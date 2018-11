Live Report

SLAYER + LAMB OF GOD + ANTHRAX + OBITUARY - Mediolanum Forum, Assago (MI), 20/11/2018

25/11/2018 (1067 letture) Sono passati mesi da quando mi sono procurato il biglietto per questa serata storica: volevo il parterre e parterre è stato, non mi sarei perso l'(ultimo?) appuntamento con gli Slayer per nulla al mondo, per cui quando la notte prima del concerto sono stato male mi è crollato il mondo addosso. Il giorno dell'evento decido: niente e nessuno mi impediranno di andare all'appuntamento con una delle mie band preferite, per cui salgo in auto e mi dirigo ad Assago conciato ma motivato. Le porte sono aperte da un po' e quando varco l'ingresso c'è già moltissima gente, ma come sempre mi piazzerò nelle prime file perché per me un concerto significa stare il più possibile a contatto con i musicisti. Questo è stato presentato dagli stessi Slayer come il loro ultimo tour mondiale, ma decido di accantonare dalla mente il fatto in modo da godermi questo bill da infarto senza pensieri tristi perché la musica è pura passione per il sottoscritto ed essere giunto qui anche se piuttosto debilitato testimonia che questa aiuta a superare gli ostacoli. E ora entriamo in clima concerto...



OBITUARY

Mi trovo al banchetto del merchandise quando si spengono le luci e comincia lo show degli opener... e che opener! Marci come da copione gli Obituary spaccano fin da subito con la violenza di Deadly Intentions; il corpulento John Tardy sopperisce allo stage spoglio con energia e sudore, il pubblico apprezza e presto parte l'headbanging più sfrenato. Alla batteria Donald capisce che è meglio levarsi la maglietta e sistemare la coda prima di una Sentence Day che come pure Find the Arise fomenta gli animi già esagitati; l'apice ovviamnte si raggiunge con il superclassico Slowly We Rot che pone fine a una prestazione tanto breve quant intensa. Davvero niente male come inizio, ed è appena cominciata...



SETLIST OBITUARY

1. Deadly Intentions

2. Sentence Day

3. Chopped in Half / Turned Inside Out

4. Find the Arise

5. I'm in Pain

6. Slowly We Rot



ANTHRAX

Gli speaker del Forum sparano a tutto volume The Number of the Beast ed è pazzesco vedere la gente cantare e fare air guitar come se sul palco ci fossero veramente i Maiden in carne e ossa, poi al termine del classico di Harris & soci appaiono sul palco Scott Ian e Frank Bello che sparano sulla folla urlante l'inconfondibile riff di Cowboys from Hell: a questo punto entra in scena Joey Belladonna e può cominciare il party degli Anthrax con l'inno Caught in a Mosh! È incredibile come il tempo sembri essersi fermato per il buon Joey, sia fisicamente che dal punto di vista vocale; il ragazzo sembra migliorare ogni anno come il buon vino e inoltre si conferma un frontman di prim'ordine, gesticola come un "paisà" non mancando di ricordare le origini italiane sue e di quasi tutti i suoi compagni. A proposito, anche stavolta Benante marca presenza per cui dietro le pelli (ri)troviamo il sempre bravissimo Jon Dette ormai abituato a ricoprire il ruolo di sostituto di lusso -ad avercene di rimpiazzi così!- mentre la festa continua con Got the Time sulla quale la folla si scatena con i primi crowd surfing della serata. Sullo sfondo campeggia una scenografia che mischia l'artwork del capolavoro Among the Living e del recente For All Kings, sul grande palco Bello corre al solito come un ragazzino infoiando le masse anche se non ce ne sarebbe bisogno, dato che nelle prime file del parterre si cammina sollevati da terra pur senza muovere un passo. Efilnikufesin (N.F.L.) e Be All, End All ci fanno fare un doppio carpiato negli 80's mentre Fight 'Em 'Til You Can't ci riporta al presente e a una band che ha ancora molte cartucce da sparare. Il set volge al termina con l'altra cover in scaletta, Antisocial, e Indians che viene chiusa nuovamente con uno stralcio del classico dei mitici Pantera, omaggiando così la memoria dei fratelli Abbott: pubblico strafelice, Ian lancia manciate di plettri alle prime file, i Nostri salutano e noi ci prepariamo al prossimo gruppo della serata.



SETLIST ANTHRAX

1. (Cowboys from Hell intro) Caught in a Mosh

2. Got the Time [Joe Jackson cover]

3. Efilnikufesin (N.F.L.)

4. Be All, End All

5. Fight 'Em 'Til You Can't

6. Antisocial [Trust cover]

7. Indians (Cowboys from Hell outro)



LAMB OF GOD

Il palco è ora ulteriormente allargato per lo show dei Lamb Of God: appena si abbassano le luci vedo che alla batteria purtroppo non siede Chris Adler ma il sostituo Art Cruz non è certo di primo pelo, per cui confido in un'ottima prestazione anche se ciò non cancella la delusione di non poter vedere all'opera uno dei drummer più talentuosi del panorama metal internazionale. Bando ai dispiaceri, la band sta già suonando le note di Omerta quando fa il suo ingresso il frontman Randy Blythe, che innaffierà per tutta la serata i suoi dread con una bottiglietta d'acqua. Dopo questo inizio sulfureo seguono Ruin e Walk With Me in Hell che col suo groove introduce alle bordate di Now You've Got Something to Die For; davanti a me Mark Morton come sempre non fa trasparire nessuna emozione ma ogni tanto si gira verso una coppia a lato del palco alla quale lancia poi anche un plettro, mentre dall'altro alto dello stage Willie Adler, con indosso una t-shirt dei Pantera, tesse riff come se piovesse. Cruz si comporta egregiamente e con Campbell stende una sezione ritmica tellurica, quindi giunge il turno di 512 (dedicata da Randy ai nostrani Lacuna Coil) con la quale momentaneamente "si tira un po' il fiato" -per modo di dire- prima di schiacciare nuovamente il piede sull'acceleratore con altre mazzate sonore. Il singer interagisce col pubblico, ringrazia e dedica un applauso alle altre band del tour chiedendoci infine "...and you know why we're all here, right? Why?!?! SLAYER!!!" ed ecco che i LOG accennano Spirit in Black per scherzare, ma subito si torna seri con una coinvolgente Laid to Rest che fa scatenare i presenti; ma è sulla conclusiva Redneck che si crea un moshpit vorticoso di notevoli dimensioni. Una buona prova quella offerta dalla band proveniente da Richmond, ma a ben guardare quella che ha creato meno trasporto nella platea: sarà per il troppo entusiasmo profuso per i precedenti gruppi o semplicemente perché non si può piacere a tutti, ma pare che i Lamb Of God abbiano diviso il pubblico seppur autori di una prova di tutto rispetto.



SETLIST LAMB OF GOD

1. Omerta

2. Ruin

3. Walk With Me in Hell

4. Now You've Got Something to Die For

5. 512

6. Engage the Fear Machine

7. Blacken the Cursed Sun

8. Laid to Rest

9. Redneck



SLAYER

Un telo nero come la notte viene calato per rivelarne un altro sul quale scorrono immagini di croci e diversi loghi della band, mentre dalle casse la sinistra Delusions of Saviour fa da preambolo all'inferno che si sta scatenando: cala il sipario ed ecco gli Slayer! Si parte con Repentless ed è immediatamente chiaro che stasera non ce n'è per nessuno: chirurgici, freddi determinati e in palla i Nostri spazzano via tutto e tutti a suon di riff taglienti e rullate tonanti. Tom Araya sembra in gran forma, asciutto come ai bei tempi e con un pizzo che lo ringiovanisce a differenza della folta barba di qualche anno fa. Kerry King al solito ha uno sguardo truce che contrasta con quello più allegro di Holt, mentre è il turno della stupenda Blood Red sulla quale il già scatenato pogo non fa che aumentare ulteriormente. La cornice è perfetta: i Nostri meritavano una venue ampia e importante come il Forum e al solito Milano (ma direi tutta l'Italia a giudicare dai diversi accenti che sento) ha confermato una volta di più di amarli alla follia; vedere il palazzetto stracolmo fa piacere e per primo proprio ad Araya che nelle brevi pause tra un pezzo e l'altro guarda soddisfatto questi pazzi che gridano Slayer! Slayer! come allo stadio. La scenografia è imponente, ai lati del palco ci sono le aquile che ben conosciamo ma il valore aggiunto allo spettacolo lo danno gli effetti pirotecnici che ci fanno piombare in un vero e proprio inferno in Terra; le lingue di fuoco ci scaldano il viso a tempo di musica e il calore si somma a quello di migliaia di corpi sudati che pogano senza tregua. Tom è di poche parole, si bada al sodo: semplicemente gli Slayer ci distribuiscono equamente delle solenni mazzate sui denti a colpi di Disciple, Hate Worldwide, Jihad e chi più ne ha più ne metta: Mandatory Suicide fa spavento da quanto è bella, poi l'intero palazzetto viene incitato a gridare waaaar!! e per me è facile capire che è il momento di prepararsi allo tsunami umano causato dalla mitica War Ensemble: la gente mi vola sulla testa, mi schiaccia e mi colpisce e tutto ciò è stupendo! Sorpresa graditissima dal sottoscritto When the Stillness Comes che risulta assai valida anche in sede live, anche se le bordate vintage dell'accoppiata Postmortem/Black Magic non temono confronti. Altre due "outsider" di lusso sono Payback e Dittohead, quest'ultima in particolare ha esaltato non poco gli astanti a giudicare dall'ardore con cui è stata accolta; si va invece sul sicuro con Seasons in the Abyss e Dead Skin Mask, canzoni che da sole si mangiano le discografie intere di altre band per quanto sono belle, così come la violenza di Hell Awaits rende questo brano sempre attuale nonstante l'età. Pausa un po' prolungata per tirare il fiato prima del gran finale, ecco partire tra il boato della platea l'intro di South of Heaven che al solito non fa prigionieri, quindi Bostaph picchia sulle pelli e piove sangue con Raining Blood e l'immancabile wall of death alle mie spalle è inevitabile: volano tibie e qualche altra parte anatomica ma tutti hanno un'espressione divertita, poi la scenografia cambia ancora e viene calato il celebre sfondo dedicato ad Hannemann perché siamo giunti al finale affidato come di consueto ad Angel of Death: tra fiamme ed urla belluine giungiamo così al termine della serata, i ragazzi sono stati perfetti, un rullo compressore continuo, in una parola totali. Gli Slayer, tra lanci di plettri e bacchette, ci salutano finché Tom dice -in italiano perfetto- una semplice frase che però non avrei mai voluto sentire: "Mi mancherete..." Non posso sapere cosa accadrà in futuro, ho deciso di godermi la serata pensando solo alla musica fino al saluto di Araya, per cui l'unica cosa che posso dire, comunque vada a finire, è "io c'ero" e vedrò di farmelo bastare.



SETLIST SLAYER

Delusions of Saviour (intro)

1. Repentless

2. Blood Red

3. Disciple

4. Mandatory Suicide

5. Hate Worldwide

6. War Ensemble

7. Jihad

8. When the Stillness Comes

9. Postmortem

10. Black Magic

11. Payback

12. Seasons in the Abyss

13. Dittohead

14. Dead Skin Mask

15. Hell Awaits

---Encore---

16. South of Heaven

17. Raining Blood

18. Chemical Warfare

19. Angel of Death





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 45 Gli Slayer dal vivo, penso sia una delle poche band che non mi ha mai deluso. Gli Anthrax dal vivo gli ho visti tre volte ma non mi fanno impazzire, i LOG non mi piacciano, ma live spaccano. Gli Slayer sono Araya, se Araya non ha più voglia ed ha altri interessi, acciacchi ecc. gli Slayer sono giustamente finiti qui. Sarebbe naturale un bel travaso Slayexodus con zetro, ma il nome Exodus significa anche meno cashè......Gli Slayer con un'altra voce fanno la fine dei queen. 44 con la fuoriuscita di Dave hanno perso, secondo me, qualcosa. mi tengo buono il clash of titans. giusto smettere. 43 Mah speriamo sia l'ultimo, me lo auguro per loro. Hanno dato tantissimo, adesso anche se pensano un po' alla loro vita, ad altro non è poi così male. Per un musicista penso sia un trauma smettere, però è un passo inevitabile, da accettare, e poi chissà.. Magari hanno bisogno solo di una pausa, può capitare..da fan mi dispiace tantissimo, se ragiono a mente fredda penso che vanno per i 60 anni e giustamente possono essere un po' stanchi di questa vita, che è dura da tirar avanti..poi non dimentichiamo che l'assenza di Jeff è un grande vuoto. 42 Io li vidi soltanto due anni fa a Milano con i Carcass... non so come fu quel concerto rispetto ad altri degli Slayer, so soltanto che per me furono micidiali, un carro armato tagliente e spaventoso, rimasi a bocca aperta per un'ora e mezza come un deficiente, mi sono sentito un moscerino di fronte alla potenza degli Slayer... 41 Io ricordo che fin dall inizio mesi fa è stato pubblicizzato come tour d'addio degli Slayer. 40 cioè non è che debbano dimostrare nulla, suonano quello che creano e hanno creato, è una liturgia che viene vissuta tra un musicista e i loro fans, non è una gara per raggiungere chissà quali risultati, si può anche vivere di rendita di posizione ma non mi sembra sia il loro caso. 39 Per cui era l'ultimo concerto degli Slayer? Se così fosse sarebbe pure giusto in un certo senso. Cos'hanno da dimostrare ancora? In realtà é colpa mia se ragiono così, perché non sono mai stato per davvero un loro devoto, sono tra i pochi (?) a cui é piaciuto quasi solo Reign in Blood in quel lontano anno 2000... Ma comunque ebbi modo di vederli a Rho nel 2011 confermo che dal vivo sono paurosi. 38 #37: parlando di Disciple le differenze sostanziali sono due: Lombardo tiene il ritmo sul ride mentre Bostaph sul crash; i cambi tempo Lombardo li fa con passaggi tra rullante e tom mentre Bostaph quasi esclusivamente con rullate sul rullante. Hai due effetti diversi. Per Disciple lo stile di Lombardo è troppo "pulito". Rende la canzone meno assassina. 37 . Negli Exodus comunque lo aspettiamo con trepidazione, dai che il nuovo album è in ritardo... @Electric non mi ricordo le differenze di stile su Disciple, lo riascoltero' live con Bostaph. Lombardo nel 2011 era fenomenale comunque con gli Slayer perché arricchì i pezzi con più fantasia rispetto ai dischi/// È vero lo stile da solista di Gary con gli Slayer non c'entra molto imo e infatti se notate gli assoli di Jeff che rivisita a modo suo sono veramente... strani. Negli Exodus comunque lo aspettiamo con trepidazione, dai che il nuovo album è in ritardo... 36 tutto dipende da tom araya, è lui che da le carte, gli altri possono solo sedersi e aspettare. Penso anche che ormai i tre king paul e gary abbiano consolidato un legame artistico e umano difficile da archiviare quindi presumibilmente ci saranno nuovi cantieri in apertura, bisognerà vedere chi canterà cosa, ma l'eredità slayerana è tutt'altro che archiviata 35 Non credo che sia l'ultimo concerto degli Slayer. Andranno avanti, la gente ha risposto bene al richiamo "ultimo concerto" appunto c'era il pienone in un palazzetto. Non può essere un concerto memorabile, tutti sono sempre memorabili soprattutto con la formazione originale (l'ultimo concerto dei Zeppelin dove c'era il figlio di Bonzo era irripetibile? proprio no.) anche se, voce di Tom in formissima, a vederlo dal tubo la potenza della sua voce fa saltare il subwoofer e l'impianto, Kerry King devasta sempre a colpi di riff come un falegname, l'unico che non trovo bene al suo posto è Holt, non ci azzecca proprio niente con gli Slayer e il loro stile. Accettabile, ma forse e' meglio se torna negli Exodus. Mentre sempre forte il grande Paul Bostaph che ha fatto parte delle migliori band esistenti. Per quanto riguarda i Lamb of God a me non dispiacciono soprattutto live e li preferisco più ad altri più blasonati nel loro genere 34 @Silvia #32: onestamente gli In Flames li ho ascoltati molto poco e Come Clarity è uno dei pochi cd che mi sia piaciuto. Non posso esprimermi oltre. Ma live ammetto abbiano spaccato. L'ultima volta che ho visto gli Slayer con Lombardo è stato a Padova nel 2011, al Teatro Geox. Un concerto surreale: c'era pochissima gente (era un lunedì se non ricordo male), i Megadeth hanno fatto veramente schifo (una performance di una mollezza clamorosa, con Dave che non aveva un filo di voce e suonava una doppio-manico amplificata di merda) e gli Slayer che ce l'hanno messa tutta (Dave come sempre una macchina da guerra) ma che sono stati penalizzati da un'acustica vergognosa. Bostaph, la scorsa settimana, è stato violentissimo. L'unica canzone in cui ha avuto qualche titubanza è stata Jihad. Ma quando ha suonato Disciple, DIttohead e Payback è stato clamoroso. Amo Dave immensamente, ma come la suona Bostaph Disciple non ce n'è per nessuno. 33 @tino ovviamente tiro ad indovinare, ma dato che gli Slayer saranno in Europa nell'estate 2019, la speranza è l'ultima a morire. Dato che sono già annunciati e confermati all'Hellfest, al Download, e in alcune altre date a giugno, non vedo perchè non fare una capatina in Italia. 32 . Ricordi fantastici, fra l'altro fu una grande emozione sentire il mio idolo Lombardo e rendermi conto che anche dal vivo era una furia . Voi scrivete di esservi commossi in questa occasione, a me capito' allora! Comunque eccellente anche Paul Bostaph in questo tour da quel che ho sentito Io penso che magari non faranno piu' i tour a tempo pieno, penso sia cio' che disturbi Tom... /// @Electric, gli In Flames diciamo fino a "Soundtrack to Your Escape" rientrano fra i miei gruppi preferiti, quel tour fu spettacolare anche se mancava Jesper e a dire il vero furono loro il motivo principale x cui andai alla Unholy Alliance quell'anno e mi entusiasmarono quel giorno... ma gli Slayer almeno a Londra quasi tirarono giu' il locale x la potenza e la carica con cui suonarono. Ricordi fantastici, fra l'altro fu una grande emozione sentire il mio idolo Lombardo e rendermi conto che anche dal vivo era una furia. Voi scrivete di esservi commossi in questa occasione, a me capito' allora!Comunque eccellente anche Paul Bostaph in questo tour da quel che ho sentito 31 Elluis mi ha messo la pulce nell’orecchio. Non ci spero tanto ma se slayer fossero headliner al castello di villafranca la prossima estate sarebbe veramente una bellissima notizia perché sarebbe un contesto perfetto. Mi spaventano i numeri di una eventuale loro presenza perché non avrei mai creduto che riuscissero a ripempire il forum d’assago, il castello scaligero è abbastanza grande come locazione ma temo il pienone anche perché la zona di verona e del vicino lago di garda, specie in estate, è piena di turisti stranieri e quindi oltre ai fan autoctoni ce ne sarebbero inevitabilmente anche di non italiani. Staremo a vedere ma ancora non credo che sia una vera fine di questo gruppo. 30 #22: ricordo quando vidi gli Slayer nel 2006 all'Unholy Alliance 2 e rimasi impressionato dagli In Flames, che portavano in tour Come Clarity (album che reputo splendido). Purtroppo è stata l'ultima volta che li ho visti con Jeff. 29 Tanto prima o poi tutti si ritirano, tutti vanno in pensione..l'importante è che il genere vada avanti e ci andrà' lo stesso. Anzi può essere un bene, che ci sia un ricambio generazionale, bisogna rendersi conto che i grandi nomi del passato, il loro meglio ,l'hanno già avuto.. 28 . Io non c'ero ma ho letto tante interviste e sentito pareri di ragazzi piu grandi/// @Elluis, anch'io li ho visti alla Unholy Alliance a Londra e ho avuto le stesse impressioni tue (gusto personale, idem x i Children of Bodom). @Electric, si' da altri commenti penso fosse un'impressione data dai video.../// Sono d'accordo con Lisa, il pensare che tutto si fermi ora mi ricorda i discorsi "disfattisti" dei rockettari di fine anni 70 e poi sappiamo com'e' andata. Io non c'ero ma ho letto tante interviste e sentito pareri di ragazzi piu grandi/// @Elluis, anch'io li ho visti alla Unholy Alliance a Londra e ho avuto le stesse impressioni tue (gusto personale, idem x i Children of Bodom). 27 Ma no..finisce un'era come giusto che sia. Se smettono gli Slayer, per me, è la cosa più giusta, di band valide ce ne sono oggi, rimpiangere i favolosi anni 80 serve a poco..andiamo avanti è meglio. E poi i vecchi album possiamo ascoltarli fin quando ci pare..la musica resta su tutto no? 26 Metal shock concordo pienamente sta finendo un era e ci rimarranno solamente i figli di questi supergruppi che ahimè non ne valgono nemmeno la metà dei padri... 25 Si electric concordo mi sembrava di tornare indietro nel tempo alla tournée con gli Exodus nel 85... Si era da tempo che non vedevo un pubblico coinvolto così, ora in generr stanno tutti imbambolati con i cellulari 24 Silvia #17: ti garantisco che il pubblico non era moscio, anzi. Già con gli Obituary, che ripeto sono stati grandissimi, la gente se ne dava di santa ragione. È stata un'ascesa. Pur non amando i LoG ti garantisco che con Walk with me in Hell il pubblico era un'onda che si muoveva a tempo. Poi con gli Slayer è stato il delirio. 23 Sta finendo un'era, è stato meraviglioso ma bisogna girare pagina ed andare avanti. 22 Vorrei poter esprimere le mie impressioni su questa serata storica: gli Obituary purtroppo li ho mancati, impegni personali improrogabili mi hanno trattenuto e sono arrivato solo mentre gli Anthrax stavano già eseguendo Caught In a Mosh. Scott Ian e soci hannofatto uno show spettacolare, come ogni volta che li ho visti, sono una delle poche band che ho visto che non mi hanno mai deluso, energici, divertenti e precisissimi, davvero una grande band. I Lamb Of God li avevo già visti un paio di volte, nel tour di Unholy Alliance di 12 anni fa insieme agli In Flames e Slayer e a un Gods Of Metal di qualche anno fa (forse a Rho Fiera). Non mi avevano mai particolarmente impressionato, e ho avuto la conferma che il loro genere proprio non mi prende, anzi confesso che dopo 2 o 3 pezzi ne avevo già abbastanza. Mi spiace ma alla fine li ho trovati proprio pallosi, opinione personale. Gli Slayer sono stati mostruosi come sempre, Araya finalmente l'ho visto in gran forma, e il resto della band è stato eccellente come sempre. Molto bello anche lo show con tutte le fiamme, i cambi di fondale, e la scenografia bella tamarra come doveva essere. Gli ultimi anni li ho sempre visti all'Alcatraz, e sinceramente vederli al Forum di Assago, pieno solo per loro è stato davvero bello, mi è sembrato di tornare ai tempi dei primi tour quando riempivano il Palasharp. Una serata storica, davvero bella, che ricorderò sempre con gran piacere, anche se non credo che sarà l'ultima volta che vedremo Kerry King e soci in Italia: tra qualche giorno annunceranno gli healiners del Rock the Castle a Villafranca di Verona, vogliamo scommettere? 21 !) È vero @Angus ma in questo caso potevano preferire due pezzi "loro". C'è da dire che la cover di Got the Time è molto personale (bellissima!) 20 Non c'ero. Però, sia antisocial che got the time, sono classiconi anthrax. 19 Più che altro l'assenza di madhouse e im the law 18 Comunque gli Anthrax hanno pezzi pazzeschi, mi chiedo perche’ inserire due cover in una scaletta cosi’ breve 🤔 17 Proprio il caso di dire... beato chi c’era! 3 gruppi che adoro (Slayer, Anthrax e Obituary) e uno dei miei chitarristi preferiti (Holt), un grande spettacolo di sicuro! 😃 Anch’io ho pensato che il pubblico fosse moscio vedendo i video comunque... 🤔@duke, i LOG sono un grandissimo gruppo oggi @rik, è vero, anche a me viene un senso di nostalgia, come hanno detto in tanti, un pezzo di giovinezza che se ne va... 16 peccato non esserci stato per gli slayer che forse non torneranno con questo nome ma dubito ci sarà una pensione in vista nemmeno per tom..staremo a vedere cosa fara kerry. Comunque anche io non sono fan dei lamb of god ma se sono in alto in scaletta è perchè evidentemente hanno più seguito dei due prima, purtroppo le scalette non tengono conto del blasone ma della popolarità, ormai è risaputo. 15 Concerto bellissimo, mi sono visto tutti e 4 e mi sono divertito con tutte le band, persino con i LOG che non sono nemmeno un loro fan. Ero nel settore B e vedevo da dio, il pubblico si è fatto sentire dall'inizio alla Fine, ovvio, con gli Slayer... Il Delirio!!! Si, quando il concerto è finito ammetto che una piccola lacrimuccia mi è scesa. 14 grande concerto.....non capisco perché i lamb hanno suonato dopo obituary ed anthrax .....assurdo..... 13 Concerto stratosferico, tutte le band erano in pallissima e non hanno sbagliato un colpo (purtroppo non ero sotto il palco ma avevo comunque una visuale pazzesca dalla tribuna a sinistra del palco). Gli Obituary sono stati forse un po' statici ma hanno compensato con una potenza sonora da paura, con Find the Arise ci stavo rimettendo il collo! Gli Anthrax hanno sprigionato un'energia pazzesca anche se tra le quattro band sono quelli che ascolto di meno, mi sono divertito un sacco. Con i Lam of God sono di parte, ma secondo me hanno eseguito una performance seconda solo a quella degli Slayer, le loro canzoni hanno un grandissimo tiro dal vivo, soprattutto Walk With Me In Hell. Per gli headliner invece nessuna parola riesce a descrivere bene ciò che ho provato, visto che per me era la prima e forse l'ultima volta che li vedevo dal vivo (per motivi puramente anagrafici): tutti e quattro hanno profuso anima e corpo per dare vita ad uno show che non dimenticherò facilmente. Ultima cosa mi è dispiaciuto un sacco non aver visto Dave dietro alle pelli, se questo è veramente il tour d'addio. Ora andate, l'inferno vi attende! \m/ FAREWELL LEGENDS! 12 Concerto epico: Obituary coinvolgenti, Anthrax in palla, LoG non li considero, Slayer formidabili, impressionati, pubblico delle grandi occasioni.. Emozione altissima per questo live di addio della più grande metal band di sempre. Ci mancherete. Tom Araya si our Elvis! 11 Grandi emozioni con i 2/4 degli Slayer... ma non capisco perchè i LOG siano stati messi penultimi... Sarà l'età ma non capisco come un gruppo del genere abbia un tale seguito. Da schiavo del riff quale sono non ci trovo davvero nulla nei loro pezzi, opinione personale ovviamente, ci mancherebbe... Avrei dato molto più spazio alla storia (Anthrax e Obituary) anzichè ai ringraziamenti di Blythe ai Lacuna Coil... vedo un futuro grigio per il metallo mainstream... 10 Il pubblico l ho visto molto coinvolto rispetto ad altri concerti più recenti visti, dove le priorità non sono gustarsi le bands ma star fermi con il cellulare in mano a far selfie e video da postare sui social per dire "io c'ero"... Ricordo di un concerto degli anthrax dove Scott Ian si arrabbio Con il pubblico perche quest ultimo non si divertiva e stava fermo con il telefonino in mano... 9 Fosse anche vero che con questo world tour gli slayer danno l'addio alla loro carriera musicale, intesa come slayer, resteranno sempre come una tra le più grandi e splendide band thrash di sempre. Sarà triste senza le loro nuove pubblicazioni, ma come ricordo ci restano i loro bellissimi album. Era il 1983 di show no mercy e ora il 2018 con il loro ultimo show in Italia. C'è una frase : too much, too soon. Troppo - troppo presto, si presta bene a questo ultimo show. Il tempo è trascorso troppo in fretta... 😪😪 8 Concerto a mio parere incredibile, Slayer in pallissima che ci hanno offerto un prestazione veramente maiuscola. In quanto alle band d'apertura non posso di certo lamentarmi, già gli Obituary hanno contribuito notevolemente a scaldare l'atmosfera. I LoG a mio parere sono stati fenomenali, doppietta finale da infarto. 7 Il pubblico non è vero che si è scaldato solo con gli Slayer. Già con Slowly We Rot c'era un pogo da paura. Ero a sinistra, sugli spalti, e vedevo gente volare dall'inizio alla fine. Personalmente i LoG non mi piacciono granché, ma Walk with me in Hell è stata clamorosa. Mi sarebbe piaciuto vedere i Testament al loro posto, ma è solo un gusto. 6 BertoHZ: " Lamb of god incredibile e incompresi". Assolutamente d'accordo... purtroppo. Meriterebbero molta più considerazione. 5 @ObscureSolstice : non hai capito, ero lì quando si sono spente le luci e allora sono corso nelle prime file. @BertoHZ : a me non è sembrato proprio, stavo là davanti e sugli Anthrax volavo per aria 4 come si fa a stare allo stand merchandise mentre ci sono gli Obituary?? ho visto un Tom molto toccato verso la fine... tripudio finale. Una chioma bionda dall'alto vi osserva, Slayer 3 Concerto fantastico, pubblico imbarazzante... Si è scaldato solo con gli slayer, addirittura quando gli anthrax hanno chiesto un wall of death tutti fermi, una schifezza. Lamb of god incredibile e incompresi. Concerto incredibile pubblico deludente 2 Come ho scritto altrove, concerto commovente e cattivo. Araya sparato come non gli capitava da un po'. E molto molto molto bello il saluto finale. D'effetto ma minimale. Mi ha fatto sorridere quando Tom ha sbagliato un attacco su Hell Awaits ed è andato da Paul a chiedergli scusa portandosi le mani alla testa, della serie: "cazzo, ho sbagliato"! Tanto di cappello per aver suonato Payback, che adoro. E Gary mi ha fatto morire dal ridere quando suonava e beveva. Alla fine una mezza lacrima mi si è formata, ma non è scesa. Meglio tenersi certe cose dentro. PS: Obituary da paura. 1 Concerto epico. Slayer inarrivabili, posso dire: ANCH'IO C'ERO!!!!