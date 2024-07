Live Report

MEGADETH + GAME OVER - Alcatraz, Milano (MI), 17/06/2024

05/07/2024 (289 letture) È passato un bel po' di tempo da quando ho visto i Megadeth indoor, proprio all'Alcatraz nel lontano 2010 per il ventennale di Rust In Peace (poi solo festival all'aperto) per cui non mi lascio scappare l'occasione e mi accaparro subito il biglietto; meno male, dato che -proprio come allora- la data andrà sold out a un mese dall'evento. Parto da casa con fin troppa calma e quando giungo al locale milanese la coda sotto il sole è già bella lunga ma fortunatamente non mi impedirà di essere nelle primissime file...



GAME OVER

I Game Over hanno l'onore/onere di aprire la serata con un cantante nuovo di zecca. Leonardo Molinari è infatti a una delle sue prime prove live con la band, ma la cosa non si nota, visto l'affiatamento con i suoi nuovi compagni; del resto, i ferraresi possono contare ormai su una grande esperienza a livello di manifestazioni nazionali, per cui il set fila liscio come l'olio tra una Another Dose of Thrash e Seven Doors to Hell. I ragazzi, che stanno preparando la prossima uscita discografica con la nuova line up, sembrano divertirsi davvero sul palco e questa loro allegria risulta contagiosa, data la risposta del pubblico che li applaude convinto ad ogni brano non disdegnando di fare del sano headbanging; bene così, come inizio non c'è davvero male...



SETLIST GAME OVER

1. Another Dose of Thrash

2. The Cult

3. Masters of Control

4. Call of the Siren

5. Path of Pain

6. Seven Doors to Hell

7. Neon Maniacs



MEGADETH

Spiace dirlo per chi non ha potuto presenziare, lungi da me il voler scatenare invidie e rimpianti, ma questo concerto è stato D-E-V-A-S-T-A-N-T-E. I musicisti fanno il loro ingresso durante l'intro di The Sick, the Dying… and the Dead! tra l'ovazione generale, e dopo questa "nuova" mazzata arriva una tripletta di classici da paura: Wake Up Dead, In My Darkest Hour e Hangar 18 si rovesciano su noi poveri spettatori. Attorno a me vedo solo sorrisi e pogo, qualcuno dice che dopo un simile trittico è già a posto così e potrebbe andare a casa, ma per fortuna siamo solo all'inizio di questa serata. Finalmente una scaletta da paura, eseguita con un'energia spaventosa e con un Dave che si sente cantare a livelli altissimi: intendiamoci, il guitar hero rossocrinito non ha mai avuto una voce eccezionale nel senso letterale del termine, ma in altre occasioni -complice anche qualche problema di salute piuttosto serio- quasi non lo si sentiva nemmeno dietro al microfono mentre stasera possiamo cantare insieme a lui e non al posto suo. Qualche piccola chicca qua e là, tipo la "rarissima" Hook in Mouth, poi Angry Again e si pesca assai da Countdown To Extinction con l'immancabile -e iconica- rullata di Skin o' My Teeth tra le altre. Parlando degli ultimi tre lustri, non ho mai visto Dave Mustaine -di fatto, i Megadeth stessi- così in palla: nonostante i musicisti che lo accompagnano cambino sovente bisogna dare atto a MegaDave di sapersi circondare sempre di gente di livello assoluto e spesso -come appunto in questo caso- di trovare un affiatamento tale da far pensare a un periodo di frequentazione superiore a quello effetivo. Se sappiamo essere James LoMenzo un degno sostituto dello storico Ellefson (il bassista tra l'altro non si risparmia nel fomentare la platea) è con occhio -e orecchio- particolarmente attento che guardiamo alla new entry Teemu Mäntysaari che si cimenta con grande naturalezza e sicurezza in questa nuova avventura, dimostrandosi degno interprete di assoli ultraterreni come quelli di Tornado of Souls o Hangar 18 e facendoci così pesare meno la dipartita dello straordinario Kiko Loureiro; ma è soprattutto Dirk Verbeuren a stupirmi, una macchina da guerra, sicuramente il miglior batterista che la band abbia avuto dai tempi del compianto Nick Menza. Sezione ritmica sugli scudi con Dawn Patrol, pezzo che fa rifiatare il frontman, e poi via di nuovo a tutta birra con bombe tipo Poison Was the Cure, Tornado of Souls e la nuova We'll Be Back ispirata -ci confida Mustaine- dallo stop per le cure dalla malattia, al netto della pandemia globale che aveva fermato il mondo, e pensando al ritorno sulle scene; inutile dire che riceverà una pioggia di strameritati applausi. C'è anche tempo per una comunicazione di servizio quando Dave si ritrova in mano un portafogli direttamente dal moshpit e poi la solita comparsata della mascotte Vic Rattlehead su Peace Sells, quindi gran finale con Holy Wars… the Punishment Due che annienta le pochissime energie rimaste a un pubblico che non potrebbe essere più soddisfatto: ebbene sì, quello di oggi vince il titolo di concerto dell'anno a mani basse!



SETLIST MEGADETH

1. The Sick, the Dying… and the Dead!

2. Wake Up Dead

3. In My Darkest Hour

4. Hangar 18

5. Dread and the Fugitive Mind

6. Hook in Mouth

7. Skin o' My Teeth

8. Angry Again

9. This Was My Life

10. Sweating Bullets

11. Dawn Patrol

12. Poison Was the Cure

13. Countdown to Extinction

14. Tornado of Souls

15. Trust

16. We'll Be Back

17. Symphony of Destruction

18. Peace Sells

---Encore---

19. Holy Wars… the Punishment Due



C'è ancora tempo per la ciliegina sulla torta di una serata fantastica: mi apposto fuori dal locale e tramite un roadie compiacente riesco -io solo tra i pochi rimasti ad aspettare i musicisti- a farmi autografare l'ultimo CD da un membro della band, alla faccia del costoso meet & greet: ma non ditelo a Mustaine, non vorrei causare problemi...





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 12 Perdonatemi ragazzi, ma per chi come me li ha visti nel 1992 , questi mi sono sembrati i Mameskin. 11 Concerto bellissimo, con un gran pubblico. Bellissima scaletta che i ragazzi hanno suonato alla grande. La voce di Dave si perdeva un po nella musica, ma non mi aspettavo niente di più. Wake up dead+ in my darkest hour+ hangar 18 all\'inizio... stavo impazzendo 10 Perdonate il messaggio multiplo... problemi col cellulare 9 Concordo ahimè sulla voce di dave da sempre punto debole live del gruppo, mentre la parte strumentale non si discute. Riguardo la scaletta concordo col commento 3.. Hanno canzoni della Madonna in cascina e mi suoni sweating , this was my life....mah 8 Concordo ahimè sulla voce di dave da sempre punto debole live del gruppo, mentre la parte strumentale non si discute. Riguardo la scaletta concordo col commento 3.. Hanno canzoni della Madonna in cascina e mi suoni sweating , this was my life....mah 7 Concordo ahimè sulla voce di dave da sempre punto debole live del gruppo, mentre la parte strumentale non si discute. Riguardo la scaletta concordo col commento 3.. Hanno canzoni della Madonna in cascina e mi suoni sweating , this was my life....mah 6 Concordo ahimè sulla voce di dave da sempre punto debole live del gruppo, mentre la parte strumentale non si discute. Riguardo la scaletta concordo col commento 3.. Hanno canzoni della Madonna in cascina e mi suoni sweating , this was my life....mah 5 Concordo ahimè sulla voce di dave da sempre punto debole live del gruppo, mentre la parte strumentale non si discute. Riguardo la scaletta concordo col commento 3.. Hanno canzoni della Madonna in cascina e mi suoni sweating , this was my life....mah 4 @albyfuz infatti. Gli ultimi due album per me sono ottimi, ne farei qualcuno in più. Comunque Mustaine è totalmente osceno live da almeno 15 anni. Non ho visto questo concerto ma un po\' di volte in anni passati. Va bene che la voce non è mai stata il punto di forza dei Megadeth, ma ora è veramente pessimo. 3 Li ho visti all\' Heavvy Week End di Nancy in Francia pochi giorni fa\' ed a Zurigo l\'anno scorso.... mi spiace che non fanno mai dal vivo un grande pezzo come Poisonus Shadows... sempre i solito pezzi 2 Gruppo che non annovero tra quelli che più mi hanno interessato del comparto thrash..ma anche per fare contenta mia figlia che li adora ero presente. Premetto che da un bel po\' non frequentavo Alcatraz e poi sempre nel parterre... stavolta ho avuto la pessima idea di posizionarmi sul soppalco per stare un po\' più tranquillo e magari godermi di più lo show.. L avessi mai fatto:anche stando a quelli vicino a me, suoni orribili , chitarre impastate e lontane, basso e batteria che copriva tutto a tratti...voce? E chi l ha sentita? Quando lo zio Dave ha fatto il discorsetto di un paio di minuti da solo e senza musica... praticamente non si sentiva nulla. Pare invece che chi stava nel Parterre abbia invece sentito il tutto su buoni livelli complessivi. Fatta questa premessa, mi sono piaciuti molto per l atteggiamento sul palco e per l impegno e rispetto dell\'audience e avuto impressione che abbiamo fornito una performance musicale di alto livello e senza sbavatire...ma come detto..dove ero io ..l impressione purtroppo era tutt\'altra. 1 contento per chi ci è andato e si è divertito, io ho saltato, preferendo i mr bungle, l\'anno scorso a Vicenza ero rimasto molto deluso dai Megadeth,m pazienza li avrò visti una quindicina di volte