 E sì, l\'ultimo dei Megadeth è una cagata...! 30 A me invece piacerebbe che qualcuno rispondesse alla mia domanda... 29 @Kronos: più o meno si sa cosa si sta andando a vedere di solito, fermo restando che su una data quantità di persone è ovvio il proliferare dei punti di vista ... ma esattamente cosa intendi per \"cosa pericolosa\"? 28 Ma infatti quello che pensi lo puoi trasmettere tramite i testi... Non c\'è bisogno di dirlo esplicitamente, altrimenti diventa un comizio. Poi può essere anche una cosa pericolosa perché mica tutti nel pubblico la possono pensare allo stesso modo. 27 @Carmine certo, nessuno minimizza ma appunto é stato talmente esagerato che si é scaduto nel ridicolo,...vedere Maroccolo che gira per il palco con le mani dietro la schiena aspettando che Piero finisse il sermone dice molto... Ripeto, questo con gli schieramenti non centra nulla, sono totalmente apolitico e apolitico. Essendo argomenti seri andrebbero trattati con serietà... Parere mio, ovvio 26 Ecco appunto. Per favore qualcuno vada a scrivere sotto l\'ultimo Megadeth che si tratta di un capolavoro che forse molla l\'osso 25 A me i pro pal hanno veramente rotto il cazzo, oltretutto mi chiedo da quando agli occidentali piacciano così tanto gli islamici...! 24 @Carmine: evidente, e aggiungo nemmeno banalizzare nella solita cagnara da fazioni opposte che qui non c\'entra proprio nulla. 23 Può aver esagerato, ma di base rimane un argomento che non si può né ignorare né minimizzare nella sua gravità 22 @Korgull: si, direi che così è in effetti un po\' pesante.... che si condivida o meno. 21 Allora, io li ho visti a Padova e sinceramente ha fatto un comizio tra una canzone e l\'altra (tra OGNI canzone e l\'altra) che faceva ogni volta scendere la tensione del concerto anche perché spesso parlava a lungo.. io amo i Litfiba alla follia, mi ha fatto piacere vederli e ci tornerei pure, ma sinceramente cosí é troppo.... Questo non ha nulla a che vedere coi concetti che ha espresso, alcuni sono anche condivisibili, ma spesso é caduto nel ridicolo involontario e non so quanto faccia bene alla causa che vuole portare avanti 20 infatti come persona lo detesto 19 Diglielo a Piero... 18 parlate di musica, che è meglio 17 Nel 2005 Israele attuò il ritiro unilaterale da Gaza, smantellando ventuno insediamenti e dislocando oltre novemila coloni israeliani. In cambio della rinuncia totale al territorio, non ricevette pace, ma missili. Gaza fu conquistata da Hamas, che trasformò la Striscia in una base di lancio terroristica. Gli investimenti in infrastrutture si trasformarono in tunnel per il contrabbando e l’attacco. L’opportunità di dimostrare che uno Stato palestinese sarebbe stato possibile fu sprecata dalle stesse autorità palestinesi. 16 Esatto, quel che penso anch\'io. Inutile discutere con chi non vuol vedere ciò che accade da decenni. 15 Mi rifaccio al commento 13 ma tanto chi non vuole capire non capirà mai... 14 Ma meno male che c\'è qualcuno che non fa finta di nulla. PALESTINA LIBERA. 13 Quello che molti ignorano, o scelgono di ignorare, è che Israele ha già offerto uno Stato ai palestinesi almeno cinque volte nel corso del Novecento e dei primi anni Duemila, e ogni volta si è scontrato con un rifiuto. Non un rifiuto negoziale, ma un rifiuto esistenziale: il rigetto stesso dell’idea di uno Stato ebraico. E qua finisco sennò sembro Piero Pelù 2... 12 Grande Pelù...concordo con d.r.i., cmq sempre Palestina Libera! 11 Turbozauro perdonami 10 Menomale che Turbozero ha capito cosa volevo dire... Oltre al fatto che chi tifa in questa maniera per la palestina e odia così tanto lo stato di Israele la fà molto facile e ignora molte cose, diciamo che è un tema molto caro alla sinistra e Piero lo ha abbracciato completamente in tema al personaggio che si è costruito negli anni... Comunque nulla da dire sulle canzoni, anzi mi sarebbe piaciuto molto ascoltarle dal vivo ma per tutto il resto mi sarei solo incazzato e basta 9 @turbozauro: ma Pelù sarà libero di esprimere una sua opinione, condivisibile o meno non entro nel merito, su degli eventi che avvengono nel mondo? Appunto perché un 50 ha una sua opinione prenderà le sue frasi come semplici esternazioni. Quoto @galilee per le capacità, per fortuna, di tanti ragazzini di ragionare. 8 I ragazzini imberbi ultimamente ragionano meglio degli adulti. O meglio ragionano, perché gli adulti sono stretti alle loro comodità e convinzioni e guai a smuoverli. Pelù si batte per una causa. Ci crede e fa bene. Qui sopra ci sono 24 canzoni. Oltre a parlare mi pare che un po\' abbiano suonato. D\' altronde lo si sapeva prima. Pelù è così dai tempi di mai più. Per il resto concordo con DRI anch\'io. 7 @Turbozauro: dato che eri presente, puoi raccontare un po\' meglio? Si è trattato di diversi interventi brevi, diversi interventi troppo lunghi, non è stato zitto un attimo... te ne sarei grato. Il mio commento qui sotto così come di certo quello di @d.r.i sono di più ampio respiro ed almeno in parte non riguardano espressamente questi show 6 ho visto almeno 6 volte i Litfiba dal vivo, a partire dal 1991 ad oggi e mai, dico mai, Pelù si è comportato così da cog****ne sul palco. Il pubblico era composta in gran parte da 50enni cresciuti con la sua musica, minorenni ne ho visti pochi in queste date. C\'era bisogno di fare un comizio politico davanti a gente che, a 50 anni, penso si sia già fatta una propria idea politica?? Voleva indottrinarci tutti come dei ragazzini imberbi?? quello che doveva essere un magico ritorno dei Litfiba sulle scene, si è trasformato in una pagliacciata che la metà basta. 5 @d.r.i: non solo quoto, ma mi domando se chi parla di strumentalizzazione sia anche in grado di spiegare in che modo a suo giudizio una realtà venga raccontata in maniera distorta per il raggiungimento di un proprio fine, e, non meno importante, quale sia questo fine.... strumentalizzare significa questo. A me pare che ci sia un bel silenzio generale su quel tema così come su altri ed oltre alla ovvia convenienza a tacere di chi lavora con il mercato, c\'è anche una statura morale risibile dei personaggi più in vista oggi. Non li chiamo artisti perché gli farei un favore e, beninteso, non avere statura morale prescinde dall\'orientamento del pensiero. 4 I messaggi possono e devono arrivare dalla musica, come dalla letteratura, dal cinema, dai quadri, dai murales insomma da ogni forma di arte. 3 Meglio i concerti dei comizi... 2 Il disco 17 Re è un capolavoro assoluto come anche Desaparecido e Litfiba 3, però non sopporto questa bieca propaganda pro palestina... Piero cantasse e basta invece di fare politica strumentalizzata sarebbe molto meglio 1 Grandi Litfiba,avranno sempre il mio rispetto e la mia stima...purtroppo non li ho mai visti live,grazie per il report. Ottima scaletta. IMMAGINI

La locandina

Sul palco

Lifiba

Piero Pelù

Litfiba

Litfiba RECENSIONI

Litfiba

Mondi Sommersi

Litfiba

Colpo di Coda

85 Litfiba

Spirito

78 Litfiba

Terremoto

85 Litfiba

El Diablo

74 Litfiba

Pirata

75 Litfiba

Litfiba 3

80 Litfiba

17 Re

90 Litfiba

Desaparecido

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