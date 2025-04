GHOST: il video ufficiale di ''Lachryma'' dal nuovo album

14/04/2025 - 09:09 (286 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 carina,ma come giustamente già scritto, si ascolta volentieri ma non stupisce più, Ormai sono diventati POP vestito da rock AOR ,e proprio come il POP, melodie vincenti, memorabili e accattivanti ma che si consumano alla velocità della luce, 7 Per me gran bel pezzo, meglio del primo singolo 6 Brutta, insipida e senza personalità, stavolta steccato anche il ritornello. In tal senso hanno fatto di molto meglio. Tuttavia è pur sempre un singolo, e probabilmente il meglio dell\'album si troverà altrove, come spesso capita e come già avvenuto con loro negli altri album. 5 A me non dispiace, diciamo che li ascolto volentieri ma non impazzisco per loro 4 belli i primi due singoli usciti ma preferisco a mio gusto personale il primo (non che questo sia brutto ma preferisco il primo) 3 Catchy sì ma con un ritornello che non spicca, al contrario di altri loro pezzi. 2 Mi sembra che le chitarre siano un pò più durette del solito. Poi mi sembra il solito loro pezzo. Che a me piace senza stupire più 1 Enciclopedia del Rock, alla voce \"catchy\" sta scritto: \"capacità di scrivere melodie che restano in testa e dalla facile presa. Per approfondire si veda T. Forge\"