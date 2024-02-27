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The Void Supreme

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27/04/24
VISION DIVINE + 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗢𝗙 𝗦𝗢𝗨𝗟𝗦 + 𝗗𝗥𝗔𝗞𝗞𝗔
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

27/04/24
INFERNAL ANGELS + AZOG + MATER INFECTA
APS RAGNAROCK, VIA CAMPO REALE 131 - FOGGIA

27/04/24
MARLENE KUNTZ
MAMAMIA, VIA GIAMBATTISTA FIORINI 23 - SENIGALLIA (AN)

27/04/24
THE TOWER MUSIC MEETING (day 2)
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

27/04/24
TIMEBOMB FEST VOL.3
BOTTEGA26, LOCALITÀ FOSCI 25E - POGGIBONSI (SI)

27/04/24
CRASHDÏET
VHS - RETRÒ CLUB, VIA IV NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

27/04/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

27/04/24
TESTE RIBELLI FEST 2024
KRACH PRIVATE MUSIC CLUB, VIA MADONNA 3/A - MONASTIER DI TREVISO (TV)

27/04/24
ASAGRAUM
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA
NITRITONO: in streaming i brani ''25 Aprile 1945'' e ''Evviva Piazzale Loreto''
26/04/2024 - 11:20 (53 letture)

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