HALESTORM: ascolta ''Darkness Always Wins'' dal sesto album in studio

22/04/2025 - 11:31 (257 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 A me piacevano molto i primi 3 dischi , li ho visti un paio di volte, poi i successivi mi hanno un po\' deluso, anche se lei rimane super 4 Non c\'è nessun errore. Scusate. Ho fatto casino io con i titoli. Cancellate pure. 3 Rileggendo la notizia per vedere quando esce, mi sa che c\'è qualche errore: \"Gli Halestorm hanno dato alle stampe il loro quinto album, Back from the Dead, il 6 maggio 2022\" 2 L\'esperto era @Tino, ma è sparito, a meno che ora non scriva con altro nick. Per il resto confermo tutto quanto scritto da @fasanez. Grandissima cantante e gran pezzo. Sebbene la melodia abbia un qualcosa di già sentito, specie dai Rival Sons. Beh, visto chi è il produttore, ci sta. 1 Chiedo ai più esperti della band, non è un pezzo \"strano\" per loro, inteno più oscuro del solito? A me piace, e come al solito Lzzy eccellente.