Live Report

22/03/2025 (1305 letture) Al New Age in quel della provincia di Treviso sono in coda da circa mezz’ora aspettando pazientemente di accedere al locale. Mezz’ora durata quasi vent’anni, tanto ho dovuto attendere per avere l’occasione di vedere le Bambole di Pezza , impegnate nel tour a promozione dell’ultima fatica Wanted.

Attive dall’ormai remoto 2002, la band punk/rock tutta al femminile registra due album, l’esordio Crash Me, seguito a breve da Strike, per poi entrare in una lunga pausa, che ci catapulta a quasi quindici anni di distanza, con una nuova formazione e una nuova energia. Il gruppo passa così da un punk/rock irriverente e diretto, a un rock più intenso e maturo, per arrivare ai giorni nostri con un piglio sempre potente e deciso, ma con aumentata attenzione verso melodie accattivanti e di facile accesso. Infatti, Dirty viene recepito molto bene dal pubblico, grazie all’equilibrio della matrice rock, ai testi coinvolgenti ed ironici e ai nuovi innesti che, con le proprie caratteristiche, riescono a portare nuovi e giovani fan al seguito. In breve tempo, le Bambole di Pezza escono con l’ultima fatica, Wanted appunto, nel quale c’è un’ulteriore e più enfatica ricerca della melodia, dividendosi tra episodi più lenti ed introspettivi, ad altri più robusti e spigliati.

Inoltre la presenza di vari ospiti con diverse particolarità ben calibrate permettono di dare varietà al disco, facendo intravedere l’ottima versatilità della band.

Ma il tempo delle presentazioni è finito, è ora di lanciarci sotto il palco!



BAMBOLE DI PEZZA

Dopo una breve ma interminabile attesa, le cinque Bambole entrano in scena, già acclamate dai fan. Cleo è in tenuta sgargiante, e rompe subito il ghiaccio con uno dei nuovi pezzi, Capita, per poi far scatenare le chitarre di Dani e Morgana con Io Non Sono Come Te, uno degli episodi più potenti e riusciti di Dirty, che porta i presenti a cantare all’unisono. Ed è ancora il nuovo corso a farla da padrone, si passa a Libertà, per poi riprendere da Wanted, Superlove e approfittare di un primo momento di calma con Atlantide.

Dani e Cleo intrattengono e si rivolgono spesso ai presenti, introducendo i vari punti cardine della loro formazione, su tutti ovviamente la parità di genere e il femminismo, di cui sono intrisi la maggior parte dei pezzi della band; ecco quindi farsi largo uno dei più espliciti, Non Sei Sola, supportato alla sua uscita da un video decisamente indicativo sul tema della violenza sulle donne. Inframmezzata da Zenzero, arriva la classica Le Streghe, che rimanda con veemenza a tanti anni fa; si ritorna poi subito ai nuovi successi, con Freddy che dal vivo acquisisce una rinnovata energia, per poi virare decisamente sugli estratti di Wanted, dove anche una fortunata fan viene fatta salire sul palco al fianco delle Bambole, e una seconda si trova a cantare a tu per tu con Cleo direttamente sulla transenna, eliminando di fatto la poca distanza tra stage e folla. Ma il momento di maggior carica è affidato alla terremotante Sweet Paradise, che con la dimensione dal vivo e l’incitamento di Dani al pogo, viene resa ancora più devastante. Con il successivo trittico di pezzi storici del punk/rock Cleo e i fan possono rifiatare un attimo, mentre è la batterista Xina a dar voce alle canzoni, per un momento rilassato e divertente.

Ma è solo un attimo, si riparte con Stuntman e Autoreggente, altro inno femminista che si amplifica con la resa dal vivo. Unica nota stonata, a parere personale, la mediocre Cresciuti Male, che seppur nelle intenzioni del testo rivendica la volontà di essere sé stessi, la presenza -e nel live l’assenza-, di J-Ax la riconduce ad essere la “classica canzone con J-Ax” oramai abbastanza prevedibile e scontata. È probabilmente l’unica collaborazione che non valorizza il talento delle Bambole di Pezza, laddove invece gli altri duetti presenti in Wanted sono riusciti a portare decisamente un altro spessore.

Ma tolta ogni opinione, la canzone viene comunque recepita dalla folla e in ogni caso le nostre ripartono incessanti e decise con un’ ultima tripletta che stordisce e manda in delirio tutto il New Age: la cover di Rumore oramai è entrata nel repertorio della band, poi parte Senza Permesso e quando arriva la traccia del ritorno delle Bambole Favole si può finalmente dare sfogo al ritornello liberatorio “mi hai rotto il caxxo”!, quasi innalzata ad inno popolare. Si chiude così una serata praticamente perfetta…



CONCLUSIONI

…che non termina appena deposti gli strumenti: infatti le Bambole di Pezza si concedono alle domande, foto e video dei fan, dedicando un momento a tutti coloro che aspettano di avere l’occasione di conoscere e salutare le proprie beniamine.

Si passa così alle immancabili firme su gadget e cimeli di ogni tipo, alle foto, ai video con dedica del ritornello di Favole, addirittura chi esibisce il tatuaggio del logo delle Bambole.

Insomma, più che un concerto è stata una festa e un ritrovo per tutti i fan, vecchi e nuovi, al cospetto di una band che, nonostante le vicissitudini e i vari assestamenti, porta sempre con fierezza, onestà e passione la propria grinta rock in giro per i palchi.



Tremate che le streghe son tornate, e ammaliando per essere adorate, sono più forti e magiche che mai!



SETLISTBAMBOLE DI PEZZA

Capita

Io Non Sono Come Te

Libertà

Superlove

Atlantide

Non Sei Sola

Zenzero

Le Streghe

Cento

Freddy

Maledetta

Wanted

Anno del Dragone

Contare 0

Pagine

Sweet Paradise

Medley

Stunt-man

Autoreggente

Cresciuti Male

Rumore



ENCORE



Senza Permesso

Favole





Discutine con noi sul FORUM Enrico Latino "tino84" 48 Mamma mia! Ma per scrivere minchiate, usate il vostro nome e cognome così vi qualificate per quello che siete.. Poveracci che si parano dietro la Tastiera.. 47 Lo capisco, il mio nickname in effetti è molto figo e un poveretto ha deciso di usarlo per dirci cosa fa nella sua stanzetta, probabilmente imbottita. 46 p.s.: già il fatto che facevano passare il messaggio che una band di ventenni avrebbe fatto rinascere il Rock è già segnale che non sarebbe successo, per portare un genere (con suono storico, moderno o quel che è) ci vuole una crescita organica, quindi più realtà, come la trap appunto. In Italia ci puntano per troppi motivi, ma sempre come alternativa all\'unico genere che rimane mainstream in Italia, la musica Pop. 45 Questione Maneskin, alle major di spingere altri gruppi Rock o Metal italiani non è mai interessato, ne è interessato creare una collaborazione con le etichette metal estere che hanno artisti italiani e che non sono sotto major (la Sony ha la Century Media, Lacuna Coil per intenderci e non solo). Hanno sfruttato il momento di popolarità dei ragazzi finchè è durato. Aggiungi anche che raggiunto il successo mondiale parte del pubblico italiano ha iniziato a massacrarli, ancora tutt\'ora li prende per il c..o. Le Major italiane e le case madri straniere (che sono quelle che in fondo comandano la musica in Italia) spingeranno il Metal in Italia (quei generi e quelle proposte che reputano più appetibili) solo se vedranno un reale interesse economico grosso, al momento a loro non conviene. In futuro potrebbe essere, col cambio generazionale vedremo... 44 @Timothy... oggi manca un filone mainstream come poteva essere 25 anni fa il Nu oppure come lo fu un po dopo il Metalcore seppur con numeri non comparabili... In Italia qualche anno fa c\'era chi diceva che con i Maneskin in Italia era rinato il Rock, che avrebbero spazzato via la Trap... nonostante il loro successo all\'estero non ho visto nascere gruppi rock Italiani mainstream sulla loro scia ne tantomeno ho visto un sensibilie calo di popolarità degli attuali sottogeneri del Rap... 43 @Timothy e Der Wolf: La differenza con anche solo una quindicina di anni fa é dovuta al fatto che per quanto disprezzata la moda emo e di conseguenza il metalcore favorirono il ricambio... pur non riconoscendolo continuavano a guadagnarci un po tutti... chi iniziava con quella roba (ovviamente mica sempre) poi si interessava anche ad altra roba Metal. Cose dette e ridette... Oggi non so come sia la situazione nel dettaglio ma fino a 15 anni fa non se la passavano male le proposte di Metal estremo e in misura minore c\'erano diverse band che facevano del revival Glam... Quando i concerti non erano a Milano prima li facevano tutti a Pavia, qualcosa a Reggio Emilia... poi verso il 2010-11 cominciarono a fare tutto a Trezzo sull\'Adda. 42 Der Wolf, dici una cosa sacrosanta. Nel periodo di Sanremo usci una critica simile sul perchè le artiste donne venissero meno considerate degli artisti uomini, dando la colpa agli uomini etero come al solito (il capro espiatorio preferito di alcune donne e degli lgbt), in realtà la colpa principale del fatto che le donne siano meno considerate rispetto agli uomini in campo musicale è delle donne stesse, che spesso e volentieri (non tutte) odiano le altre donne specialmente se attraenti. Va aggiunto però che per gli uomini spesso è il contrario (se non sei attraente fai più fatica a meno che non faccia una proposta comico/simpatica). 41 Giovani che ascoltano il metal ci sono in Italia (quasi niente nel rock ma in alcune proposte metal si) ma al momento sono una nicchia. Una band metal per avere successo da noi tolte le band storiche deve avere una proposta trasversale (in realtà non solo da noi) ma poi farebbero musica non propriamente metal in senso stretto ed avere un\'immagine accattivante. 40 Poi proprio non comprendo queste critiche al look femminile, spesso le più agguerrite sono proprio le donne che non perdono occasione per criticare le altre donne, basta mezza coscia scoperta che le nazifemministe gridano allo scandalo. 39 Vero, da veneto posso dire che vent'anni fa il New Age era uno dei maggiori locali di riferimento per i concerti metal in Italia secondo solo all'Alcatraz e Rolling Stones, già da prima dei vari lockdown però il target era cambiato, bisogna prendere atto che ormai per i gruppi esteri l'Italia non è più un paese redditizio per organizzare date e quando ne programmano una sola ovviamente scelgono Milano, questo dovrebbe far riflettere sul fatto che le nuove generazioni si sono spostate su ascolti diversi da rock e metal. Fortunatamente dove abito io nella zona sud lagunare posso raggiungere facilmente Bologna e lì ne vengono programmati ancora tanti di concerti metal. Le nazifemministe moderne sempre pronte a criticare con la loro ipocrisia e disparità di giudizi sono la rovina delle donne e disonorano le vere femministe del passato che lottavano per l\'uguaglianza dei diritti sociali. 39 Vero, da veneto posso dire che vent\'anni fa il New Age era uno dei maggiori locali di riferimento per i concerti metal in Italia secondo solo all\'Alcatraz e Rolling Stones, già da prima dei vari lockdown però il target era cambiato, bisogna prendere atto che ormai per i gruppi esteri l\'Italia non è più un paese redditizio per organizzare date e quando ne programmano una sola ovviamente scelgono Milano, questo dovrebbe far riflettere sul fatto che le nuove generazioni si sono spostate su ascolti diversi da rock e metal. Fortunatamente dove abito io nella zona sud lagunare posso raggiungere facilmente Bologna e lì ne vengono programmati ancora tanti di concerti metal. 38 Ma l\'ultima frase della recensione esce dalle winx o da sailor moon? 37 Non cito il genere nella mia critica, uomo o donna che sia alla fine è indifferente. 36 @Timothy, ma ha commentato anche una donna (o almeno credo) in maniera sfavorevole... 35 Il problema per certe persone è che le ragazze stanno avendo un minimo di successo e il metallaro invidioso, che pensa che il metal/rock/punk debba rimanere nelle cantine non lo sopporta 34 Ma cosa ci sarebbe di strano e/o sbagliato nei vestiti delle bambole di pezza? Gli stessi vestiti li ho visti indossare dalle Crucified Barbara. 33 Va detto però che il metallaro medio italiano \"da sito\" distribuisce \"fai cagare\" e \"fa schifo\" in modo troppo gratuito. 32 Ovviamente il commento 30 non l\'ho scritto io. Io avrei scritto \"cagare\", fare la cacca è un po\' infantile. @Mos, il discorso, al netto dei toni assurdi usati, si capiva, ma è che proprio quel \"fare del corpo della donna il punto forte\" che secondo me non ha senso, solo perché hanno dei costumi sgambati? Neanche fossero le Femen con le tette di fuori. Uno qui sotto addirittura scrive di \"Uscire la vagina come se non ci fosse un domani\" ma lo sa cos\'è una vagina? Come dice @Fasanez, nel rock è da almeno cinquant\'anni che ci si veste così, uomini e donne, se non peggio (o meglio, dipende dai punti di vista, io dico meglio) tipo Wendy O Williams o se vuoi pure la tipa dei Maneskin. Quindi di che parliamo. Il discorso che fai tu @Mos comunque ha un senso, ma messo nei termini dei troll qui sotto è ovvio che si tratta solo di rompere le scatole alla zine e a un gruppo che si vestiranno come cavolo vogliono. 31 Probabilmente il problema è posto maldestramente. Credo che quello che certi utenti volessero dire è che c\'è una quantomeno apparente contraddizione tra i testi femministi e l\'attitudine di certe artiste che sembra voler fare del corpo stesso della donna il suo punto forte, riducendosi quindi effettivamente a uno schema inserito in una società patriarcale. Su quanto dice fasanez sono abbastanza d\'accordo, anche se è da valutare nel contesto dell\'immagine che ogni band singolarmente si crea. È tutto ciò un problema? Non ho mai ascoltato le bambole di pezza, ma a pelle direi di no, nel loro caso mi sembrano provocazioni non vuote. Certi discorsi si potrebbero riservare per anna pepe imho 30 Mi piace fare la cacca nel latte 29 Si sta parlando del nulla infatti, sono un gruppo di ragazze vestite con dei costumi interi come una qualunque Taylor Swift o Annalisa. Evidentemente a Chiara piace vestirsi come un uomo. 28 Però abbiate pazienza, nella musica rock (e nella musica in generale) i maschi hanno sempre giocato col proprio essere uomini, pantaloni motlo stretti, giubbotti aperti, petti (villosi qualche volta), in evidenza, addominali scoperti, ecc. Le donne idem, basti pensare al pop non necessariamente recente, le icone rock, ecc. Perchè queste tizie dovebbero fare in altro modo? Perchè queste tizie dovebbero fare in altro modo? 27 @Chiara, hai detto tutto al #23: ti vergogni di essere donna. 26 ...o alla cerimonia di apertura delle olimpiadi. passo,chiudo e mi dileguo. 25 P.s. sorvoliamo poi sui vestiti e sullo stile alla vanna marchi che cerca di rimorchiare al Fellini..forse in via novara troverebbero qualche spasimante. 24 Non capisco se il riferimento a Lucio Corsi debba intendersi come un \"Piuttosto andate a vedere il concerto di Lucio Corsi che pur non facendo nulla di nuovo, lo fa bene, componendo e suonando 1000 strumenti\" oppure \"deriva per deriva a sto punto andate anche da LC\". Piuttosto è la notizia che ha commentato @Fabio a far paura. Lo confesso: spero che ci sia un Kyashan pronto a salvarci tutti 23 Quasi mi vergogno di essere donna 22 Sta roba sarebbe fuori dagli schemi? Uscire la vagina come se non ci fosse un domani, comporre musica dimenticabile e senza contenuto, esporre un\'idelogia femminista che é un insulto alla vere femministe mi sembra un comportamento dentro ogni schema all\'italiana, in realtà. Questo per rispondere a Lizard, che confonde l\'originalità con il grottesco. Ancora non ha capito, porello, che qui i gusti non c\'entrano una mazza... La prossima volta andate al concerto di Lucio Corsi, oppure vi consiglio di fare una bella intervista alla veline di Striscia. 21 Ma infatti Lizard non ho preso in considerazione il commento a cui fai riferimento. posto che c\'è modo e modo di esprimersi, il sesso col rock è sempre andato a braccetto e\' quello che volevo intendere. Poi il mio è un discorso più ampio, cioè che personalmente sono stanco di sta presunta evoluzione degli anni 2000 ( ....e dove? la società sta peggio di prima, con sempre più precarietà per le persone ecc.. ecc... ) . A livello artistico siamo messi male, ed infatti ho postato sul Virtual Reality non dei Motorhead, se quella è la strada....Per me in generale tira una brutta aria. 20 Eviterei di fare sempre un calderone indistinto e generalista. I W.A.S.P. in quel preciso contesto perseguivano un preciso \"ideale\" artistico. Magari ancora attuale, magari no. Direi che lo stesso Blackie di strada a livello tematico ne ha fatta, fatta salva l\'identità della band. Consideriamo poi come si vestiva, le mosse che faceva, le motoseghe sul pube, un novello Alice Cooper, diciamo etc Diverso è il commento becero di chi, siccome parliamo di un gruppo di donne, che non suonano propriamente metal, mi viene a parlare di volgarità, letamaio, etc etc non è decisamente la stessa cosa. Nel primo caso parliamo di espressione artistica, nel secondo siamo in tutt\'altro campo. 19 Raven al 14, e non rivolto a te ovviamente, ma in generale: cosa facciamo censuriamo quel capolavoro di Animal Fuck Like A Beast dei Wasp? Già scritto altre volte, molti oggi sposerebbero la causa del P.M.R.C. e per me non è una buona cosa. L\'evoluto ( perché ha in mano un ordigno chiamato smartphone)....ma non mi fate ridere. Rivoglio gli anni 80 con lo spirito originale dove tutti si sentivano più liberi 18 Comunque e qui mi rivolgo a TUTI, sapete qual’é il vero fallimento per quanto riguarda il Rock, Metal ecc nel nostro paese? Il fatto che sopravviva (ma arrancando sempre più) questa finta idea romantica secondo cui debba essere tutto Metal o tutto Rock in tutti gli ambiti (Dischi, Radio, Locali, Festival etc) nel 2025 alcuni sono ancora qui a parlare di “Svendersi” … Ma la sapete che anche i gruppi Death Metal o quelli Black Scanfinavi vi parlano di “Visione” e “Strategie”?? Addirittura alcuni vorrebbero i concerti gratis … Qualcuno lo penso anche negli anni 70 anzi più di uno, peccato che a seguito di disordini circa quelle cose lì i promoter dettero precise istruzioni di non organizzare più concerti nel nostro paese più o meno dal 1974 fino a metà anni 80. 17 @DaveTheVit, nemmeno io ho parole a leggere commenti come il tuo! Se ti piacciono i Verdena e hai assistito ai loro live perché non fai un report TU? Stanno cercando dei recensori sai? Poi… Io non sono un loro fan ma se per te le bambole di pezza sono “Volgari” e la cosa ti disturba mi sa che devi riconsiderare il fatto che ascolti musica Rock, Metal o affine 16 Parte della comunità metal italiana ha la mente chiusa (al netto dei troll, in questo caso poi commenti come il #13 non li definisco neanche espressione di gusto personale). Comunque tranquilli, questa mentalità sta sparendo piano piano (come nel resto del mondo, dove mentalità del genere appartengono a pochi casi isolati che tutti disprezzano e nessuno considera). 15 Solito commento che avrei letto quindici anni fa come adesso, tutte le volte che esce qualcosa di appena fuori dagli schemi. Poi però la stessa gente quando pubblichiamo cose \"coerenti\" non si fa mai vedere. De gustibus. 14 Infatti. E pensa che si possono leggere anche certi commenti sessisti come il tuo. Pessimo sito davvero. 13 Non ho veramente parole. Questo webzine é diventato un letamaio ultimamente... del teatro degli orrori nanche segnalata una data, dei verdena neanche scritta una recensione e di ste scappate di casa italiote siete pure andati al concerto! Se questa é musica, con la volgarità, l\'inettitudine, il vuoto pneumatico e il cattivo gusto che emana, allora i manowar fanno pop-country. Che schifo. Tira più un pelo di fi*a che un carro di buoi... 12 @Rain si esatto, se non differenzi un po le serate sei morto. Poi....le serate flop arrivano in ogni caso ma cambiando pubblico magari hai piú possibilità di recuperare. Ricordo ad esempio, appunto al New Age, una serata coi Therion, tuor di secret of The runes, saremmo stati in 10 con la barista 11 @Korgull, di locali che sopravvivono per oltre 30 anni con solo il Metal non ne esistono ... credo neanche negli Stati Uniti. Forse qualcosa in Scandinavia ma va beh. Da me a Piacenza fino a 10 anni fa in provincia c\'era un posto chiamato Fillmore (aprì nel 1989) che ha letteralmente organizzato qualsiasi tipo di concerto dal cantante Pop da classifica fino a gruppi Metal internazionali. Ovviamente suonarono anche le Bambole. 10 Mah... 9 Il new age l\'ho frequentato tantissimo da ventenne, oltre 20 anni fa...ed é vero: concerti metal fighi tutti i mesi. Gente come i Dark Tranquillity aveva l\'abbonamento credo. Poi effettivamente, già da diversi anni, se ne sono fatti sempre meno....penso che un locale di questo tipo debba anche evolversi per soppravvivere. In ogni caso band come bambole di pezza ed affini avrebbero suonato li anche una volta...non é mai stato un locale \"monotematico\", anzi, le serate truzze non mancavano. Quindi si, il commento 1 é un po inutile 8 Infatti, avesse detto \"non mi piacciono\" nulla da dire, ma i discorsi ideologici... suvvia. 7 Il commento #1 dovrebbe far vergognare i metallari. Poi non lamentatevi che vi considerino mentalmente limitati. 6 Non sono mai stato un fan delle Bambole però me le ricordo molto bene quando vennero fuori con il video nei primi anni 2000... erano la risposta femminile ai gruppi Punk Rock Italiani del tempo. Sono persone simpatiche! E poi mi fanno pensare a quegli anni... Si meritano il successo che hanno, le due rimaste della formazione originale hanno trovato le ragazze giuste! Non sono mai stato al New Age ma silmente ad altri locali dello stesso tipo é giusto non limitare le serate solamente al Metal... I locali per rimanere aperti devono attirare quante più persone possibili e poi comunque quando parliamo di Punk Rock rientriamo sempre nella sfera \"Rock\" appunto quindi non é che le Bambole sono fuori contesto anzi! 5 Sono d\'accordo 4 Oh non mi toccate le Bambole, viste molte volte, sul palco sono fortissime. Una grande grande band. Punto 3 Non possiamo pretendere si facciano solo concerti metal, le ragazze son brave anche se fanno altro (punk). 2 @Art the Clown: Ti potresti sorprendere della quantità di locali che, oltre a gruppi Metal, propongono anche concerti di altro e variegato tipo. E questo non significa perdere in qualità 😉 1 Povero New Age, locale che ha vantato di ospitare concerti dei Meshuggah, Opeth, Nevermore, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Amon Amarth, Arch Enemy, etc. e adesso per sopravvivere deve chiamare gruppi simili che evidentemente portano maggiori introiti rispetto ai concerti metal, che brutta fine...