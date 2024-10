IRON MAIDEN: è deceduto Paul Di'Anno

21/10/2024 - 19:01 (599 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 29 Shock permettimi: di cose non belle i musicisti, specialmente quelli della vecchia guardia, ne hanno fatto a bizzeffe; Paul avrà sicuramente combinato le sue, ma non penso che tanti \"eroi\" che magari ancora oggi vengono glorificati siano stati da meno. Scriviamo in questo sito perché siamo appassionati di musica e per le emozioni che la musica ci trasmette; è morto un musicista, che come dici te non sarà stato uno stinco di santo, ma che per la maggior parte di noi rimane un grandissimo cantante/personaggio che, vedila poi come ti pare, ha fortemente contribuito a portare al successo un gruppo diventato poi un\'icona assoluta della nostra musica. Per i vecchietti come me poi, Paul è stato il Cantante degli Iron Maiden, quello che ha lasciato in pochi ma fondamentali dischi qualcosa di indelebile, quello che ci riportava sempre col pensiero agli albori della NWOBHM, periodo bellissimo e mai più eguagliato. Non ti interessa la sua morte, ci può stare, ognuno ha le sue idee, ma il tuo commento mi ha lasciato perplesso, perché insensibile e fuori contesto. Mi auguro sia stato frutto di uno scazzo momentaneo, a volte succede. 28 @Mos: io ho sempre preferito Di Anno a Dickinson come cantante dei Maiden, ma nel suo caso non riesco a separare l\'uomo dall\'artista, semplicemente perché ha fatto cose \"oltre\" nella sua vita, ed andate a leggere l\'articolo sulla sua autobiografia che trovate sul sito e poi parlate. 27 Shock a dire il vero nessuno ha chiesto una tua opinione, io personalmente ho chiesto solo rispetto per un morto. 26 Mi spiace molto il cantante dei miei Maiden poi il resto della carriera non un granchè. I due album dei Battlezone non sono il massimo ma quei 2 album con i Maiden sono e resteranno per sempre nella storia dell\'heavy metal. RIP Paul finalmente avrai pace e pazienza se qualcuno gode della tua morte la frustrazione di alcuni fenomeni non cancellerà mai le tue grandi performance musicali. 25 schock non ha detto cose del tutto fuori dal mondo, ma secondo me è stato molto riduttivo, inoltre tutti stiamo piangendo paul come musicista e come rocker, non come persona almeno mi pare 24 Non devo rendere conto a nessuno delle mie opinioni, ma se proprio volete sapere il motivo del mio commento è semplice. Di Anno è stato un personaggio che ha passato la sua vita tra risse, donne picchiate (sue parole) ed un tentativo di frode a carico del sistema socio sanitario inglese. Se non fosse stato l\'ex cantante degli Iron in tanti avrebbero il mio pensiero. Oltretutto ha buttato merda sul suo ex gruppo e su Bruce, salvo poi ritrattare tutto negli ultimi anni. Per voi è un santo, idolo, brava persona? Per me semplicemente no, ed ho detto che semplicemente non mi dispiace per la sua morte. Ci sono persone ben più meritevoli nella vita che muoiono prima di quanto abbia fatto lui, ma nessuno considera. Ad ognuno il proprio pensiero. 23 dispiace veramente ..ho i 2 album con lui negli iron e li custodiro\' per sempre..grande uomo rockman sfortunato.r.i.p. paul grazie per il metallo che ci hai regalato e intanto ascolto prowler... 22 Lo so già che per molti sarà brutto da leggere ma devo dirlo perché è un momento particolare. Per me è sempre stato un faro, una bussola, nel bene come nel male, nel senso che la vita non sempre la si può scegliere, più facile subirla. Grazie Paul. 21 ...paul r.i.p......grande cantante....i dischi con gli irons....sono e sempre saranno tra quelli che ascolto e amo di più..... 20 @shock ma tutto ok che sei felice della morte di uno che nemmeno conoscevi? Pessimo veramente 19 R.I.P. PAUL 🖤🤘 18 Caro Paul, la prima lacrima per te la versai 42 e passa fa, quando venni a sapere che non eri più il cantante del mio Gruppo preferito (di allora). Fu un trauma così forte che ancora oggi non l\'ho digerito; nei dischi successivi quelli col capellone urlatore erano bravi, bravissimi, forse ancor di più, ma non erano più il mio gruppo preferito. Oggi di lacrima ne verso un\'altra, per te e per il ricordo di quei bei tempi passati; artisticamente per me sei scomparso allora, ma affettivamente tu sei rimasto il Cantante del mio Gruppo preferito. Conservo il piacere di essere venuto, tanti anni fa, a stringerti la mano mentre ti esibivi in un piccolo club di provincia; non importava, l\'atmosfera quella sera era quella fatata del 1980, ed il ricordo che conservo mi accompagnerà per sempre. Addio Paul, addio vecchio leone, \"Run Free\".... 17 Rip paul 16 Certe opinioni alquanto opinabili potevano essere risparmiate solo per rispetto umano. R.I.P. 15 Rip 14 Avrà alla fine dei conti fatto due dischi, ma per me quei due valgono migliaia di dischi anonimi, soprattutto oggi, grazie Paul, inimitabile voce unica comunque. Rip 13 @Shock, ti ha fatto qualcosa per essere contento che sia morto? Della sua vita ha fatto quello che voleva, bisogna essere felici quando muore qualcuno? R.I.P. 12 RIP 11 Un Idolo! Un mito! Molti di noi hanno consumato negli anni i suoi 2 album con i Maiden. Godevo nel vedere il video di Woman in Uniform ed i singoli bside Twilight zone ed Invasion. Molti rimpiangono la sua inevitabile cacciata. Molti di noi lo preferivamo a Bruce Bruce. La sua voce punk era sublime e calzava a pennello alle prime cavalcate di Harris e soci. 2 capolavori, poi il declino. Ma ci ha lasciato 2 capolavori che per nostra fortuna, consumeremo ancora e ancora. A presto mitico Paul Di\'Anno. 10 Riascoltare oggi Strange World e Remeber Tomorrow mi ha fatto tornare indietro nel tempo, a quando da ragazzini si andava per negozi di dischi ... e prima ancora di conoscere i Maiden si stava incantati a guardare le copertine di quei due dischi. Il resto venne poco dopo. RIP Paul 9 Un grande......con Killers degli Iron Maiden....mi ha fatto conoscere la Nwobhm....nei lontani anni 80.....gli devo tutto....la storia 8 Non lo santificherò di certo per la sua morte, come personaggio mi è sempre stato indifferente, però come è giusto che sia, gli dedico in questo momento la sua Running Free che sta suonando nel mio stereo. 7 Non è il solo che ha campato di rendita ci sono intere band che campano grazie a uno o a due album questo non toglie la il grande contributo che di anno ha dato e forse proprio quel suo modo di essere ha contributo ha rende unici i primi album degli iron 6 R.i.p. e grazie per quei due dischi meravigliosi. 5 Ha campato di rendite su due album per 45 anni circa, chapeau. Tra Battlezone, Killers e DiAnno poco di rilevante. Spiace comunque per la persona, che deve avere sofferto tantissimo per i noti problemi di saluti. Che la terra gli sia lieve. 4 ha fatto in tempo a fare un disco con gli warhorse che secondo me non male e mi piace pensare che in questo modo se ne sia andato con una sorta di sorriso 3 L\'unica cosa buona che ha fatto è aver cantato sui primi due album dei Maiden, per il resto per come ha vissuto è durato pure troppo. A me non dispiace per nulla, anzi.... 2 La vita gli ha presentato il conto... Per tutti noi è da tempo nei libri di storia da tramandare ai posteri. Buon viaggio Paul! 1 Lo adoravo.. Ciao Paul, ci hai regalato 2 leggendari capolavori