CONAN: tutto il nuovo album ''Violence Dimension'' in streaming

26/04/25
KARDASHEV
Alunea
30/04/25
ACHERONTAS
Νekyia – The Necromantic Patterns
01/05/25
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. digitale]
01/05/25
DEATH SS
The Entity
02/05/25
FIRIENHOLT
Night Eternal
02/05/25
HATE
Bellum Regiis
02/05/25
THE FLOWER KINGS
Love
02/05/25
BLEED
Bleed
02/05/25
NIGHTFALL
Children of Eve
02/05/25
MAESTRICK
Espresso della Vita: Lunare
26/04/25
RHAPSODY OF FIRE
AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO, LARGO GUSTAV MAHLER - MILANO
26/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
26/04/25
DELTA SLEEP
CORTE DEI MIRACOLI, VIA ROMA 56 - SIENA
26/04/25
HEAVY LUNGS + LA CRISI + IRMA
BLOOM- MEZZAGO (MB)
26/04/25
NORTHERN DARKNESS FEST
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
27/04/25
HEILUNG
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
27/04/25
HEILUNG
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
27/04/25
RHAPSODY OF FIRE
AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO, LARGO GUSTAV MAHLER - MILANO
27/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
27/04/25
DELTA SLEEP
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)