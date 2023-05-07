BLACKBRAID: diffusi i dettagli del nuovo album ''Blackbraid III''

25/04/25
BROTHER FIRETRIBE
Number One [EP]
25/04/25
GHOST
Skeletá
25/04/25
HAEMORRHAGE
Opera Medica
25/04/25
THE GREAT SEA
Noble Art of Desolation
25/04/25
AEONYZHAR
The Profane Era
25/04/25
COSMIC CATHEDRAL
Deep Water
25/04/25
VENATOR
Psychodrome
25/04/25
VOLAND
The Grieving Fields
25/04/25
HAREM SCAREM
Chasing Euphoria
25/04/25
CHANGELING
Changeling
24/04/25
DELTA SLEEP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
25/04/25
SWALLOW THE SUN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
25/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
25/04/25
DELTA SLEEP
INIT RCCB, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA (CASAL BERTONE)
26/04/25
RHAPSODY OF FIRE
AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO, LARGO GUSTAV MAHLER - MILANO
26/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
26/04/25
DELTA SLEEP
CORTE DEI MIRACOLI, VIA ROMA 56 - SIENA
26/04/25
HEAVY LUNGS + LA CRISI + IRMA
BLOOM- MEZZAGO (MB)
26/04/25
NORTHERN DARKNESS FEST
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
27/04/25
HEILUNG
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO