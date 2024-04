Live Report

SLASH (feat. MYLES KENNEDY and THE CONSPIRATORS) + MAMMOTH WVH - Mediolanum Forum, Assago (MI), 22/04/2024

27/04/2024 (200 letture) Forum senza eccessiva fretta in quanto non ho intenzione di fare la coda sotto l’acqua e pazienza se nel parterre non starò nelle primissime file (avrò comunque una posizione ottima sulla destra guardando il palco, in quanto so che Slash staziona per lo più in quella parte del palco).



MAMMOTH WVH

È con estremo piacere che ho appreso della presenza dei Mammoth WVH come gruppo spalla di Slash e ammetto che questo è stato un ulteriore incentivo all’acquisto del biglietto. A differenza di alcuni altri casi, il fatto che Wolfgang Van Halen sia figlio d’arte non può renderlo "antipatico" o creare pregiudizi in chi lo abbia visto live almeno una volta: il ragazzone sa scrivere ottime canzoni e ha talento da vendere anche come musicista a tutto tondo, prova ne sia il tapping -inventato proprio dal suo illustre genitore- che sciorina con naturalezza sia nell’opener Another Celebration at the End of the World che nella più rilassata Take a Bow. Wolfgang è accompagnato da un batterista che spacca le montagne, Garrett Whitlock (già nei WVH) e dal chitarrista che vedremo tra poco con i Conspirators, Frank Sidoris; è il caso di dire che in questo tour il ragazzo fa davvero gli straordinari! Nonostante su disco suoni il solo leader, dal vivo la band appare affiatata e precisa ma del resto con professionisti del genere non c’è da aspettarsi di meno: l’unico neo del loro show è la poca durata, ma in questa mezz’ora abbondante il pubblico si è divertito e scaldato a dovere. Per cui salutiamo i Mammoth WVH che, tempo ancora un paio di album, vedremo presto come headliner; se lo meritano davvero!



SETLIST MAMMOTH WVH

1. Another Celebration at the End of the World

2. You’re to Blame

3. I’m Alright

4. Like a Pastime

5. Take a Bow

6. Don’t Back Down



SLASH (feat. MYLES KENNEDY and THE CONSPIRATORS)

Alle 20:45 -proprio mentre allo stadio di San Siro comincia un importantissimo derby- puntuali si abbassano le luci e fanno il loro ingresso Myles Kennedy, i Conspirators e infine Slash per il tripudio generale, attaccando subito con l’energica The River Is Rising (brano che dà il nome al tour stesso). La star sul palco non è solo il riccioluto chitarrista dei Myles che presta la sua eccezionale ugola ritagliandosi del tempo dalla band madre Todd Kerns, il quale canterà in maniera impeccabile Perfect Crime e la cover di Lenny Kravitz (sulla cui versione originale, va ricordato, suonò come guest proprio Slash) e infine, da un altro progetto solista del chitarrista l’acclamatissima Doctor Alibi. Slash lascia giustamente spazio a Kennedy ma quando è il suo momento avanza sul palco e si prende l’ovazione della platea, come ad esempio al termine di un assolo di una decina di minuti (Wicked Stone). Da parte sua Myles Kennedy si prende i suoi spazi senza essere mai invadente ma anzi dimostrando sensibilità in più occasioni, come quando per Fill My World ci chiede di mostrare dallo smartphone una foto del nostro amato pet o quando a più riprese ringrazia gli astanti per l’affetto dimostrato; inoltre anche lui in un paio di occasioni imbraccia la chitarra accompagnando ad esempio il leader sulla già citata Wicked Stone. La prima parte del concerto si chiude con la doppietta You’re a Lie/World on Fire comprensivo dell’assolo alla batteria di Brent Fitz e la presentazione della band, dove finalmente anche Slash parla alla folla, quindi i Nostri si ritirano dietro le quinte per poi tornare dopo pochi minuti di pausa; c’è ancora tempo per una bellissima cover di Slash si esibisce alla pedal steel mentre Fitz suona la tastiera, sostituito al drumkit dal suo tecnico) e il gran finale affidato al classico Anastasia, quindi giunge il momento dei saluti con lancio di plettri assortiti a concludere uno show di assoluto livello e grande energia. Torno a casa soddisfatto, gran concerto in un palazzetto quasi al completo e molto partecipativo: anche oggi posso dire che ne è valsa la pena.



SETLIST SLASH (feat. MYLES KENNEDY and THE CONSPIRATORS)

1. The River Is Rising

2. Driving Rain

3. Halo

4. Too Far Gone

5. Back From Cali

6. Whatever Gets You By

7. Actions Speak Louder Than Words

8. The Path Less Followed

9. Always on the Run

10. Bent to Fly

11. Avalon

12. Spirit Love

13. Perfect Crime

14. Starlight

15. Wicked Stone

16. April Fool

17. Fill My World

18. Doctor Alibi

19. You’re a Lie

20. World on Fire

---Encore---

21. Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

22. Anastasia È primavera ma non si direbbe, questa sera a Milano fa freddo e piove, per cui raggiungo ilsenza eccessiva fretta in quanto non ho intenzione di fare la coda sotto l’acqua e pazienza se nel parterre non starò nelle primissime file (avrò comunque una posizione ottima sulla destra guardando il palco, in quanto so chestaziona per lo più in quella parte del palco).È con estremo piacere che ho appreso della presenza deicome gruppo spalla die ammetto che questo è stato un ulteriore incentivo all’acquisto del biglietto. A differenza di alcuni altri casi, il fatto chesia figlio d’arte non può renderlo "antipatico" o creare pregiudizi in chi lo abbia visto live almeno una volta: il ragazzone sa scrivere ottime canzoni e ha talento da vendere anche come musicista a tutto tondo, prova ne sia il tapping -inventato proprio dal suo illustre genitore- che sciorina con naturalezza sia nell’openerche nella più rilassataè accompagnato da un batterista che spacca le montagne,(già nei Tremonti insieme al suo "principale") e dal chitarrista che vedremo tra poco con i; è il caso di dire che in questo tour il ragazzo fa davvero gli straordinari! Nonostante su disco suoni il solo leader, dal vivo la band appare affiatata e precisa ma del resto con professionisti del genere non c’è da aspettarsi di meno: l’unico neo del loro show è la poca durata, ma in questa mezz’ora abbondante il pubblico si è divertito e scaldato a dovere. Per cui salutiamo iche, tempo ancora un paio di album, vedremo presto come headliner; se lo meritano davvero!Alle 20:45 -proprio mentre allo stadio di San Siro comincia un importantissimo derby- puntuali si abbassano le luci e fanno il loro ingresso, ie infineper il tripudio generale, attaccando subito con l’energica(brano che dà il nome al tour stesso). La star sul palco non è solo il riccioluto chitarrista dei Guns N` Roses ma ancheche presta la sua eccezionale ugola ritagliandosi del tempo dalla band madre Alter Bridge , ma non possiamo nemmeno tacere la bravura e l’energia dirompente del bassista, il quale canterà in maniera impeccabilee la cover di(sulla cui versione originale, va ricordato, suonò come guest proprio) e infine, da un altro progetto solista del chitarrista l’acclamatissimalascia giustamente spazio ama quando è il suo momento avanza sul palco e si prende l’ovazione della platea, come ad esempio al termine di un assolo di una decina di minuti (). Da parte suasi prende i suoi spazi senza essere mai invadente ma anzi dimostrando sensibilità in più occasioni, come quando perci chiede di mostrare dallo smartphone una foto del nostro amato pet o quando a più riprese ringrazia gli astanti per l’affetto dimostrato; inoltre anche lui in un paio di occasioni imbraccia la chitarra accompagnando ad esempio il leader sulla già citata. La prima parte del concerto si chiude con la doppiettacomprensivo dell’assolo alla batteria die la presentazione della band, dove finalmente ancheparla alla folla, quindi i Nostri si ritirano dietro le quinte per poi tornare dopo pochi minuti di pausa; c’è ancora tempo per una bellissima cover di Elton John (dovesi esibisce alla pedal steel mentresuona la tastiera, sostituito al drumkit dal suo tecnico) e il gran finale affidato al classico, quindi giunge il momento dei saluti con lancio di plettri assortiti a concludere uno show di assoluto livello e grande energia. Torno a casa soddisfatto, gran concerto in un palazzetto quasi al completo e molto partecipativo: anche oggi posso dire che ne è valsa la pena.





