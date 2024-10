GHOST: una data a Milano senza l'uso dei cellulari

30/10/2024 - 09:21 (303 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 14 Decisione ottima e da estendere ad ogni livello,sino ad arrivare all\'eliminazione degli smartphone. 13 Decisione ottima e da estendere a tutti i concerti onde evitare di vedere tutti a riprendere...ma che poi sarebbe una banalità sei al concerto e guardati il concerto.....azz 12 Per me fanno bene a vietarli durante il concerto, con tutti quei flash a volte mi sembra come essere in discoteca. 11 Grande band, una delle migliori degli ultimi 10 e passa anni ormai. E migliorano di album in album. 10 Li ho visti suonare prima degli Iron Maiden..e la maggiorparte delle persone ha preferito fare la fila per la salamella, io son rimasto a vederli per curiosità ma dopo 3 canzoni la salamella ha vinto. 9 Vabbè siamo alle barzellette, pure il telefono in busta adesso. 8 Dal vivo questi non sanno di nulla, se non per vedere un po di carnevale, quindi un po di cellulare per filmare i costumi mi sembra il minimo. Su disco sono piacevoli ero indeciso dove metterli nella mia collezione ed ho optato per l\'AOR, accanto alla discografia dei journey. 7 Concordo con Progster, il problema è che ci sono persone che si fanno il video di tutto il concerto per poi rivederselo a casa...ma quanto sei scemo? Guardatelo e non rompere i coglioni agli altri! 6 Sarò contento di rivederli a distanza di anni, e senza smartphone. Bella scelta 5 Basterebbe il buon senso e invece serve un divieto vero e proprio...di solito faccio un paio di foto e lo metto in tasca ma purtroppo c\'è gente che filma per ore e capisco benissimo questa soluzione. 4 Vedo che Bob Dylan sta facendo proseliti... i Ghost non mi piacciono particolarmente e non andrò al loro concerto, ma sarebbe bello rivedere dopo tanti anni un concerto senza telefonini... 3 L\'unica cosa buona che vedo fare a sta band. 2 Beh, loro non mi fanno impazzire ma la decisione è cosa buona e giusta. 1 Facessero così tutti gli artisti. Stufo di andare ai concerti per vedere tutti con le braccia in su a riprendere il concerto con sto caxxo di cellulari. Ma godetevi il momento e non rompete le scatole a chi sta dietro di voi.