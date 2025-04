DETTAGLI EVENTO FRONTIERS ROCK FESTIVAL 27/04/2025 LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI) GRUPPI

WINGER +

PRIDE OF LIONS +

RONNIE ROMERO +

BONFIRE +

CHEZ KANE +

FANS OF THE DARK +

GIRISH AND THE CHRONICLES +

TBA NOTE



I biglietti saranno in vendita a partire dal 25 novembre 2025 alle 12.00 CET.Prezzo di prevendita:

• Biglietto Singolo (1 giorno): €75.00 (+ diritti di prevendita)

• Abbonamento (3 giorni): €215.00 (+ diritti di prevendita)Le prevendite sono disponibili presso i seguenti circuiti di vendita:Mailticket.it, TicketOne.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.itCome da tradizione del festival negli anni scorsi, il Frontiers Rock Festival offrirà ancora una volta uno speciale pacchetto VIP Experience (limitato a 100 disponibili), al prezzo di € 399,00.Questo pacchetto esclusivo include:• Due spettacoli acustici esclusivi con tre artisti che si esibiranno nel secondo e nel terzo giorno, tenuti in una speciale lounge VIP presso la venue – incluso un aperitivo di benvenuto – dalle 12:30 alle 14:00;

• Accesso privilegiato all’isola/e di fronte al palco, con disponibilità di poltrone + ingresso anticipato prima del resto del pubblico;

• Foto, autografi, meet & greet ed esperienze interattive con gli artisti;

• Borsa con merchandising esclusivo, CD e gadget;

• Buono pasto per un pasto caldo + bevanda per ogni giorno del festival.Preparatevi a scatenarvi con il meglio del melodic e hard rock internazionale… Non perdetevi questo weekend indimenticabile!Per informazioni sui biglietti e sull’acquisto della VIP Experience, visitate frontiersrockfestival.com e seguiteci su Facebook per tutti gli aggiornamenti.