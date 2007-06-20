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27/04/25
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TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

27/04/25
RHAPSODY OF FIRE
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27/04/25
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
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27/04/25
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REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
MACHINE HEAD: ecco il videoclip di ''Øutsider''
25/04/2025 - 17:28 (105 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
30/10/2019
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Burn My Eyes 25th Anniversary Tour - Live Music Club, Trezzo sull'Adda (MI), 25/10/2019
23/11/2014
Live Report
MACHINE HEAD + DARKEST HOUR + DIABLO BLVD
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20/01/2012
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28/02/2008
Intervista
MACHINE HEAD
Parla Dave McClain
03/07/2007
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IRON MAIDEN + MOTORHEAD + MACHINE HEAD
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18/11/2008
Live Report
SLIPKNOT + MACHINE HEAD + CHILDREN OF BODOM
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