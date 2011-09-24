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29/04/24
EYEHATEGOD
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

29/04/24
MOONSTONE + FOR THE STORMS + MALACARNE
BIRRERIA SAN GIORGIO - COSTABISSARA (VI)

29/04/24
MOONSTONE + FOR THE STORMS + MALACARNE
BIRRERIA SAN GIORGIO - COSTABISSARA (VI)

30/04/24
BIRDS IN ROW + ØJNE + QUENTIN SAUVÉ
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

30/04/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

30/04/24
EYEHATEGOD
RAINDOGS HOUSE, PIAZZA PIPPO REBAGLIATI 1 - SAVONA

30/04/24
MOONSTONE + SUPPORT
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

01/05/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
CS RIVOLTA - VENEZIA

01/05/24
EYEHATEGOD
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI

02/05/24
STICK TO YOUR GUNS + DEEZ NUTS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
EYEHATEGOD
01/05/2024
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI
https://www.facebook.com/events/1540356279840951/?ref=newsfeed
NOTE
PREVENDITE ONLINE 𝐄𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐝 (fino al 31.03.24): https://www.fabrik.it/event/eyehategod/
PREVENDITE CARTACEE: a breve disponibili in vari punti vendita
Ingresso riservato ai soci Csain
Per tesserarsi: https://www.fabrik.it/nuova-pagina-adesione/
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