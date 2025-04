GHOST: ascolta la nuova ''Peacefield''

23/04/2025 - 00:20 (562 letture)



Simone "McCallon" Calloni 31 Una domanda agli esperti, mi sono sempre chiesroo cosasignifica il primo pezzo del primo album : Con clavi con dio. Ma che cavolo significa "con clavi"? Ma è un errore? 30 Terzo pezzo sciapo. Uff, speravo in qualcosa di più incisivo 29 Per oscurità intendo proprio nel loro sound, nei primi 3 dischi c'era una certa atmosfera sulfurea che si sposava benissimo con il gusto melodico simil beat-surfer che avevano. Soprattutto il tastierista,Mauro Rubino, aveva dei suoni e creava atmosfere e tappeti che adoravo, simili al nostro Antonio Aiazzi dei primi Litfiba, intendo proprio i primissimi Litfiba pre-desaparecido ,pezzi tipo Interior deus, vuoto, men in suicide, a satana. Ora le tastiere sono proprio synth stile anni 80 a bomba 28 @rob, ehi grazie per la dritta sui Cemetery, che non conoscevo, sto or ora ascoltando il disco, molto molto valido 27 Non sono d\'accordo, i riff Doom sono rimasti, solo inseriti in un contesto più ampio che primo non c\'era. Lo stile però è rimasto quello. Anzi in Impera si sente molto di più che in Prequelle e anche in questi ultimi singoli. 26 @Brus: ho capito cosa intendi dire ed hai ragione riguardo alla sterzata da Prequelle in poi (l\'unico pezzo un po\' vecchio stile è Faith) però quanto all\'aspetto \"oscurità\" che oggi è stato molto semplificato o anche \"svelato\" se vuoi, assegni una importanza che è soggettiva. Per me il loro meglio è in Meliora e lo è per via della vena prog, tanto è vero che hanno vinto un Grammy per Cirice... quindi pur prendendo atto del cambiamento, innegabile, non rimpiango i primi dischi ma al massimo quel periodo. Ti dirò che dei primi dischi mi piace qualche pezzo ma tutto li ritengo tranne che capolavori. 25 D accordo su tutto ma i Ghost da prequelle in poi sono proprio un altra band. Fino a Meliora c\'era un certo trademark molto riconoscibile, da prequelle e sopratutto impera e quest\'ultimo sono diventati quasi AOR o arena rock. Insomma nel live quando sento Spillways e year zero c\'entrano come i cavoli a merenda. Difatti con la nuova band i vecchi pezzi oscuri non suonano affatto \"oscuri\" 24 @Vitadathrasher: mettici pure i NFO, anche nella carnevalata, con Strid che sembra Klaus Meine versione \"pappa\" 23 Se non fosse per lo stile viareggino del carnevale. Ghost, Nestor, Treat, Perfect plan....insomma scena svedese AOR 22 @Rob Approvo tutto, ovviamente anche i gruppi che hai citato 21 Anche perché...cos\'è l\'originalità? Nel momento in cui al terzo disco ripeti la formula, per quanto straordinaria, hai automaticamente perso originalità. Mi rendo conto che sto marzulleggiando, ma il punto è per citare (chi? non lo so, l\'hanno attribuita a tanti) \"Ci sono solo due tipo di musica: quella buona e quella cattiva\". E per quanto mi riguarda i Ghost fanno ancora musica valida anche se non stupisce più. Quando faranno in cd di fusion o musica latino americana allora smetterò di ascoltarli. L\'anno scorso i miei cd preferiti sono stati i North sea Echoes e i Cemetery Skyline. Solo uno che non ha mai ascoltato un disco in vita sua potrebbe dire che sono originali, ma quando sono bravi? 20 Gran pezzo Morgana, gran disco tutto Terremoto. Riguardo al plagio mi pare che legalmente non lo sia con una sola nota diversa ogni 4 battute... comunque dai, non è scandaloso pescare qua e là, sono davvero molti a farlo... tipo Compendium degli Elder richiama davvero tanto il giro di Immigrant Song, ma resta un pezzo fenomenale. Che abbiano perso originalità è vero fino ad un certo punto, secondo me, perchè per contro hanno stabilito un trademark piuttosto definito e riconoscibile... le due cose di solito non vanno più a braccetto dopo il terzo o quarto album, vale per qualunque band. 19 Pensa che a me ricorda quando parte il riff e ritornello di Fata Morgana dei Litfiba, 18 Ad ogni modo sento un sacco giri e armonie che mi ricordano qualcosa ma che ora.nn riesco ad identificare. Questo a dimostrazione ancora più del fatto che ormai hanno perso quell\'innovazione e originalità che avevano nei primi 2 album 17 E comunque basta che leggi i commenti in giro che dicono esattamente la mia stessa cosa. 16 Non ho detto che è un plagio, forse ho sbagliato ad usare la parola ripoff, ma è innegabile che quando parte il coro non puoi non pensare ai Journey, se li conosci, due battute o meno. Poi ognuno ha la sua opinione. 15 Ma che c entra il fatto che ti piace o meno? Dico solo che non può essere considerato plagio questo, provaci davvero a cantarci sopra e dopo le prime 2 battute non c\'entra nulla. 14 Tanti gruppi hanno copiato parti di canzoni o idee da brani altrui, non è niente di male se si riesce a costruire poi ottime canzoni che si distinguono (i Led Zep lo hanno fatto con Stairway to heaven se ti riferisci a quello, pensano ai Taurus), ma dire ricorda vagamente quando sopra ci puoi cantare il ritornello dei Journey mi sembra poco. Oltretutto ho detto che la canzone mi piace quindi niente di male. E tra l\'altro lo hanno già fatto con Spillway, presa nettamente dai Toto. 13 @Shock In effetti è somigliante a quel gran pezzo dei Journey, anche questo però non è male. Istintivamente avevo pensato a Separate ways di Gary Moore, che ovviamente non c\'entra nulla 😁 12 Allora sputato merda pure sui LED zeppelin, loro si che hanno palesemente plagiato 11 Ricorda vagamente 😂 10 si beh la ricorda vagamente, le prime 2 battute del ritornello ma non si può certo dire plagio dai. Pezzo carino ma come ho già scritto altre volte, ormai è pop che si consuma alla velocità della luce. 9 @SkullBeneathTheSkin: ascolta Separate ways dei Journey e trovi il riferimento nel coro, stessa andatura e modus operandi di questa canzone dei Ghost. 8 Francamente tre singoli uno più debole/scialbo dell\'altro. Spero che all\'interno dell\'album ci sia comunque qualche chicca come già avvenuto con i precedenti. 7 Beh il rock melodico nel 2025 ci può stare, pop mi fa venire in mente i the kolors non i Toto o i journey ai quali si ispirano chiaramente. Il plagio di separate ways in stile zucchero Fornaciari sperando che nessuno se ne accorga è un po\' una furbata. Concordo comunque sul fatto che si sono un po\' troppo annacquati 6 Pop della peggiore specie...ma che ci fanno questi ancora su siti Metal? 5 @rob83: gli altri singoli non sono malvagi, ma mi pare manchi un pochettino di spinta, la pulizia stavolta mi sembra anche troppa, lo notavo ascoltando in cuffia. Sia chiaro che non inizio a sminuire in anticipo, tutt\'altro, non vedo l\'ora di ascoltare il disco. 4 quoto skull perchè neanche io avrei saputo trovare riferimenti, cmq la canzone troppo piatta secondo me ma gli altri due singoli mi sono piaciuti tanto, aspettiamo di sentire l\'album e poi vediamo se è un mappazzone oppure no.... 3 Bellino ma non posso fare a meno di notare l\'assenza di grinta in tutti i singoli usciti fino ad ora. Non dico \"durezza\" ma almeno \"grinta\"... boh, l\'attesa comunque è quasi finita... ...anche io ho avvertito un filo di deja vu, ma non avrei saputo trovare il riferimento... e non lo so nemmeno adesso che @Shock ha dato la soluzioneBellino ma non posso fare a meno di notare l\'assenza di grinta in tutti i singoli usciti fino ad ora. Non dico \"durezza\" ma almeno \"grinta\"... boh, l\'attesa comunque è quasi finita... 2 Grande @Shock! Mi stavo frugando nel cervello per ricordarmi quale melodia mi faceva venire in mente. Ci hai pensato tu. Bel pezzo. 1 Someday love will find you Break those chains that bind you One night will remind you.... OK, forse quando Tobias diceva che oggi I Ghost sono un gruppo Aor non è proprio sbagliato. Ah, il pezzo è bello, peccato sia un ripoff di Separate ways.