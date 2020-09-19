     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Imaginary Life - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/12/23
DEHA
The Illusion of Reach

29/12/23
DOMINUM
Hey Living People

29/12/23
LORD OF THE LOST
Weapons of Mass Seduction

05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness

12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun

12/01/24
RAVENSTINE
2024

12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)

12/01/24
EMIL BULLS
Love Will Fix It

12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales

12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two

CONCERTI

23/12/23
NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)

23/12/23
DEATH DIES + IMAGO MORTIS
DIROKÀ CLUB, VIA DELLA LIBERTÀ - CEREA (VR)

23/12/23
SLUG GORE + SO CLOSE
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

23/12/23
DIAFRAMMA
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA

25/12/23
SLAUGHTER XMAS FEST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

26/12/23
MENTORS + STEALTH
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO

28/12/23
THE PIT FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

LAZARUS DREAM: disponibile il singolo 'The Sweetest Chaos'
21/12/2023 - 21:17 (72 letture)

ALTRE NOTIZIE
21/12/2023 - 21:17
LAZARUS DREAM: disponibile il singolo 'The Sweetest Chaos'
25/11/2023 - 21:50
LAZARUS DREAM: a gennaio il nuovo ''Imaginary Life''
31/05/2022 - 17:29
LAZARUS DREAM: presentano il brano ''Mind Like a Windmill''
04/05/2022 - 11:57
LAZARUS DREAM: ecco ''Dead End Symphony'' dal nuovo album
23/10/2020 - 19:11
LAZARUS DREAM: ecco ''House of Cards'' dal debutto discografico
19/09/2020 - 10:19
LAZARUS DREAM: a novembre l'esordio discografico, ecco il primo singolo ''Wings of an Eagle''
ULTIME NOTIZIE
22/12/2023 - 11:39
DISTANT SUN: al lavoro sul terzo album in studio
22/12/2023 - 11:30
MR. BISON: 'Collision' è il secondo singolo da 'Echoes from the Universe'
22/12/2023 - 11:27
INQUISITION: disponibile il nuovo singolo 'A Hidden Ceremony of Blood and Flesh'
22/12/2023 - 11:04
PONTE DEL DIAVOLO: ascolta il primo singolo dal disco d`esordio 'Fire Blades from the Tomb'
22/12/2023 - 10:56
UNSHINE: a marzo esce 'Karn of Burnings', ascolta 'Hjul'
22/12/2023 - 10:50
ENSLAVED: ascolta la versione live di 'Sequence'
22/12/2023 - 10:43
DUST BOLT: in streaming un singolo dal prossimo album
21/12/2023 - 21:39
FUROR GALLICO: a marzo il nuovo 'Future to Come'
21/12/2023 - 21:33
STRIKER: svelati i dettagli del nuovo album
21/12/2023 - 21:27
ARTILLERY: il live video di 'The Challenge'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     