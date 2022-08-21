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ROBERT PLANT
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ARCANUM FEST 2024 (day 2)
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

12/10/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS
MASNADA - BRUGHERIO (MB)

12/10/24
PUNK FOR PALESTINE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

12/10/24
PLAKKAGGIO + RICCOBELLIS + MINERS + PRODOTTI LOCALI
CSA PACI PACIANA - VIA MARIO CERMENATI - BERGAMO

12/10/24
RONCAGLIA ROCK FESTIVAL 2024
ENIGMA BAR, VIA ALLA ROSSA 14 - MENDRISIO (SVIZZERA)

12/10/24
ROME CARNAGE EXTREME FEST II
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

12/10/24
ROME CARNAGE EXTREME FEST
DEFRAG - ROMA

12/10/24
BIG CITY GERMS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
THE HU: presentata la cover di ''The Trooper'' degli Iron Maiden
12/10/2024 - 11:06 (96 letture)

Mos Maiorum
Sabato 12 Ottobre 2024, 11.48.41
2
carina dai
progster78
Sabato 12 Ottobre 2024, 11.35.03
1
Particolare e caruccia,ma la mia preferita resta quella degli Steve\'n\'Seagulls.
RECENSIONI
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