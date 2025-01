I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO - Previsioni per il 2025

27/12/2024 (3419 letture) Ecco arrivare un nuovo anno e, con lui, un'altra ondata di uscite discografiche di rilievo. Diversi gruppi hanno già annunciato l'uscita del loro prossimo album e, a vedere i nomi coinvolti, il 2025 si annuncia già particolarmente succoso.



Il 2024 non ha deluso. Tra Judas Priest, Kerry King, Opeth e Blood Incantation (i primi che ci vengono in mente), quest'anno si è rivelato parecchio soddisfacente per i fan della musica dura. Il 2025 non dovrebbe essere da meno. Ecco cosa sappiamo.



GLI ALBUM CONFERMATI



1. Grave Digger, Bone Collector – 17 gennaio 2025



Iniziamo l'anno con un nome storico del metallo europeo, gli inossidabili Grave Digger. Prolifici come pochi altri, i Nostri arriveranno con il nuovo Bone Collector a quota 22 (!) album in studio. E chi li ferma più?







2. Sacrifice, Volume Six – 21 gennaio 2025



Altra vecchia gloria degli anni Ottanta, i canadesi Sacrifice possono contare su di una discografia nettamente più corta, ma di notevole caratura. Come il suo titolo suggerisce, Volume Six sarà il sesto album dei Nostri, pubblicato ben 15 anni dopo l'ultimo, ottimo The Ones I Condemn.







3. Labyrinth, In the Vanishing Echoes of Goodbye – 21 gennaio 2025



Tra i massimi esponenti del power metal nostrano (e non solo), i Labyrinth erano tornati in pista nel 2017. Il loro nuovo lavoro, In the Vanishing Echoes of Goodbye, sarà il terzo pubblicato dopo la reunion. I due precedenti dischi ci erano piaciuti non poco, quindi attendiamo fiduciosi.







4. Pentagram, Lightning in a Bottle – 31 gennaio 2025



Tra problemi di salute e guai con la giustizia, sembra quasi un miracolo che Bobby Liebling sia ancora tra noi, ma il Nostro non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Ben dieci anni dopo l'ultimo Curious Volume, i Maestri del doom americano sono pronti per tornare in pista.







5. The Hellacopters, Overdriver – 31 gennaio 2025



Questa volta ci hanno messo poco gli Hellacopters, tornati in pista nel 2022 dopo 14 anni di silenzio. E per fortuna, visto il livello dell'ultimo Eyes of Oblivion. Con Overdriver, gli svedesi arriveranno a quota nove album in studio.







6. Dream Theater, Parasomnia – 7 febbraio 2025



Non ci sono dubbi, il nuovo parto dei progster di Boston sarà l'album più scrutato e chiacchierato di questo 2025. Sedicesimo lavoro del gruppo, Parasomnia è anche il primo ad annoverare il redivivo Mike Portnoy nella line-up da 15 anni a questa parte. Ne vedremo delle belle.







7. Jinjer, Duél – 7 febbraio 2025



Finalmente un nome “giovane”! Malgrado una carriera ancora relativamente corta, almeno rispetto ai nomi citati fin qui, gli ucraini hanno raccolto moltissimo, imponendosi come uno dei gruppi di punta del panorama alternative. Il nuovo Duél, disco numero cinque, fa seguito all'apprezzatissimo Wallflowers (2021).







8. Obscura, A Sonication – 7 febbraio 2025



Rimaniamo in territori ultratecnici, ma spostiamoci un po' di più sul versante death metal con un gruppo divenuto ormai da anni una garanzia di qualità ed eleganza, i tedeschi Obscura. Con un ritmo di uscite piuttosto regolare, la band bavarese si appresta a dare un seguito al monumentale A Valediction, licenziato nel 2021.







9. Lacuna Coil, Sleepless Empire – 15 febbraio 2025



Per trovare l'ultimo album di inediti dei Lacuna Coil, bisogna risalire fino Black Anima, pubblicato nel relativamente lontano 2019. Malgrado diverse uscite nel mezzo, attendiamo con trepidazione un nuovo album da parte di uno dei nomi più in vista del metal tricolore nel mondo. Appuntamento a metà febbraio.







10. Killswitch Engage, This Consequence – 21 febbraio 2025



Anche l'ultimo inedito dei pilastri del metalcore americano risale al periodo prima del Covid -tanto vale dire un'era geologica fa. Atonement era proprio un bel dischetto, speriamo dunque che il nuovo lavoro dei Killswitch Engage possa quantomeno eguagliarlo.







11. Avantasia, Here Be Dragons – 28 febbraio 2025



È da un solido decennio che gli Avantasia pubblicano un disco più bello dell'altro, dopo un paio di passaggi a vuoto licenziati qualche anno prima. Here Be Dragons, atteso per fine febbraio, potrebbe, speriamo, continuare questa fortunata serie di exploit.







12. Architects, The Sky, The Earth & All Between – 28 febbraio 2025



Con due dischi in altrettanti anni, senza contare un live album, i britannici avevano mantenuto un ritmo di pubblicazioni piuttosto elevato. Ora, tre anni dall'ultimo, più che discreto The Classic Symptoms of a Broken Spirit, gli Architects sono pronti a pubblicare il loro undicesimo full-lenght.







13. Destruction, Birth Of Malice – 7 marzo 2025



In un anno che sembra relativamente povero in materia di uscite thrash metal di spessore, almeno fino ad ora, i Destruction sono chiamati a tenere alta la bandiera della vecchia generazione. Birth Of Malice, atteso per inizio marzo, sarà il sedicesimo album dei tedeschi, tre anni dopo il convincente Diabolical.







14. Arch Enemy, Blood Dynasty – 28 marzo 2025



Album numero dodici della compagine svedese, Blood Dynasty sarà anche il primo senza il leggendario chitarrista Jeff Loomis, presente sugli ultimi due lavori dei Nostri e uscito dal gruppo nel 2023. Vedremo se il tocco del nuovo Joey Concepcion porterà qualcosa di nuovo nella proposta di un gruppo più che mai sulla cresta dell'onda.







15. Elvenking, Reader of the Runes – Luna – 11 aprile 2025



Il prossimo lavoro dei nostrani Elvenking concluderà la trilogia intitolata Reader of the Runes, iniziata nel 2019 con il capitolo Divination e proseguita con Rapture quattro anni più tardi. Se il nuovo Luna si manterrà sul livello dei notevoli predecessori, c'è da stare allegri.







GLI ALBUM ANNUNCIATI



Non tutti i gruppi ci hanno fatto la grazia di fornire un titolo e una data. Alcune band si sono limitate ad annunciare, in maniera più o meno esplicita, che un nuovo album sarebbe uscito nel 2025.



1. King Diamond, Saint Lucifer's Hospital 1920 – seconda parte dell'anno



Il come-back più succoso dell'anno potrebbe giungere nella seconda parte del 2025. Trattasi del nuovo album di King Diamond, intitolato Saint Lucifer's Hospital 1920 e primo capitolo di una nuova “trilogia dell'orrore”. Una data di uscita non è ancora stata annunciata, ma un primo singolo, intitolato Spider Lily, è stato pubblicato recentemente. Aspettiamo fiduciosi.







2. Down - data sconosciuta



Altro nome grossissimo e silente da diverso tempo (l'ultimo full-lenght Down III: Over The Under risale al 2007, l'ultimo EP Down IV al 2014), il gruppo della Luisiana potrebbe tornare nel 2025. Il chitarrista Kirk Windstein ha infatti rivelato che la band ha recentemente scritto 10 nuovi brani e che il nuovo album sarebbe uscito “l'anno prossimo ad un certo punto.”



3. Helloween - data sconosciuta



Un anno appena dopo l'uscita di un live album e quattro da quella dell'ultimo full-lenght, l'omonimo Helloween, il gruppo di Amburgo tornerà con un nuovo disco, il diciassettesimo. La band ha infatti iniziato a lavorarci in estate e ha previsto di pubblicarlo "nel 2025". La data non è ancora nota.



4. Megadeth - data sconosciuta



Anche i Megadeth potrebbero tornare in pista nel 2025. Il gruppo sta lavorando su del nuovo materiale e ha espresso la volontà di finirlo nel corso del prossimo anno. Il loro ultimo album, The Sick, the Dying... and the Dead! è stato pubblicato nel 2022.



5. Nevermore - data sconosciuta



Giunge freschissima la notizia, questo venerdì 27 dicembre, che i Nevermore faranno ritorno nel 2025. Il chitarrista Jeff Loomis ha infatti condiviso un video dove si legge "Un nuovo capitolo sorge" e "2025". Si tratterebbe del primo album dopo The Obsidian Conspiracy, del 2010. Il gruppo si era sciolto l'anno dopo e, nel 2017, il singer Warrel Dane era venuto a mancare. Si prospetta un altro grande ritorno.



GLI ALBUM CHE POTREBBERO USCIRE



Passiamo ora dagli annunci alla speculazione. In questi ultimi mesi, diversi gruppi hanno lasciato intendere di star scrivendo nuova musica, che potrebbe uscire nei prossimi tempi. Senza però fornire indizi precisi. Speriamo che il 2025 sia l'anno buono:



- Anthrax

- Cradle of Filth

- Savatage

- Biohazard

- Exodus

- Gojira

- Deftones

- Korn

- Nine Inch Nails

- Unleashed



Abbiamo dimenticato qualcosa? E quali sono gli album che più attendete? Ditecelo qui sotto!



---



Aggiornato il 28 dicembre con l'annuncio dei Nevermore





Discutine con noi sul FORUM Alberto Silini "Griso" 39 Mancano di Death Ss 38 Sarà un anno pienotto, sia qui, sia sul fronte del rock. Mi divertirò. 37 I Cradle of Filth escono sicuro, in primavera se non erro ha detto Dani Filth ed e’ uscito anche il primo singolo 36 Vivrò benissimo senza nessuno di questi 35 Dovrebbero uscire anche i nuovi di Immolation, Sinister, Monstrosity e Testament 34 Io aspetto quello dei Vektor 33 I Cradle of Filth hanno pubblicato il video per il primo singolo. E i Dimmu Borgir stanno già registrando il prossimo album. Pure Galder con gli Old Man\'s Child... E i Darkthrone sono già pronti per farne uscire un altro. 32 Mah...a parte i Dream Theater che prenderò per inerzia (ma chissà, anche i Purple li ho presi per inerzia e mi son trovato un disco strepitoso come non facevano da decenni) non c\'è nulla che solletichi la mia fantasia. A parte i Savatage. Ma son 20 anni che aspetto...toh, tra la lista dei desideri ci metterei anche gli Shadow Gallery 31 Aspetto obscura, sacrifice, hellacopters e dream theater. Attendo con fiducia e curiosità il ritorno del re diamante 30 @Griso: e soprattutto perché ufficialmente non hanno ancora confermato nulla. L\'ho scritto chiaramente. 29 I Sacrifice hanno annunciato il loro ritorno, poi Agnostic Front, Hirax. Tra i meno conosciuti, che consiglio di tenere d\'occhio, ci sono Hazzerd e Chemicide. Io spero anche nei Dark Angel e nei Demolition Hammer. 28 Bell’articolo. Mi aspetto molto da Helloween, DT e speriamo Savatage. 27 Commenti 22 e 23: confermo che non sia né questione di peli, né di rispetto per la Storia. I gruppi con il paragrafo hanno fornito una data di pubblicazione, per quelli dell\'elenco finale si tratta solo di speculazioni. 26 Vabbè: 24 gennaio - Avatarium -Between You, God, the Devil and the Dead; 5 settembre - Primal Fear -Domination. 25 Gli Spiritbox li attendo alla grande. Ottimo the fear of fear. Gran voce Courtney LaPlante. 24 Segnalo anche Tsunami Sea degli Spiritbox, annunciato per il 7 marzo. 23 Perché oggi tira di più un pelo ...dei Jinjer che non Exodus ed Anthrax, e soprattutto perché ufficialmente non hanno ancora confermato nulla. 22 Non ho capito perché a nomi storici come Exodus e Anthrax ,debba essere riservata una colonnina in fondo all\'articolo.e dare tanta importanza ai Jinjer Rispettiamo il metal e la sua Storia. 21 Attendo NIN, Unleashed, Paradise Lost e Anthrax. 20 Jon Oliva ha detto di avere canzoni per 4/5 doppi album.......ma se non fa niente è meglio. 19 SAVATAGE...?!? 18 SAVATAGE...?!? 17 @Fabio Yaaaaaaaahhhhh: e chi ha detto che non sanno cantare? Io ho semplicemente detto che oggi tanti gruppi tendono ad usare uno screaming che io, personalmente, non riesco a sopportare e preferirei che usassero una voce più personale. Sui Knocked Loose una delle critiche che leggo in giro sul loro ultimo album è proprio la voce. Ci sta che come genere i Lorna Shore abbiano un cantante come Ramos, ma in quelle di metal moderno (tipo gli Spiritbox), cercare un attimo di originalità ed un cantato un pò diverso dallo screaming non sarebbe male. Poi possono fare ciò che vogliono, mi spiace solo che, visto che i gruppi sopra citati nell\'articolo, oramai sono tutti stracotti o quasi, io cerchi qualcosa di nuovo, ma purtroppo la voce mi blocca sempre. Ah, si sono riformati i NEVERMORE. 16 Transcendence,purtroppo quell\'incidente ha lasciato il segno...penso in tutta onestà che anche economicamente non valga la pena registrare ma continuare solo con i concerti,cmq ci spero sempre. 15 @progster78: Posta spesso roba su Facebook riguardo... i Trans-Siberian Orchestra. Sembra che dopo vari incidentoni subiti durante la carriera (compreso quello con gli Adrenaline Mob, sciolti da allora, in cui morirono 3 persone e gli altri, lui compreso, si procurarono fratture pesanti), sia stato costretto a moderare la propria attività (dal vivo, soprattutto): anche Allen - Lande risulta sciolto, e pure l\'album con i Level 10 non ha avuto un seguito. 14 Fabio Yaaaaaaaahhhhh,si sarà anche stancato ma in questi anni tra i progetti di Lucassen,gli Adrenaline Mob e il disco con la Olzon non è restato fermo anche se mi rendo conto che un nuovo platter a marchio SX è tutta un\'altra roba. 13 Comunque sono anche curioso di sentire cosa potrebbero (potrebbe) fare i Nine Inch Nails, Anthrax e gli Helloween. 12 Sono piuttosto curioso di sentire come sarà il nuovo album dei Biohazard che uscirà per una label fondata dalla Frontiers. 11 Più che altro si parte per assodato che chi fa scream e growl non sappia cantare, quando basterebbe usà le recchie @Progster78 nessuna divinità, devi solo pregare Russel Allen (che in un certo senso divinità lo è), perchè da anni ormai si è frantumato i casucchi di fare musica, quindi purtroppo è già tanto se fanno tour 10 Certo che esistono da metà anni ottanta, ma oggi per gruppi di metal moderno (qualsiasi cosa voglia dire visto che il metalcore esiste da oltre vent\'anni) è la regola. Poi se almeno alterni voce pulita e screaming almeno che la prima sia di qualità e personale, invece le trovo tutte uguali, tutte piatte, senza quella qualità e unicità che erano la caratteristica dei gruppi di un tempo. Per dire, un Anselmo, che cantava alla grande sia in pulito che simil growl, oggi dove lo troviamo? 9 Beh oddio, lo Scream e il growl esistono da metà anni 80. È più un fatto di gusti che generazionale. Gruppi come i Jinjer alternano lo Scream al bel canto, per dire. Non tutti usano un solo tipo di cantato. 8 In effetti i Jack The Joker sono stati una bella sorpresa. 7 ..a me interessano dream theater...i brasiliani jack the joker...jinjer...the hellacopters... obscura....crazy lixx... 6 @Indigo: per chi come me (un boomer come dice sempre un altro utente) è cresciuto ascoltando cantanti con la C maiuscola, che ti emozionavano appena aprivano bocca, questi urlatori sono alquanto insopportabili. Che poi siano fondamentali per un certo metal moderno (????) è innegabile, ma infatti ho più volte provato ad ascoltare alcuni di questi gruppi, e anche se musicalmente mi piacciono appena inizia a cantare il o la cantante mi cade tutto e spengo subito. È un fatto generazionale, se oggi piacciono gli urlatori va bene così, allora preferisco ancora guardare al sound del passato. 5 Quale entità ultraterrena devo pregare per un nuovo Symphony X??? 4 Dei Nomi elencati mi interessano Anthrax, Helloween, Jinjer ed Hellacopters. 3 Tra i dischi elencati io aspetto con interesse Killswitch Engage, Lacuna Coil, Jinjer e Architects. Poi dovrebbe uscire il nuovo album dei Three Days Grace con il ritorno in formazione di Adam Gontier e non vedo l\'ora di ascoltarlo. @Shock, scream e growl sono fondamentali nell\'extreme quanto nel modern metal (vari filoni metalcore, deathcore, groove/djent alla Jinjer ecc.) e di insopportabile non hanno proprio nulla, anzi in queste ramificazioni metal sono imprescindibili. 2 Ma perchè tutti sti gruppi nuovi usano sto cazzo di screaming insopportabile? Possibile non avere un cantante che CANTA? 1 Così, su due piedi, direi che mancano Avatarium, Helloween, Megadeth, Kamelot, Testament, Europe, Epica, Primal Fear, che sono tutti al lavoro in studio. Poi potrebbero arrivare novità dai FFDP, Sabaton, Blind Guardian, Manowar, Ghost. Infine, visto che Anneke si riunirà ai the Gathering per una serie di concerti in patria per festeggiare Mandylion, spero in primis in un live video, poi non pongo limiti alla provvidenza!!!