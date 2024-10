Live Report

JET + I HATE MY VILLAGE - Alcatraz, Milano (MI), 26/09/2024

14/10/2024 (62 letture) Jet: farmi autografare il CD comprato ai tempi della sua uscita, intento rafforzato da un paio di interviste seguite per radio e tv in cui il leader Nic Cester mi è sembrato umile e ben disposto e l'Alcatraz ben si presta per la bisogna, basta avere la pazienza di appostarsi e attendere l'uscita degli artisti, sperando che, appunto, siano ben disposti. Gli australiani tornano sulle scene dopo anni di pausa per celebrare il ventennale -ormai con l'aggiunta di un ulteriore anno- del disco d'esordio Chris Cester, fratello di Nic, ma l'ottimo Pete Marin "ingaggiato" tramite il chitarrista Cameron Muncey -i figli frequentavano lo stesso asilo e la cosa ha fatto sì che i due musicisti si conoscessero- al basso come sempre c'è Mark Wilson, mentre alle tastiere troviamo l'altra new entry Louis Macklin.



I HATE MY VILLAGE

Apre la serata il supergruppo I Hate My Village che annovera membri di realtà come Verdena, Calibro 35 e Bud Spencer Blues Explosion, i quali propongono un alternative rock che abbraccia diversi generi mescolandoli in un sound decisamente personale e sperimentale... pure troppo. Nessuno nega la bravura e competenza tecnica dei musicisti, i quali sono chiaramente dei virtuosi dello strumento, ma a gusto personale la proposta della band, specie in alcune parti che potrebbero definirsi onomatopeiche mi hanno talvolta fatto sollevare un sopracciglio lasciandomi un po' interdetto, a differenza di buona parte del pubblico che ha gradito ogni sfaccettatura della scaletta. A scanso di equivoci -ripeto- il quartetto è preparatissimo, semplicemente non incontra appieno i miei gusti nonostante io apprezzi moltissimo i già citati Bud Spencer Blues Explosion di Adriano Viterbini che si è cimentato alla sei corde insieme ad Alberto Ferrari, il quale riveste anche il ruolo di cantante, mentre la sezione ritmica è composta da Fabio Rondanini alla batteria e dal bassista Marco Fasolo. Da Artiminime a Eno Degrado è tutto un susseguirsi di note particolari e guizzi inaspettati che sembrano essere un divertissment per gli stessi membri della band e il set viene chiuso dalla coinvolgente Tony Hawk of Ghana tra gli applausi della platea.



SETLIST I HATE MY VILLAGE

1. Artiminime

2. Italiapaura

3. Water Tanks

4. Presentiment

5. Jim

6. Come una Poliziotta

7. Eno Degrado

8. Erbaccia

9. Mauritania Twist

10. Tony Hawk of Ghana



JET

Stage abbastanza minimal e strumentazione vintage che non prevede il wireless, ecco fare il loro ingresso sulle assi dell'Alcatraz i Jet, che attaccano subito con il rock sanguigno di Put Your Money Where Your Mouth Is tra le urla eccitate dei presenti. La band appare coesa nonostante l'assenza prolungata dai palchi e Nic Cester è vocalmente in gran spolvero raggiungendo senza alcuna fatica le tonalità che le canzoni richiedono. L'attitudine rock è intatta, tutto è molto "seventies" nella sua semplicità, ma la strumentazione "vecchia scuola" decide di non collaborare allorché il frontman calpesta col tacco dei suoi stivaletti il cavo della chitarra mettendolo fuori uso: questo viene prontamente sostituito dalla crew e Nic non può far altro che alzare le spalle e ammettere candidamente "Ho rotto il cavo!" in un italiano migliore di molte persone che conosco (ciò per il fatto che ormai da diversi anni vive nel nostro Paese). Quindi ci annuncia che è il momento del "festeggiato" della serata, con Are You Gonna Be My Girl che fa saltare l'intero locale e viene cantata a squarciagola da tutti i presenti per la gioia del leader, il quale ci confessa tradendo una certa emozione la sua felicità nel ritrovarsi con i suoi compagni d'avventura e di voler vivere appieno il presente. Si viaggia con la macchina del tempo attraverso altri classici scatenati come Rollover D.J. e Cold Hard Bitch, ma anche con momenti più intimi quali le favolose ballad Look What You've Done e Radio Song passando per le atmosfere sognanti del refrain di Lazy Gun e Come Around Again, cantata da Cameron, la quale è stata la prima canzone composta da Nic insieme al chitarrista, nonché la sua preferita in assoluto. Finito il set di Get Born la band saluta ed esce di scena, ma il simpatico Nic resta sul palco Questo è il bis, invece di fare finta di scappare e poi tornare... ed esegue una versione acustica di Shine On per poi proporre il nuovo inedito Hurry Hurry chiamando sul palco il tastierista Raffaele "Rabbo" Scogna e Adriano Viterbini ed eseguire con quest'ultimo poi anche la cover di Un'Avventura già proposta nel 1968 a Sanremo da Wilson Pickett e cantata nella versione originale da tutti i presenti a un volume esagerato, per poi chiudere con Rip It Up nel tripudio generale. Non c'è che dire, i Jet sono tornati alla grande!



SETLIST JET

1. Put Your Money Where Your Mouth Is

2. She's a Genius

3. Black Hearts (on Fire)

Get Born set

4. Last Chance

5. Are You Gonna Be My Girl

6. Rollover D.J.

7. Look What You've Done

8. Get What You Need

9. Move On

10. Radio Song

11. Get Me Outta Here

12. Cold Hard Bitch

13. Take It or Leave It

14. Come Around Again

15. Lazy Gun

16. Timothy

---Encore---

17. Shine On

18. Hurry Hurry

19. Un'Avventura (Lucio Battisti/Wilson Pickett cover)

20. Rip It Up



Come accennato aspetto la band all'uscita del locale e dopo aver importunato Alberto Ferrari per farmi scrivere la setlist degli I Hate My Village, arrivano i Jet alla spicciolata che non si negano ai pochi fan rimasti ad attenderli; il momento migliore è quando un tizio che evidentemente ignorava il fatto che Nic Cester vivesse in Italia, gli chiede come facesse a parlare così bene in italiano; la pronta risposta "Perché io sono molto intelligente!" ci ha letteralmente fatto scompisciare e dopo un ultimo saluto torno a casa soddisfatto della bellissima serata. Ho un obiettivo ben chiaro dal momento in cui ho acquistato i biglietti per il concerto milanese dei: farmi autografare il CD comprato ai tempi della sua uscita, intento rafforzato da un paio di interviste seguite per radio e tv in cui il leadermi è sembrato umile e ben disposto e l'ben si presta per la bisogna, basta avere la pazienza di appostarsi e attendere l'uscita degli artisti, sperando che, appunto, siano ben disposti. Gli australiani tornano sulle scene dopo anni di pausa per celebrare il ventennale -ormai con l'aggiunta di un ulteriore anno- del disco d'esordio Get Born , che li catapultò fulmineamente verso il successo con conseguenti problematiche dovute alla poca esperienza nella gestione di tale visibilità. Per questo tour dietro alle pelli non siede, fratello di, ma l'ottimo"ingaggiato" tramite il chitarrista-i figli frequentavano lo stesso asilo e la cosa ha fatto sì che i due musicisti si conoscessero- al basso come sempre c'è, mentre alle tastiere troviamo l'altra new entryApre la serata il supergruppoche annovera membri di realtà come, i quali propongono un alternative rock che abbraccia diversi generi mescolandoli in un sound decisamente personale e sperimentale... pure troppo. Nessuno nega la bravura e competenza tecnica dei musicisti, i quali sono chiaramente dei virtuosi dello strumento, ma a gusto personale la proposta della band, specie in alcune parti che potrebbero definirsi onomatopeiche mi hanno talvolta fatto sollevare un sopracciglio lasciandomi un po' interdetto, a differenza di buona parte del pubblico che ha gradito ogni sfaccettatura della scaletta. A scanso di equivoci -ripeto- il quartetto è preparatissimo, semplicemente non incontra appieno i miei gusti nonostante io apprezzi moltissimo i già citatidiche si è cimentato alla sei corde insieme ad, il quale riveste anche il ruolo di cantante, mentre la sezione ritmica è composta daalla batteria e dal bassista. Daè tutto un susseguirsi di note particolari e guizzi inaspettati che sembrano essere un divertissment per gli stessi membri della band e il set viene chiuso dalla coinvolgentetra gli applausi della platea.Stage abbastanza minimal e strumentazione vintage che non prevede il wireless, ecco fare il loro ingresso sulle assi dell', che attaccano subito con il rock sanguigno ditra le urla eccitate dei presenti. La band appare coesa nonostante l'assenza prolungata dai palchi eè vocalmente in gran spolvero raggiungendo senza alcuna fatica le tonalità che le canzoni richiedono. L'attitudine rock è intatta, tutto è molto "seventies" nella sua semplicità, ma la strumentazione "vecchia scuola" decide di non collaborare allorché il frontman calpesta col tacco dei suoi stivaletti il cavo della chitarra mettendolo fuori uso: questo viene prontamente sostituito dalla crew enon può far altro che alzare le spalle e ammettere candidamentein un italiano migliore di molte persone che conosco (ciò per il fatto che ormai da diversi anni vive nel nostro Paese). Quindi ci annuncia che è il momento del "festeggiato" della serata, conche fa saltare l'intero locale e viene cantata a squarciagola da tutti i presenti per la gioia del leader, il quale ci confessa tradendo una certa emozione la sua felicità nel ritrovarsi con i suoi compagni d'avventura e di voler vivere appieno il presente. Si viaggia con la macchina del tempo attraverso altri classici scatenati come, ma anche con momenti più intimi quali le favolose balladpassando per le atmosfere sognanti del refrain di, cantata da, la quale è stata la prima canzone composta dainsieme al chitarrista, nonché la sua preferita in assoluto. Finito il set dila band saluta ed esce di scena, ma il simpaticoresta sul palcoed esegue una versione acustica diper poi proporre il nuovo ineditochiamando sul palco il tastieristaed eseguire con quest'ultimo poi anche la cover digià proposta nel 1968 a Sanremo dae cantata nella versione originale da tutti i presenti a un volume esagerato, per poi chiudere connel tripudio generale. Non c'è che dire, isono tornati alla grande!Come accennato aspetto la band all'uscita del locale e dopo aver importunatoper farmi scrivere la setlist degli, arrivano ialla spicciolata che non si negano ai pochi fan rimasti ad attenderli; il momento migliore è quando un tizio che evidentemente ignorava il fatto chevivesse in Italia, gli chiede come facesse a parlare così bene in italiano; la pronta rispostaci ha letteralmente fatto scompisciare e dopo un ultimo saluto torno a casa soddisfatto della bellissima serata.





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 1 Ah, ho letto JET e credevo quelli di Fede Speranza Carità...