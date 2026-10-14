EUROPE + THE DAMN TRUTH - Alcatraz, Milano (MI), 14/10/2026

12/11/2026 (488 letture) 40 anni e non sentirli: oggi all'Alcatraz va in scena un evento di quelli importanti, The Final Countdown copre la bellezza di quattro decadi e nonostante le molteplici date distribuite nel Bel Paese durante l'arco del 2026, questa sera il locale milanese registra il tutto esaurito per celebrare come si conviene un disco che ha scritto una pagina significativa della storia della musica rock.



THE DAMN TRUTH

Aprono la serata i The Damn Truth e da subito appare chiaro che ci sarà da divertirsi: il look è decisamente sixties -in particolare l'outfit del bassista Cori Py Letellier -pettinatura compresa- è tutto un programma (sembra il nipote di Pete Townsend che ha rubato i vestiti di scena al nonno) ma tutta la band omaggia palesemente quel periodo. La frontwoman Lee-La Baum sfoggia top, minigonna d'epoca, un paio di stivaloni bianchi e un cerchietto con orecchie leopardate che fanno subito simpatia, e i canadesi vengono accolti con calore dai presenti già numerosi sotto il palco. La band ha scaldato l'atmosfera con un set diretto e carico di energia, mettendo in mostra un rock sanguigno dalle forti tinte classic e psichedeliche, tra cui spicca l'esecuzione di Be Somebody e I Just Gotta Let You Know. Lee-La Baum -che ci dice di trovare in questo tour sera dopo sera un pubblico sempre più caldo- è dotata di una voce davvero notevole e anche quanto a presenza scenica dimostra di saperci fare, degnamente supportata dall'altro chitarrista Tom Shemer -autore di qualche pregevole assolo- e dalla sezione ritmica completata da Dave Traina alle pelli: una performance convincente e soprattutto coinvolgente che ha svolto alla perfezione il compito di apripista per gli headliner. Applausi convinti e meritatissimi per il quartetto che dà appuntamento a chi lo desidera al banchetto del merch per scambiare due chiacchiere o per un selfie.



SETLIST THE DAMN TRUTH

1. Be Somebody

2. Love Outta Luck

3. The Willow

4. This Is Who We Are Now

5. All Night Long

6. Lonely

7. Tomorrow

8. I Just Gotta Let You Know

9. Killer Whale



EUROPE

Gli Europe sono ormai di casa all'Alcatraz e il sold out di stasera dimostra l'affetto che l'Italia prova nei loro confronti; i festeggiamenti del loro best seller hanno portato qui gente di ogni regione ed età, dagli "over" ai giovincelli che vogliono godersi un po' di quegli anni '80 che per forza di cose non hanno potuto vivere, ma l'apertura è affidata a uno dei singoli dell'ultimo album, l'ottimo Come This Madness che ci ha presentato una band in forma smagliante; e così appare anche il leader Joey Tempest, che fin da subito coinvolge la platea ammiccando ("Che figata!" esclama) e roteando l'asta del microfono da par suo. John Levén, compassato come sempre, è sulla sinistra, dietro di lui Mic Michaeli suona le tastiere mentre John Norum come al solito rimane sulla destra ("sconfinerà" solo a fine concerto). Le nuove Scandinavian Eyes e soprattutto The Cult of Ignorance si dimostrano più che degne di figurare nella setlist della band che vede tra l'altro le magnifiche War of Kings, Walk the Earth e Last Look at Eden affiancate da perle storiche del calibro di On Broken Wings o Superstitious; per quanto riguarda Prisoners in Paradise, ecco una versione semiacustica nella quale Joey, accompagnato da Mic Michaeli, imbraccia la chitarra per poi venire raggiunto dal resto del gruppo per quello che sarà uno dei momenti top dello show. Ma ecco il momento cardine della serata: l'inconfondibile riff di Rock the Night è accolto da un boato e come al solito ci ritroviamo a duettare con Tempest saltando mentre le rullate di Ian Haugland scandiscono il ritmo della canzone. Dopo il momento-limone della ballad Carrie arriva Danger on the Track la cui scenografia ci riporta alla sala prove imbottita di materassi sgualciti in cui i giovanissimi Europe si cimentavano con gli strumenti; ecco apparire la crew che sposta le attrezzature mentre Joey, sdraiato su una flightcase, addenta una pizza insieme ai roadie mentre canta con disinvoltura il brano, mostrando una voce ancora intatta e potente. La tracklist prosegue con i classici Ninja, Cherokee -con il solito coinvolgimento del pubblico- e Love Chaser, mentre i riff di On the Loose e Heart of Stone vedono protagonista il buon Norum e la sua attitudine rock; senza interruzioni giungiamo quindi al clou con la leggendaria The Final Countdown, il synth scatena l'apoteosi finale, l'intero locale si ritrova a saltare e cantare a squarciagola ogni singola parola, suggellando una prestazione maiuscola da parte di una band che dimostra di avere ancora intatta la voglia e la capacità di emozionare dal vivo.



SETLIST EUROPE

1. Scandinavian Eyes

2. Walk the Earth

3. Superstitious

4. One on One

5. Prelude/Last Look at Eden

6. War of Kings

7. Prisoners in Paradise

8. The Cult of Ignorance

9. On Broken Wings

---THE FINAL COUNTDOWN SET---

10. Rock the Night

11. Carrie

12. Danger on the Track

13. Ninja

14. Cherokee

15. Time Has Come

16. Heart of Stone

17. On the Loose

18. Love Chaser

19. The Final Countdown





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 2 Peccato non abbiamo eseguito a roma loose e love caserma Pwccato anche per una let the good times .. canzone da paura 1 Bel concerto, come sempre. La setlist ha giustamente visto sacrificati tanti pezzi storici in luogo di quelli di tfc e del nuovo album. Tolta la più che buona one on one, the cult of ignorance e Scandinavian eyes non le amo molto, ma sono giusto un altro paio di pezzi del nuovo album a piacermi, disco che mi ha già stufato. Però la band è in ottima forma ed il concerto è stato davvero un bello spettacolo.