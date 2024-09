IRON MAIDEN: una data a Padova per il tour dei cinquant'anni

19/09/2024 - 10:54 (270 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 visti i Rammstei. Tutto bene, ma il rischio di rimanere intrappolati nei parcheggi è alto... 11 Ci ho visto Roger Waters, ricordo con piacere acustica e parzialmente bene la logistica. Ci vado, di sicuro. Prezzi gonfiatissimi e impopolari. Brutto da dire, salterò qualcosa d\'altro, ma loro non me li perdo! 10 io ci avevo visto Roger Waters la location per quanto ricordo non è male... certo Padova non è Bologna come raggiungibilità 9 Korgull,ho pensa\' la stessa roba. 8 A gnanca mes\'ora da casa....ma no tiro fora tutti chei schei 7 visti mille volte, ma sto giro devo portarci mio nipote di 11 anni, li vuole vedere, è così pessimo lo stadio? 6 Ormai in Italia funziona così, tutto di merda e tutto carissimo. 5 pagliacciata tutta italiana... La \"visione limitata\" di certe zone dell\'Euganeo è diventata storiapagliacciata tutta italiana... 4 Piacerebbe anche a me, specie per la scaletta, nel senso che finalmente non faranno nulla dagli ultimi album. Certo che tra autostrada, albergo e biglietto, costa come una vacanza. 3 Ho visto i prezzi... mi dispiace, ma rimarrò coi miei bei ricordi. Proprio non ce la faccio a spendere certe cifre che trovo sinceramente esose. Buon divertimento a chi andrà. 2 Sold out in 3...2...1...ho visto i prezzi e non mi sorprendo. 1 Sinceramente mi piacerebbe proprio rivederli... per chi c\'e\' stato? com\'e\' la location? Sarebbe per me il 35esimo dal primo loro concerto