Live Report

LENNY KRAVITZ + DURAND JONES & THE INDICATIONS - UnipolForum, Assago (MI), 01/04/2025

Prima dell'headliner si esibisce un gruppo R'n'B, Durand Jones & The Indications che riesce ad incuriosire la platea grazie ai vocalizzi del leader, il quale si presenta sul palco con una canottiera e un enorme sciarpone lanciando rose bianche alle prime file. In alcuni brani è il batterista Aaron Frazer a cantare in falsetto, ma la scena è quasi a esclusivo appannaggio di Jones che in un pezzo particolarmente sentito e coinvolgente ripropone le movenze che furono di James Brown (sia buttandosi a terra che sudando in maniera cospicua). Alla fine dopo una quarantina di minuti la band si congeda ricevendo la sua dose di applausi.



LENNY KRAVITZ

Nel buio del palazzetto si accende una luce che illumina una nuvola di fumo al centro del palco, ed ecco che da una botola emerge Lenny Kravitz che subito attacca il riff di Bring It On mentre un'esplosione sottolinea il momento: inizio coreografico come da copione e lo show può cominciare. Lenny sa come muoversi e tiene la scena da frontman navigato, si atteggia da personaggio qual è e a dispetto dei suoi 60 anni suonati sfoggia dread lunghissimi e un fisico invidiabile -frutto di allenamenti quotidiani- e la mise tipica della rockstar: pantaloni attillati, stivaletti, body sberluccicante coperta da giacca di pelle e gli immancabili occhiali da sole. Un vero Minister of Rock 'n Roll! Nella successiva TK421 il Nostro provetto polistrumentista imbraccia anche il basso esibendo un irresistibile slap funky. Ovviamente il pubblico è esaltatissimo, soprattutto quello femminile che non si limita ad apprezzare solamente le doti canore del musicista (dedicandogli il coro "sei bellissimo" mutuando il ritornello reso celebre dalla Berté), il quale -come ovvio che sia- ci marcia un po' sopra ammiccando e facendosi tradurre il complimento subito ricambiato. Ma non si tratta di una sfilata, Lenny è un grande performer; tiene la platea in mano, fa cantare a cappella il ritornello di Stillness of Heart agli astanti a oltranza, si muove avanti e indietro sulle assi del Forum suonando mentre la tonalità della voce (spesso supportata dai due coristi) è identica a quella su disco per tutta la durata del concerto e la band -composta di ben 9 elementi escludendo il leader- è di livello assoluto: il riccioluto chitarrista Craig Ross lo dimostra continuamente, salendo in cattedra con lo stupendo assolo di Believe, uno dei momenti più alti della discografia di Kravitz; Always on the Run è un altro momento topico dello show con quel riff granitico sorretto da una sezione di fiati di livello internazionale (con Cameron Johnson alla tromba e Harold Todd al sax così come il biondo Michael Sherman). Piccolo intermezzo, a un certo punto una ragazza del pubblico si qualifica come quella che la sera prima a Bologna aveva interagito col cantante in videochiamata tramite smartphone di un suo conoscente, ma lui non sembra convinto al 100%. Quindi arriva un momento ricco di pathos quando si siede al piano per suonare I'll Be Waiting, seguono diverse hit tra cui la coinvolgente The Chamber che vede brillare il basso di Hoonch Choi, Again e la celebre ballad It Ain't Over 'Til It's Over, mentre con brani come Fly Away e la cover di American Woman la folla si scatena fino all'apice raggiunto con Are You Gonna Go My Way, dove il drumming esplosivo della bravissima Jas Kayser trova la sua sublimazione. Dopo una pausa Lenny Kravitz torna intonando la conclusiva Let Love Rule, sulle cui note finali scende nel parterre per salutare i fan che continuano a intonare ininterrottamente il refrain mentre Lenny dà la mano a quanta più gente possibile, recandosi poi nella sezione dedicata ai disabili e soffermandosi con loro per salutarli; un bel gesto prima di tornare sul palco e concludere un concerto di livello assoluto tra l'ovazione generale.



SETLIST LENNY KRAVITZ

intro

1. Bring It On

2. Minister of Rock 'n Roll

3. TK421

4. Always on the Run

5. I Belong to You

6. Stillness of Heart

7. Believe

8. Honey

9. Paralyzed

10. Low

11. The Chamber

12. I'll Be Waiting

13. It Ain't Over 'Til It's Over

14. Again

15. American Woman [The Guess Who cover]

16. Fly Away

17. Are You Gonna Go My Way

---Encore---

18. Let Love Rule





