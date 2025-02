Live Report

PANTERA + POWER TRIP + KING PARROT - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 12/02/2025

23/02/2025 (1131 letture) Ennesima trasferta da concerto per il sottoscritto che si recherà in terra emiliana in una giornata grigia e che non manca di regalare un po' di pioggia. Partito dopo pranzo e con un paio di fermate fisiologiche in autogrill, dopo circa tre ore giungo all'Unipol Arena dove vengo accolto dal solito ambulante molesto -peraltro già incontrato più volte nel milanese- che viene chiaramente invitato a rivolgersi altrove, quindi do un'occhiata al merch esterno al palazzetto per mettermi in fila per il parterre, nella quale il solito tuttologo musicale sta facendo sfoggio delle sue conoscenze più o meno azzeccate, ma tant'è: come la nuvola di Fantozziana memoria ad ogni evento devo pagare lo scotto di sostare nei pressi di personaggi sapientoni che allietano l'attesa dell'apertura dei cancelli, ma anche questo fa parte del rito. Nel frattempo ecco che ci stiamo muovendo e una volta dentro, in men che non si dica mi ritrovo appena dietro le transenne pronto a godermi la serata.



KING PARROT

E questi pazzi da dove vengono? Già dall'ingresso sulle assi dell'Unipol Arena si capisce che i King Parrot sono un gruppo fuori di testa. Il singer Matt "Youngy" è un invasato che sembra appena uscito da una centro di salute mentale che ha però fallito il suo compito riabilitativo, mentre il chitarrista Squiz, scalzo e in pantaloncini, continua a sputare tra un riff e l'altro (speriamo solo che non metta i piedi proprio lì) ma il migliore è senz'altro il bassista Slatts Everyday, il più acclamato dalla platea, un personaggio che passa abbondantemente il quintale il quale si esibisce fin dall'inizio a torso nudo: eroico. Gli australiani non sono troppo fuori contesto data la proposta punk/grind/metal che propongono ma certamente far parte del roster della Housecore Records (label di proprietà di Phil Anselmo e i cui promo scorrono sui videowall durante le pause del concerto) li ha agevolati nell'intraprendere questo tour europeo. Con un set costituito di brani brevi, violenti e schizoidi come i loro interpreti, i King Parrot nonostante la loro natura underground hanno alcuni fan nel parterre che conoscono i testi a memoria e bisogna ammettere che ci hanno fatto passare dei momenti divertenti anche grazie alle bizzarre espressioni del cantante, che non si è risparmiato nemmeno per un attimo: ci si congeda sulle note di Fuck You and the Horse You Rode in On con il dito medio alzato su gentile richiesta della band stessa.



SETLIST KING PARROT

1. Get What Ya Given

2. Epileptic Butcher

3. Disgrace Yourself

4. Dead End

5. Bozo

6. Target Pig Elite

7. Home Is Where the Gutter Is

8. Ten Pounds of Shit in a Five Pound Bag

9. Hell Comes Your Way

10. Shit on the Liver

11. Fuck You and the Horse You Rode in On



POWER TRIP

È ora il turno dei Power Trip, gruppo più affine ai miei gusti musicali rispetto al precedente e purtroppo dall'esigua discografia, complice una tragedia di fondo (la morte del cantante Riley Gale) cui è seguita una lunga pausa prima del ritorno in attività giustappunto un anno fa. Al microfono c'è Seth Gilmore, amico e collaboratore dei texani già in tempi non sospetti che interpreta degnamente -e fedelmente- lo stile di chi lo ha preceduto aiutando il gruppo a risollevarsi; fin dall'opener Soul Sacrifice l'affiatamento è evidente, i ragazzi pestano duro con il loro thrash/crosover d'assalto. Un'altra figura che prende spesso la scena quanto a furia e attitudine è l'energico bassista Chris Whetzel che scapoccia come un dannato incitando la folla, la quale di certo non si fa pregare da questo punto di vista. Anche per i Power Trip non mancano gli estimatori, la maggiore popolarità del quintetto si evince dal maggior numero di conoscitori della scaletta la quale ha in Executioner's Tax (Swing of the Axe) uno dei suoi apici; dalla mia postazione in seconda fila fronte palco fatico a sentire proprio la voce di Seth mentre un mio amico seduto appena dietro al parterre mi ha detto che il cantante era udibile: pazienza, seppur senza un audio ottimale non si fa fatica a capire che i Power Trip2.0 sono una band che merita la parte alta del cartellone, e il lavoro del talentuoso Blake Ibanez -chitarrista di nome e di fatto!- non fa che rafforzare questa sensazione (per non parlare dell'ottimo lavoro al drumkit di Chris Ulsh). Gli statunitensi non risparmiano nemmeno una goccia di sudore e il loro show è un successo: bene così, speriamo di rivederci presto!



SETLIST POWER TRIP

1. Soul Sacrifice

2. Executioner's Tax (Swing of the Axe)

3. Firing Squad

4. Hornet's Nest

5. Nightmare Logic

6. Drown / Crucifixation

7. Waiting Around to Die

8. Manifest Decimation



PANTERA

Durante la pausa che segue vedo del movimento oltre la transenna ed ecco materializzarsi nientemeno che Zakk Wylde che viene a salutarci indossando un paio di improbabili occhiali scuri e brandendo due pupazzetti -forse personaggi del wrestling o supereroi- con i quali sembra benedirci... grande Zakk!

L'enorme telo nero con logo rosso oltre a nascondere il cambio palco mi impedisce di seguire, se non a frammenti, i video che scorrono sugli schermi ai lati dello stage che ripercorrono vari momenti della band negli anni '90 ma non importa: quando il drappo viene calato è un urlo totale, pressione a mille atmosfere e A New Level che irrompe dalle casse. Ecco qui i Pantera di oggi con un Phil Anselmo in ottima forma così come Rex Brown, magro come sempre ma assolutamente sul pezzo, mentre a destra Zakk ha già cominciato a scapocciare la sua chioma al ritmo delle canzoni che haanno fatto la storia del metal. Ovviamente è già partito il crowdsurfing e ce ne accorgiamo tutti -specie la mia testa!- qualcuno evidentemente non si aspettava una tale bolgia (signora, quella schiscetta per suo figlio era meglio metterla via anziché tenerla in mano) ma ormai la follia è partita e non si torna più indietro. Ecco allora Mouth for War seguita da quella mazzata schiacciasassi che risponde al nome di Strength Beyond Strength, violenza sonora pura che ci esalta all'inverosimile: anche Phil se ne accorge -il suo sorriso compiaciuto e i commenti verso i compagni lo dimostrano- e infatti questa si confermerà come la serata più "calda" del tour, siamo pazzi e i ragazzi lo sanno. Su Becoming Zakk ha un problema tecnico alla chitarra ma la sostituisce con grande prontezza limitando al minimo i danni, quindi si salta tutti insieme sul groove di I'm Broken e 5 Minutes Alone inframezzati però da una Suicide Note Pt. II che porta il chaos in terra felsinea. Quindi si rifiata con la semi ballad This Love ma è con Floods -la sorpresa più gradita per il sottoscritto- che si raggiunge l'apice emotivo, specie con l'assolo finale che è pura poesia. Poi è il turno di Walk che fa tremare le fondamenta del palazzetto e sulla quale membri dei due gruppi spalla raggiungono i Pantera sul palco per intonare il mitico coro che tutti conosciamo. L'acclamatissima Cowboys from Hell non fa prigionieri e scatena le ultime energie del pubblico prima che la band si ritiri dietro le quinte per far poi ritorno e attaccarci con un altro pezzo da 90, Fucking Hostile, al termine della quale i Nostri sembrano congedarsi, ma mentre Rex distribuisce plettri capisce che Anselmo ha in mente qualcosa e si fa rapidamente restituire il basso dal suo tecnico; Phil decide infatti di premiarci per quella che definisce una "special night" e ci concede un ulteriore bis con la gemma Yesterday don't Mean Shit (una delle mie preferite e fino ad oggi suonata in una sola occasione in questa leg europea) prima di intonare come sempre il ritornello di Stairway to Heaven e passare ai saluti finali con tanto di foto ricordo tra l'ovazione generale. C'è solo il tempo di vedere Phil che, avendo cantato scalzo come da abitudine, salta dentro i suoi orribili mocassini con grande precisione. PS: mi ero posizionato tatticamente di fronte a Rex Brown con una speranza, e al secondo lancio di plettri del bassista raggiungo l'obbiettivo e ne faccio mio uno, coronando degnamente una serata di puro divertimento all'insegna del metallo.



SETLIST PANTERA

Regular People (Conceit) [intro]

In Heaven (Lady in the Radiator Song) [intro]

1. A New Level

2. Mouth for War

3. Strength Beyond Strength

4. Becoming / Throes of Rejection [outro]

5. I'm Broken / By Demons Be Driven [outro]

6. Suicide Note Pt. II

7. 5 Minutes Alone

8. This Love

9. Floods

10. Walk

11. Domination / Hollow

12. Cowboys from Hell



---Encore---



50 Ways to Leave Your Lover [intro]

13. Fucking Hostile

14. Yesterday don't Mean Shit

Stairway to Heaven [outro]





