IRON MAIDEN: annunciato il sostituto di Nicko McBrain

Ma da che si dovrebbero schiodare? Hanno quasi 70 anni, suonano da 50, realisticamente hanno ancora due/tre forse quattro tour, se va bene due album, e cosa si dovrebbero inventare? Steve Harris dopo 42 anni che si coordina con Nicko per la sezione ritmica ti pare che può star lì a cercarsi un batterista del tutto nuovo con cui trovare un\'intesa per partire tra 6 mesi ancora in tour? L\'occasione l\'hai persa tu per non dire la solita sciocchezza qualunquista sui Maiden.