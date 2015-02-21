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19/02/25
ENTERPRISE EARTH DISTANT + TEN SECONDS OF LIFE + HARBINGER
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

19/02/25
ROCKETS
TEATRO DELLA CORTE IVO CHIESA - GENOVA

20/02/25
QUEENSRŸCHE + NIGHT DEMON
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

20/02/25
UNLEASH THE ARCHERS + STIKER + SEVEN KINGDOMS
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/25
JETHRO TULL
TEATRO CARTIERE CARRARA FIRENZE, LUNGARNO ALDO MORO 1A - FIRENZE

20/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

20/02/25
FRANZ FERDINAND
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

20/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

21/02/25
MARDUK + DOODSWENS + IRAE + LITOST
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

21/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
TRICK OR TREAT: guarda il video della titletrack del nuovo album ''Ghosted''
19/02/2025 - 15:09 (53 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
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13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
16/07/2016
Intervista
TRICK OR TREAT
Non è una sfiga essere italiani!
26/02/2015
Live Report
ELVENKING + TRICK OR TREAT
Live23, Bosco Marengo (AL), 21/02/2015
 
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