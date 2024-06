Live Report

METALLICA + FIVE FINGER DEATH PUNCH + ICE NINE KILLS - I-Days, Ippodromo SNAI La Maura, Milano (MI), 29/05/2024

24/06/2024 (410 letture) Anticipo d'estate, tornano gli I-Days a Milano funestati dalle scelte del comune per "agevolare la viabilità nel rispetto dei residenti" che in realtà sembra aver fatto più danni che altro: ma tralasciamo la politica -di quella purtroppo ce n'è fin troppa in ogni dove- e passiamo al report. Per stare tranquillo ed evitare i temuti blocchi parcheggio alla Fiera di Rho dove pago uno sproposito, come se il concerto fosse lì a due passi e non a cinque fermate di metropolitana, e già qui mi viene da imprecare, poi lasciata la stazione seguo gli altri metallari che come un gregge si dirige verso l'ippodromo La Maura e gli improperi continuano; dopo la gimcana per entrare vedo finalmente il palco e ringrazio sia il meteo benevolo che la temperatura gradevole...



ICE NINE KILLS

Entro nell'area gold che gli Ice Nine Kills hanno appena cominciato il loro set; si presentano come una band molto scenografica e che punta decisamente sull'impatto visivo grazie a vari oggetti di scena e personaggi da horror-movie che imperversano sul palco (da Leatherface e motosega annessa al guanto di Freddy Krueger) oppure a una semplice pala con cui il cantante Spencer Charnas profana un manichino cadavere sulle note di Funeral Derangements. Dietro alla batteria campeggia la riproduzione gigante della mascotte degli statunitensi (raramente ho visto un simile allestimento per un opener, ma questo è un festival e i ragazzi hanno a disposizione più di una mezzora risicata) che a fine concerto farà capolino sulle assi del palco tra la pletora di musicisti in camicia, cravatta e bretelle che lo affollano. Un buon antipasto, ora alziamo l'asticella e andiamo avanti.



SETLIST ICE NINE KILLS

Interlude

1. Hip to Be Scared

2. Rainy Day

3. Meat & Greet

4. Ex-Mortis

5. SAVAGES

6. Funeral Derangements

7. The American Nightmare

8. A Grave Mistake

9. The Shower Scene

10. Welcome To Horrorwood



FIVE FINGER DEATH PUNCH

È ora il turno dei Five Finger Death Punch; look tamarro q.b. i californiani si presentano carichi a molla e a giudicare dal responso in molti sono qui principalmente per loro. La proposta dei 5FDP non incontra del tutto i miei gusti ma bisogna ammettere che sul palco ci sanno fare eccome; in particolare il frontman Ivan Moody salta, corre, incita e fomenta il pubblico a più non posso, prendendo anche qualche smartphone dal pubblico mentre canta e lanciando bracciali e anelli in quantità; inoltre il singer al termine di Under and Over It invita sul palco una bambina e suo padre percorrendo di corsa lo stage con lei dopo averle fatto dire qualche parola alla platea che la applaude come una rockstar. Anche i suoi compagni fanno il loro, ovviamente, con un Chris Kael che cattura l'attenzione anche per il suo look, specialmente i dread alla barba che sembrano tentacoli. Lo spettacolo della band dura circa un'ora e risulterà essere il migliore della giornata per qualità e coinvolgimento, con anche una bella rivisitazione di The House of the Rising Sun che viene apprezzata da tutti i presenti prima che i ragazzi ci lascino con The Bleeding.



SETLIST FIVE FINGER DEATH PUNCH

1. Lift Me Up

2. Trouble

3. Wash It All Away

4. Jekyll and Hyde

5. The House of the Rising Sun [traditional cover]

6. YOU

7. Wrong Side of Heaven

8. Salvation

9. Under and Over It

10. The Bleeding



METALLICA

Lo dico subito, via il dente via il dolore: questo è stato probabilmente il concerto più deludente dei Metallica a cui io abbia assistito e non solo per la location o l'organizzazione, ma per la performance dei Four Horsemen; non un disastro, intendiamoci, non si può essere sempre al 100%, ma si poteva fare di più. C'era -anzi NON c'era- qualcosa di indefinito, una sorta di stanchezza di fondo che ha fatto in modo che lo show di stasera non fosse ai massimi livelli; sì, ok, adesso tutti a prendersela col wah-wah di Kirk o con il fatto che Lars sia un batterista mediocre, ma la verità è che a questo giro anche il buon Jaymz ha apparentemente avuto delle mancanze, non tanto vocali quanto di grinta. Perché in realtà di motivi per spaccare ce n'erano, basta dare un'occhiata alla scaletta che pur non essendo particolarmente ricca e pescando qualcosa -giustamente a mio avviso- dal nuovo album 72 Seasons (e James ci chiederà un parere a tal proposito) ha proposto alcune chicche di non poco conto, una su tutte Holier Than Thou, ma anche la stessa Orion. E così anche Trujillo si prende il suo spazio per caricare il pubblico e fare un po' di spettacolo, anche se i cori di Jason Newsted erano di altra caratura ma al buon Rob, insieme a Kirk, andrebbero tirate le orecchie più che altro per la cover dei PROZAC+, un divertissment che ha tolto spazio a un altro brano in una setlist già di per sé abbastanza striminzita; a quel punto meglio fare una Whiskey in the Jar tanto per dirne una anche se l'omaggio a una band locale è da qualche anno la prassi per i Nostri e dà modo agli altri due di tirare un attimo il fiato. Comunque di cose positive ce ne sono state, la quaterna iniziale ha fatto il suo dovere scatenando la folla per poi darci una tregua con i nuovi pezzi, quindi dopo la bypassabile Acida di cui si è già detto, ecco tornare il buonumore con Welcome Home (Sanitarium) e Orion, il momento romantico con Nothing Else Matters quindi James annuncia "Hey?'Tallica gives you heavy baby!" e parte quel macigno di Sad but True che fa scapocciare tutti. Breve pausa, si spengono le luci e vedo apparire sulla destra della pedana circolare che delimita lo snakepit un'altra batteria per il finale di set con la convincente Lux Aeterna seguita da Seek & Destroy e relativa pioggia di palloni giganti, quindi per accontentare tutti spunta un altro drumkit -questa volta a sinistra- e via al gran finale affidato alla doppietta One/Master of Puppets che chiude degnamente una serata forse meno soddisfacente di altre date ma a cui comunque a mio avviso è valsa la pena presenziare. È il momento dei saluti e del lancio di bacchette e plettri; a tal proposito si forma un'onda umana che fa cadere più di una persona, con l'invito alla calma di James e Kirk alle prime file, e anche io riesco a fare mio un plettro -che va ad aggiungersi a quello dei 5FDP- senza conseguenze.



SETLIST METALLICA

The Ecstasy of Gold [intro]

1. Creeping Death

2. For Whom the Bell Tolls

3. Holier Than Thou

4. Enter Sandman

5. 72 Seasons

6. Too Far Gone?

7. Acida [PROZAC+ cover]

8. Welcome Home (Sanitarium)

9. Shadows Follow

10. Orion

11. Nothing Else Matters

12. Sad but True

13. Lux Aeterna

14. Seek & Destroy

15. One

16. Master of Puppets



L'uscita è il lato peggiore della giornata, tutti ammassati per prendere la metro -per fortuna gratuita, o almeno credo- e scendere a Rho, per poi aspettare che il deflusso di auto cali prima di dirigerci verso casa... vabbé.



Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 10 Ci credo bene che sono ormai un\'altra band, dal gennaio 67 sono passati 57 anni, una carriera così lunga logora molto! Si scherza, ovviamente! 9 visti pure io nel gennaio 67.. altra band, altrom ondo , altro metal... ora il livello è da festivalbar 8 Presente, 100 euro buttati nel cesso 7 Si ma un tu c\'hai raccontato nulla, la recensione la poteva scrivere mio cugggino. Tipo tecnicamente come hanno suonato, soprattutto se il doppio pedale del boss suonava a tempo, in special modo su one. 6 Quindi, altra conferma di quello che letto altrove ovvero concerto mediocre, organizzazione e location da denuncia all\'associazione consumatori. E meno male che all\'ultimo momento ha prevalso il dubbio e non ho cliccato! 5 Esatto Barfly, concerto mitico, il tour fu sospeso proprio per la morte di Cliff nell\'autunno 86 se non ricordo male ( e non c\'erano i Metal Church di supporto ) , ho ancora la t-shirt dei Metal Church con scritto start The Fire tour 4 @Fabio Se ti riferisci al primo live in Italia con Jason c\'ero. Uno dei pochi live di cui ricordo ancora la data :21 gennaio 1987, opener proprio i Metal Church che erano usciti da pochi mesi con The Dark .Una serata fantastica con i Metallica che avevano appena ripreso il tour europeo dopo la morte di Cliff 3 ...il più bello quello con i Metal Church era Wayne 2 Acida ahahahah!!!! Per fortuna li ho visti al palatenda alla loro prima calata, ultima volta dopo il black album quando avevano inventato di collegarsi dai camerini 1 Lars è ora di andare in pensione.