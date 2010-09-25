25/04/25
BARK
The Time Has Come
25/04/25
PHANTOM
Tyrants of Wrath
25/04/25
AEONYZHAR
The Profane Era
25/04/25
COSMIC CATHEDRAL
Deep Water
25/04/25
VENATOR
Psychodrome
25/04/25
HAREM SCAREM
Chasing Euphoria
25/04/25
CHANGELING
Changeling
25/04/25
SIJJIN
Helljjin Combat
25/04/25
FELGRAVE
Otherlike Darkness
25/04/25
EYES
Spinner
20/04/25
ELEINE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
20/04/25
ELEINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/25
TOMMY EMMANUEL
DRUSO - RANICA (BG)
21/04/25
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR + SCALER + ROBOCOBRA QUARTET
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
21/04/25
MAXIMUM FESTIVAL 2025
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
23/04/25
DELTA SLEEP
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
23/04/25
PIERO PELÙ
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
24/04/25
DELTA SLEEP
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
25/04/25
SWALLOW THE SUN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
25/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)