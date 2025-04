MACHINE HEAD: ecco il videoclip del nuovo singolo ''Bønescraper''

04/04/2025



9 E io che pensavo che foste tutti dei lamentini gne gne gne. E invece no. I Machine Head che cercano di fare i FFDP senza riuscirci. Pessimo pezzo. 8 Boh sinceramente faccio fatica a capire il successo di questa band, che sembra farsi influenzare sempre da quello che va al momento, perdendo in personalità.. peccato perché hanno prodotto comunque cose interessanti in passato 7 Brutta forte e Robb canta veramente ma veramente male, Poi cosa sarebbe come genere, una specie di arena rock con un riffing nu metal? Mah.. 6 Salvo solo il riff, per il resto come il primo singolo...boh. 5 Mah.... 4 Mah, pezzo abbastanza brutto, così come il primo singolo. Il nuovo album non promette bene. Staremo a vedere, il precedente mi è piaciuto molto 3 che schifo 2 Siamo in due anche a me non dice niente. 1 mah a me non dice nulla questa canzone? a voi?