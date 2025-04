EXODUS: la cover di ''He’s a Woman – She’s a Man'' degli Scorpions

22/04/2025 - 16:50 (286 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Mah...non so cosa dire...sono perplesso! 5 Pensavo peggio,ci sta come cover anzi i passaggi della canzone sono rispettati non stravolti,chiaro che l\'originale è un mito. 4 L\'originale è molto molto meglio... mi aspettavo un interpretazione molto più incazzata. Riguardo gli exodus in generale li considero una delle migliori band in assoluto! DAJE! 3 Fa veramente cagare. 2 Quoto Painkiller. Anche se Tempo of the damned fu un capolavoro da 10 e lode. 1 Non male, il miglior pezzo degli Exodus da vent’anni…. Al di là degli scherzi, tutti gli ultimi album sono troppo “granitici” e monocorde per me, continuo ad ascoltarmi i fischi fino a force of habit compreso.