Live Report

CONCERTI 11/07/26

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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA 12/07/26

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FIERA DEL LEVANTE - BARI 14/07/26

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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE 15/07/26

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TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO 17/11/26

KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE

LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI) 18/11/26

KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE

HALL - PADOVA 02/12/26

ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER

ALCATRAZ - MILANO 30/03/27

RUSH

Unipol Dome - Milano Lista Concerti METALLICA + GOJIRA + KNOCKED LOOSE - Stadio Dall'Ara, Bologna (BO), 03/06/2026

17/06/2026 (1952 letture) Metallica ho fatto mio il biglietto -anche se l'invio del QR è stato effettuato pochi giorni prima dell'evento- per il prato dello Stadio Dall'Ara, lo snakepit aveva un prezzo troppo alto e comunque avrei partecipato al contest per accedervi (che puntualmente NON ho vinto, vabbè) e inoltre per la prima volta ho deciso di partire con un bus appositamente organizzato, cosa che mi ha permesso di ignorare le limitazioni alla viabilità di Bologna né di preoccuparmi di dovermi mettere al volante al ritorno. Per fortuna è una bellissima giornata, il cielo è terso e la temperatura non è altissima, mi metto in coda cercando di ignorare un crucco molesto (ma a casa loro non erano tutti educati e rispettosi delle file?) e una volta entrato mi viene fornita un fancard con l'artwork a tema della serata con la quale non vinco nulla (aridaje); un gadget molto bello comunque. Mi avvicino a un punto delle transenne del palco circolare montato al centro dell'impianto dove scoprirò che fortunatamente è situata la postazione in cui James Hetfield farà brevi pause per il cambio delle chitarre; come al solito non mi sono spoilerato la scaletta per cui mi appresto a godermi il concerto sperando sia migliore





KNOCKED LOOSE

Reduci dallo Slam Dunk Festival appena svoltosi in quel di Milano ecco aprire le danze i Knocked Loosecon la loro carica metalcore. Il cantante Bryan Garris comincia subito a trotterellare per l'enorme palco gridando nel microfono come un pazzo e pure il chitarrista Isaac Hale -che ricorda un po' Flea dei RHCP anche nelle movenze- è scatenato e incita la folla continuamente; il pubblico che sta man mano riempiendo le tribune sembra apprezzare la proposta degli statunitensi che ci propinano una scaletta ad alto tasso adrenalinico e anche chi non è fan del genere può comunque constatare quanta energia e attitudine riesca a trasmettere il quintetto dal vivo.



SETLIST KNOCKED LOOSE

1. Blinding Faith

2. Don't Reach for Me

3. Mistakes Like Fractures

4. Piece by Piece

5. Moss Covers All

6. Take Me Home

7. Hive Mind

8. Suffocate

9. Counting Worms

10. Deep in the Willow

11. Everything Is Quiet Now



GOJIRA

Tocca ora al secondo gruppo della serata e qui il livello si alza ulteriormente: arrivano i Gojira, spalla di extra-lusso che in qualche modo non dico giustifica ma ci rende meno "pesante" l'alto costo dei biglietti. Come dico sempre scherzando, i cugini d'Oltralpe hanno fatto 3 cose buone nella loro storia: l'invenzione delle rotonde stradali, le proteste in piazza quando qualcosa non gli va e i Gojira. La band dei fratelli Duplantier è riconosciuta a livello internazionale come una big e stasera ha tutta l'intenzione di dimostrarcelo: sono ovviamente presenti vari classici come Stranded, Silvera, Flying Whales ma ci sono anche molti estratti da Fortitude, l'ultimo album dei francesi che però è uscito già da un lustro. Joe Duplantier ha grande carisma anche se con il doppio ruolo voce/chitarra è comprensibilmente abbastanza statico nelle proprie postazioni mentre Mario -rigorosamente a torso nudo e idolo della folla- sembra voler distruggere il proprio drumkit vista la foga con cui pesta; come ormai assodato si dimostra uno dei migliori batteristi della scena, aizza i presenti e si rende anche protagonista di un simpatico siparietto allorché chiede tramite un cartello in italiano di fare "CASINO!" seguito poi da un incitamento un po' più scurrile ma divertente. Anche Jean-Michel Labadie e Christian Andreu non si risparmiano di certo macinando chilometri sull'anello circolare; a un certo punto sale sul palco Marina Viotti per un'esplosiva versione di Mea culpa (Ah! Ça ira!), brano nazionale che il mondo ha imparato a conoscere in versione metal due anni fa durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi, ma è con il coro di The Chant intonato da tutto lo stadio su invito della bravissima cantante lirica che il coinvolgimento raggiunge l'apice. Joe ci ringrazia confessando il suo amore per il Belpaese mentre Mario si infila una maglietta dell'Italia; grande show, i Gojira ricevono la giusta ovazione e ora spazio agli headliner.



SETLIST GOJIRA

1. Born for One Thing

2. Backbone

3. Stranded

4. The Cell

5. Flying Whales

6. Love (Remembrance Outro)

7. Mea culpa (Ah! Ça ira!) [traditional cover]

8. Silvera

Drum Solo

9. Grind

10. The Chant

11. Amazonia





METALLICA

Quando le casse sparano a tutto volume It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) seguita dalla magica intro composta dal geniale Ennio Morricone le urla dei presenti si alzano al cielo, è arrivato il momento tanto atteso e da diversi punti del palco ecco apparire i Metallica accolti da un boato assordante... e via di Creeping Death condita da un pogo immediato. Già dalle prime note e soprattutto dall'atmosfera che si crea istantaneamente si capisce che la band è carica a pallettoni e quindi non si corre il rischio che questa seconda data italica del M72 Tour sia la copia della deludente prova di due anni fa in quel di Milano e la tellurica For Whom the Bell Tolls che segue ne è la conferma: doppietta devastante in apertura e band in gran forma, bene così. Oltre ai brani più famosi c'è spazio anche per la chicca King Nothing che mi sorprende in positivo e non viene nemmeno tralasciato Death Magnetic, con Cyanide e soprattutto la buonissima The Day That Never Comes. James Hetfield detta legge, vocalmente è in formissima e come sempre i suoi riff sono una garanzia, ci saluta e ringrazia continuamente e chiede chi si trovi al suo primo concerto dei Metallica dando il benvenuto ai nuovi nella family; inoltre non dimentica le persone meno fortunate, in particolare fa gli auguri a Maria, una ragazza polacca malata di cancro e in cura in Italia che la band ha incontrato (alla faccia di chi li reputa dei ricchi viziati). L'arpeggio di The Unforgiven vede James rivolto allo snakepit centrale con l'assolo di Kirk Hammet preciso e coinvolgente , poi il Dall'Ara esplode non appena il leader intona "Give me fuel, give me fire, Give me that which I desire!" che in sede live viene decisamente rivalutata rispetto alla versione in studio. Il momento "doodle" atto a far rifiatare Hetfield (come detto la sua postazione/pausa è proprio davanti a me e lo vedrò dare il cinque alla transenna) e Ulrich -a proposito, buona prestazione anche la sua- vede "rovinare" la sigla italiana del cartone animato Kenshiro (continuo a pensare che al posto di queste semi-cover una strumentale basso/chitarra andrebbe più che bene). Per la tripletta del Black Album che segue spunta la batteria proprio davanti a me e quindi mi godrò questi classici da vicino, anche se un errore al mixer fa saltare i colpi di batteria che aprono Wherever I May Roam (ma io li sentirò grazie alla vicinanza di Lars che saluta i fan con la birra in mano tra una canzone e l'altra) e la stessa vista capiterà su One. Adesso Hetfield chiede chi possiede tutti gli album della band e quale sia il titolo del disco di debutto, sul quale c'è un pezzo che gli piace particolarmente ovvero… Seek & Destroy! Dalle torri/video cadono decine di palloni gonfiabili, Rob Trujillo rotea sul palco col basso a tracolla e la festa del pogo ha inizio, quindi esaltazione ai massimi livelli per Master of Puppets e gran finale affidato all'immancabile Enter Sandman; la band ci saluta e parte la distribuzione di plettri alle prime file, applausi e sorrisi per tutti in una serata quasi perfetta.



SETLIST METALLICA

The Ecstasy of Gold (intro)

1. Creeping Death

2. For Whom the Bell Tolls

3. Cyanide

4. King Nothing

5. 72 Seasons

6. The Unforgiven

7. Fuel

8. Ken il Guerriero [Spectra cover]

9. The Day That Never Comes

10. Wherever I May Roam

11. Nothing Else Matters

12. Sad but True

13. One

14. Seek & Destroy

15. Master of Puppets

16. Enter Sandman



Il concerto contava 47000 presenze ma dubbi sono stati sollevati dalle tribune dove il prato non era completamente pieno: ciò è dovuto oltre che dalla calca a ridosso delle transenne, dal fatto che lo stadio, essendo vecchio, abbia poche uscite di sicurezza per cui bisogna tenere conto anche di questo fattore: in ogni caso è sicuramente valsa la pena esserci, i Metallica non hanno deluso. Appena uscito l'annuncio di una data italiana deiho fatto mio il biglietto -anche se l'invio del QR è stato effettuato pochi giorni prima dell'evento- per il prato dello, lo snakepit aveva un prezzo troppo alto e comunque avrei partecipato al contest per accedervi (che puntualmente NON ho vinto, vabbè) e inoltre per la prima volta ho deciso di partire con un bus appositamente organizzato, cosa che mi ha permesso di ignorare le limitazioni alla viabilità di Bologna né di preoccuparmi di dovermi mettere al volante al ritorno. Per fortuna è una bellissima giornata, il cielo è terso e la temperatura non è altissima, mi metto in coda cercando di ignorare un crucco molesto (ma a casa loro non erano tutti educati e rispettosi delle file?) e una volta entrato mi viene fornita un fancard con l'artwork a tema della serata con la quale non vinco nulla (aridaje); un gadget molto bello comunque. Mi avvicino a un punto delle transenne del palco circolare montato al centro dell'impianto dove scoprirò che fortunatamente è situata la postazione in cuifarà brevi pause per il cambio delle chitarre; come al solito non mi sono spoilerato la scaletta per cui mi appresto a godermi il concerto sperando sia migliore dell'ultima volta dei Four Horsemen nel nostro Paese Reduci dallo Slam Dunk Festival appena svoltosi in quel di Milano ecco aprire le danze icon la loro carica metalcore. Il cantantecomincia subito a trotterellare per l'enorme palco gridando nel microfono come un pazzo e pure il chitarrista-che ricorda un po'deianche nelle movenze- è scatenato e incita la folla continuamente; il pubblico che sta man mano riempiendo le tribune sembra apprezzare la proposta degli statunitensi che ci propinano una scaletta ad alto tasso adrenalinico e anche chi non è fan del genere può comunque constatare quanta energia e attitudine riesca a trasmettere il quintetto dal vivo.Tocca ora al secondo gruppo della serata e qui il livello si alza ulteriormente: arrivano i, spalla di extra-lusso che in qualche modo non dico giustifica ma ci rende meno "pesante" l'alto costo dei biglietti. Come dico sempre scherzando, i cugini d'Oltralpe hanno fatto 3 cose buone nella loro storia: l'invenzione delle rotonde stradali, le proteste in piazza quando qualcosa non gli va e i. La band dei fratelliè riconosciuta a livello internazionale come una big e stasera ha tutta l'intenzione di dimostrarcelo: sono ovviamente presenti vari classici comema ci sono anche molti estratti da, l'ultimo album dei francesi che però è uscito già da un lustro.ha grande carisma anche se con il doppio ruolo voce/chitarra è comprensibilmente abbastanza statico nelle proprie postazioni mentre-rigorosamente a torso nudo e idolo della folla- sembra voler distruggere il proprio drumkit vista la foga con cui pesta; come ormai assodato si dimostra uno dei migliori batteristi della scena, aizza i presenti e si rende anche protagonista di un simpatico siparietto allorché chiede tramite un cartello in italiano di fare "CASINO!" seguito poi da un incitamento un po' più scurrile ma divertente. Anchenon si risparmiano di certo macinando chilometri sull'anello circolare; a un certo punto sale sul palcoper un'esplosiva versione di, brano nazionale che il mondo ha imparato a conoscere in versione metal due anni fa durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi, ma è con il coro diintonato da tutto lo stadio su invito della bravissima cantante lirica che il coinvolgimento raggiunge l'apice.ci ringrazia confessando il suo amore per il Belpaese mentresi infila una maglietta dell'Italia; grande show, iricevono la giusta ovazione e ora spazio agli headliner.Quando le casse sparano a tutto volumeseguita dalla magica intro composta dal genialele urla dei presenti si alzano al cielo, è arrivato il momento tanto atteso e da diversi punti del palco ecco apparire iaccolti da un boato assordante... e via dicondita da un pogo immediato. Già dalle prime note e soprattutto dall'atmosfera che si crea istantaneamente si capisce che la band è carica a pallettoni e quindi non si corre il rischio che questa seconda data italica del M72 Tour sia la copia della deludente prova di due anni fa in quel di Milano e la telluricache segue ne è la conferma: doppietta devastante in apertura e band in gran forma, bene così. Oltre ai brani più famosi c'è spazio anche per la chiccache mi sorprende in positivo e non viene nemmeno tralasciato, cone soprattutto la buonissimadetta legge, vocalmente è in formissima e come sempre i suoi riff sono una garanzia, ci saluta e ringrazia continuamente e chiede chi si trovi al suo primo concerto deidando il benvenuto ai nuovi nella family; inoltre non dimentica le persone meno fortunate, in particolare fa gli auguri a, una ragazza polacca malata di cancro e in cura in Italia che la band ha incontrato (alla faccia di chi li reputa dei ricchi viziati). L'arpeggio divederivolto allo snakepit centrale con l'assolo dipreciso e coinvolgente , poi ilesplode non appena il leader intonache in sede live viene decisamente rivalutata rispetto alla versione in studio. Il momento "doodle" atto a far rifiatare(come detto la sua postazione/pausa è proprio davanti a me e lo vedrò dare il cinque alla transenna) e-a proposito, buona prestazione anche la sua- vede "rovinare" la sigla italiana del cartone animato Kenshiro (continuo a pensare che al posto di queste semi-cover una strumentale basso/chitarra andrebbe più che bene). Per la tripletta delche segue spunta la batteria proprio davanti a me e quindi mi godrò questi classici da vicino, anche se un errore al mixer fa saltare i colpi di batteria che aprono(ma io li sentirò grazie alla vicinanza diche saluta i fan con la birra in mano tra una canzone e l'altra) e la stessa vista capiterà su. Adessochiede chi possiede tutti gli album della band e quale sia il titolo del disco di debutto, sul quale c'è un pezzo che gli piace particolarmente ovvero…! Dalle torri/video cadono decine di palloni gonfiabili,rotea sul palco col basso a tracolla e la festa del pogo ha inizio, quindi esaltazione ai massimi livelli pere gran finale affidato all'immancabile; la band ci saluta e parte la distribuzione di plettri alle prime file, applausi e sorrisi per tutti in una serata quasi perfetta.Il concerto contava 47000 presenze ma dubbi sono stati sollevati dalle tribune dove il prato non era completamente pieno: ciò è dovuto oltre che dalla calca a ridosso delle transenne, dal fatto che lo stadio, essendo vecchio, abbia poche uscite di sicurezza per cui bisogna tenere conto anche di questo fattore: in ogni caso è sicuramente valsa la pena esserci, inon hanno deluso.





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 42 Ha ragione Joe. Chi butta fango su Bologna parla tanto per parlare. Ma l Italia è piena di gente come loro . Fottetevi 41 Non so se siano peggio i moralisti che bacchettano quelli che dicono quello che pensano o i... No sono peggio loro. 40 Soccia et ghe ragioun 39 Da bolognese, devo per forza rispondere a tutte le cazzate che hanno scritto sotto. Intanto, mettiamo in chiaro una cosa, dovete ringraziare Bologna se molti gruppi metal ma non solo metal vengono in Italia in tour, dopo Milano è Bologna la città in cui ci sono più locali di musica dal vivo, Estragon, Alchemica, Zona Roveri, Locomotiv, Freak Out, senza contare i festival estivi che sono numerosi, in più vi consiglio di farvi una serata al Covo, un locale dove fra il pubblico anni fa potevi incontrare Mike Patton, Henry Rollins, come anche Samuele Bersani o Niccolò Fabi. Veniamo a Bologna, ma sporca e degradata dove??? Semmai è il contrario, è il capoluogo di provincia più curato d\'Italia!! I gruppi di spacciatori e tossicodipendenti e la parte degradata la potete vedere forse in zona Montagnola vicino alla stazione dei treni, ma non lo è più di ogni grande città con più di 100mila abitanti, anzi in centro il quartiere di San Luca è molto curato, forse pure un po\' troppo fighettino, la zona centrale di via Ugo Bassi partendo dalla piazza del Nettuno è stata rinnovata e ora è solo ad attraversamento pedonale, prima di dire certe cavolate vi consiglio di venire a Bologna un weekend, ci sono una marea di turisti tutto l\'anno che vengono ad ammirare l\'architettura e godersi la vita notturna e i locali. I prezzi ormai sì confermo che sono diventati alti per gli immobili e affitti, ma è perchè è una delle principali città universitarie d\'Italia e perchè il turismo è aumentato molto negli ultimi anni, alla faccia di chi sostiene che sia una città allo sfascio. Tanti saluti e salutatemi Vannacci e compagnia. 38 A questo giro non sono stato a vedere i Metallica, 4 volte mi possono bastare per ora. Ma visto che vi lamentate dell\'organizzazione, vogliamo parlare di quando hanno suonato al Sonisphere nel 2015 a Milano? Location da denuncia che non ha rispettato nessuna norma di sicurezza, niente prato, zero posti all\'ombra, solo un punto di accesso e quantità di persone molto oltre la capienza massima, gli organizzatori sono stati dei criminali. In quanto ai simpatizzanti fasci e fan di Vannacci, vi invito a tornarvene nelle vostre fogne, o se preferite andatevene a fare bungee jumping a piazzale Loreto 37 Vabbè ragazzi, ci sono scarti della società che non hanno un cazzo da fare. Chiedo alla redazione per favore di bannarli a vita grazie perché mettersi a giocare con i terroristi (notare che non ho dato connotazioni politiche) mi pare quantomeno riprovevole. 36 Era proprio per quella frase che ho voluto farlo notare...senza parole. 35 Non per niente alla fine del suo commento #29 parla di \"esplodere\", fa dell\'ironia lo scemo. Avendo amici sia a Rimini che a Bologna che hanno subito dei lutti per la strage alla stazione e per gli omicidi della Uno Bianca, leggere due cerebrolesi che vengono qui a scrivere commenti fascisti con quei soprannomi a me fa un po\' incazzare. 34 E aggiungiamo che il terrorista in questione è stato condannato per la strage di Bologna...mi fermo altrimenti la redazione cancella i miei post e non quelli di questi personaggi. 33 Beh ma prendere come nickname il nome di un terrorista la dice tutta sulla caratura di chi ha scritto. Non mi ci metto nemmeno a dare adito... 32 Credo stia per Valerio. Presente? Valerio Fioravanti detto Giusva. Ma magari è il suo vero nome, come quell\'altro mongoloide qui sotto, Roberto Savi. Ovviamente Bologna da anni si colloca ai primi posti delle città italiane in cui si vive meglio e chiunque ci abbia abitato o studiato lo sa. Poi ci sono le merde umane che scrivono scemenze come quei due. 31 Commento 29 V sta per Vann...i? 30 Dai Giusva vai a fare le pugnette vai 29 Quoto i messaggi sotto, a Bologna ci sono state sempre le peggiori organizzazioni dei festival, che fossero allo stadio o al parco di via stalingrado (vergognoso che esista ancora una via con quel nome), vi ricordate quando 4 anni fa hanno annullato il concerto degli Iron Maiden per due gocce di pioggia che sono durate 10 minuti? Davvero imbarazzante. Su Bologna è già stato detto tutto, mai visto un centro più lozzo, sudicio, decadente, pieno di gentaglia come lì, non a caso è la capitale delle zecche, non capisco come cazzo si possa vivere lì a meno che tu non sia un robboso da centro sociale, fosse per me potrebbe anche esplodere 28 Grazie a questo sito seguo tante giovani band, e alcune ho avuto l\'occasione di vederle dal vivo. Spesso come spalla del big di turno oppure in location piccole o medie (club e a volte palazzetti). Non credo che in futuro ci saranno band che porteranno i 47k dei Metallica o i 45k degli Iron in Italia. All\'estero, soprattutto al nord il discorso è diverso, molte band più recenti riempiono i palazzetti e gli open air. 27 @Nhandu chromatus: commento 13, tranquillo, qui dentro c\'è già chi non vede l\'ora di festival maranza trappegiante, anzi gia\' se li gusta🤣 26 Che non esisterà più una band come i Metallica è molto probabile ma non significa automaticamente che non ci saranno più i grossi festival. Gli eventi si adattano, cambiano i nomi, i co-headliner e le formule in generale. Poi, cosa accadrà ai Gojira e i Meshuggah in futuro non possiamo saperlo, ma parliamo comunque di due band istituzionalizzate da anni. Negli anni 80 chi si aspettava che i Metallica sarebbero diventati i Metallica che conosciamo oggi? Ragionate troppo come se la storia fosse già scritta. 25 Rispondo al commento 16 di Carmine: non lo penso che in giro ci siano solamente loro, anzi mi piacciono vari gruppi contemporanei, i Gojira sono bravissimi, ma da headliner riuscirebbero a portare 30mila o 40mila persone a un festival? Al massimo possono riempire l\'Alcatraz o il Live club di Trezzo. La realtà è che nessun gruppo metal è in grado di raggiungere la popolarità dei Metallica, Iron Maiden, ACDC, Judas Priest, Slayer e gli altri mostri sacri che hanno costruito la loro carriera a partire dagli anni 80. Fra 20 o 30 quando si saranno tutti ritirati, chi pensi che metteranno fra i gruppi che hanno scritto le pagine più importanti della storia del metal? La risposta la puoi trovare direttamente su questo sito, c\'è una rubrica chiamata Raccontare il mito, dove vengono riportati i concerti storici dei Monster of rock e Gods of metal, fra 20-30 verrà fatto altrettanto per gruppi come Gojira o Meshuggah? Lo spero per loro, ma non credo proprio che avverrà. Non ci sono e probabilmente non ci saranno più gruppi come i Metallica capaci di mettere tutti d\'accordo (almeno sulla prima fase della loro carriera) e unire diverse generazioni di metallari portando decine di migliaia di persone ai loro concerti. 24 #22...🤣 23 Commento 21 su Bologna...top 22 Se poi ci aggiungi i metallari c\'è da diventare pazzi 21 Da fan dei Metallica ho apprezzato il concerto nonostante tutto, mi erano piaciuti molto di più a Rho nel 2015 e nel 2011 per i Big Four ma che gli vuoi dire, la storia l\'hanno già fatta e ormai i loro anni che pesano li hanno compiuti. I Gojira li detesto, soprattutto dopo la loro presenza alle merdolimpiadi di Parigi, uno schifo indegno di manifestazione dove lo sport ha perso ogni credibilità. Riguardo Bologna, organizzazione vergognosa ma lì è sempre stato così, le organizzazioni dei festival hanno sempre fatto pena, quella città la odio, governata da sempre prima dai comunisti poi dai pidioti che l\'hanno portata allo sfascio, in centro ci sono luoghi sporchi e marci, in giro si incontrano continuamente tossici, clandestini, fattoni, anarchici, punkabbestia, tutta la feccia peggiore immaginabile, andrebbe sanificata da cima a fondo per renderla decente 20 Non vedevo i Metallica da un decennio, sono andato spinto da un amico appena uscirono i biglietti perché, per quanto da un po’ preferisca gli eventi più piccoli, ho sempre amato respirare il clima dei festival e dei grandi concerti. Personalmente mi sono divertito: Knocked Loose insopportabili, i miei amati Gojira straordinari, Metallica in buono spolvero nonostante qualche imprecisione (Kirk ha cappellato più volte), del resto non performano quasi mai senza sbavature (i Maiden, solo per fare un esempio, gli danno diverse piste) con il buon James a tenere in piedi la baracca da tanti anni. Al di là delle pulci che si possano fare, l’evento era organizzato bene, entrando ad ora decente riuscivi ad essere sufficientemente vicino al palco, il meteo favorevole ha di certo aiutato. E poi quando partono alcuni pezzi non riesco a non gasarmi anche a 43 anni 😆 mi sono divertito, contento di esserci stato. 19 Manco io ho capito il commento di @tuco. A parte che io detesto i megaconcerti proprio perché non sopporto fare ore di fila, poi seduto o in piedi sotto al sole ad aspettare che cominci, poi ore di fila nel traffico a ritorno, l\'unico che ho visto sono stati i Pearl Jam a Imola, mai più. E comunque i festival non c\'entrano con questo tipo di eventi e sono molto più abbordabili perché più \"diluiti\". Quindi a me se le band citate smettono di fare concerti non me ne può fregare di meno e Ligabue non andrei a vederlo neanche se fosse al pub sotto casa figuriamoci al campovolo, in mezzo a migliaia di persone. Preferirei farmi ore di casino per vedere un palco vuoto. 18 Il mondo è pieno di band interessanti anche se non raggiungono più una notorietà popolare. Cioè ma perché Ligabue sarebbe grasso che cola? Mi ha sempre fatto cagare e rimarrà una costante. 17 Sante parole, Carmine. 16 I festival di spessore non ci saranno più per chi pensa che nel genere esistano soltanto le band che hai citato, Tuco. Io a Ligabue preferisco i Gojira live, poi vedete voi. 15 ... quanto all\'omaggio ai fan italiani @Tuco, da fan del manga e dell\'anime, sinceramente avrei preferito di gran lunga un pezzo in più della loro discografia o anche qualsiasi altra cosa. Pure un discorso sulla politica estera di Trump. Pure una pausa, a dirla tutta. È stato terrificante, se tu hai apprezzato sono contento per te. 14 @Galilee @Lars avete ragione, chiedo venia... non le ricordavo: ero troppo ubriaco all\'inizio 🤣 dovevo bere per dimenticare l\'ora e mezza trascorsa sul bus per raggiungere il Dall\'Ara 13 Di questi tempi Ligabue è grasso che cola, a parte che anche lui ha 66 anni, lo scenario è maranza style con i vari lazza Olly gali e compagnia Trappante 12 Undertow ti sei perso l\'inizio del concerto perché eri in fila per andare a pisciare o vuoi solamente criticare per il gusto di farlo? Ragazzi io ve lo dico, godeteveli questi vecchietti finché saranno in giro a suonare, quando i Metallica, Iron Maiden, ACDC e gli altri pochi gruppi storici rimasti se ne andranno in pensione definitivamente non ci saranno più grossi festival metal di spessore! Dopo dovrete accontentarvi del Luppolo in Rock o andare al Campovolo a vedervi Ligabue... Una precisazione: l\'intermezzo dove hanno suonato la sigla di Ken il guerriero è un tributo ai fan italiani che incontrano e che gli propongono qualcosa da suonare improvvisando, la volta scorsa hanno improvvisato Acida dei Prozac+, quindi piuttosto che criticarli per aver cantato e suonato una cosa che non conoscono prendetelo come un momento goliardico e simpatico per tributare i fan italiani! 11 Undertow è un po\' confuso. Non sui prezzi 😅 10 Creeping Death? For Whom The Bell Tolls? 🤔 9 Visti anche io dal vivo per la prima volta... mah, concerto discreto, ma emozione sinceramente vicina allo zero.. scaletta davvero discutibile, considerato che sono riusciti a fare zero pezzi di Ride the lightning. Secondo me erano anche in forma, ma l\'età si fa sentire e il confronto ravvicinato con la precisione e la tecnica dei Gojira metteva ancor più in luce le defaillance di questi statunitensi oltremodo celebrati da sempre. La parentensi della siglia di Hokuto No Ken è stata di un trash imbarazzante... impossibile apprezzarla. Piccolo commento alla città che ospitava: assurdo che un capoluogo di provincia venga messo in ginocchio da un concerto, lasciando gli utenti senza una copertura di mezzi (bus, taxi) adeguata a raggiungere lo stadio. Per non parlare dei prezzi degli alloggi, semplicemente criminali. Giuro è l\'ultimo concerto che mi vado a vedere a Bologna. 8 Concerto spettacolare in un bel contesto organizzato. James e Lars commoventi, Rob sempre sul pezzo e Kirk non sempre perfetto ma lui suona gli altri parlano. Produzione stellare e scaletta notevole che può non accontentare tutti. Rispetto per chi la storia l\'ha scritta, gli altri la leggono (cit.). 7 È stato veramente un concerto grandioso. Non li avevo mai visti in live, ma è stato uno spettacolo clamoroso. Con la DOVEROSA eccezione di One, che è stata DISTRUTTA da un Kirk completamente perso sul finale del concerto. Kirk che è sembrato completamente nel pallone sul finale, stonando un sacco anche nell\'assolo di Master e stava riuscendo a scazzare anche Enter Sandman. 6 @ d.r.i. guarda 2 anni fa effettivamente erano abbastanza sottotono ma a sto giro proprio no, James ha cantato benissimo, grande interazione col pubblico e pure Lars e Kirk non hanno fatto pasticci.... poi magari io ho visto un altro concerto ma se in giro tutti scrivono le stesse cose che dico anche io... 5 Io non ci sono stato, come a qualsiasi concerto da dieci anni a questa parte, ma ho letto parecchi commenti su facebook sulle pagine di metalitalia e true metal e in generale i più mi sembravano soddisfatti. Poi chi non apprezza c\'è sempre. 4 Bello vedere pareri contrastanti, un mio amico mi ha detto che i metallica sono stati penosi. Boh 3 Sei un super Boomer 😂 2 Sarò un super boomer, ma avendoli visti negli anni 80, questo sembrava il concerto dei Pooh. 1 Concerto spettacolare e tutte le band in gran forma. Metallica 4 leoni. IMMAGINI

Gojira

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Metallica

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Metallica ARTICOLI 17/06/2026 Live Report METALLICA + GOJIRA + KNOCKED LOOSE Stadio Dall'Ara, Bologna (BO), 03/06/2026 - - - CONTATTACI STAFF - - -