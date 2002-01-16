DIRTY HONEY: a gennaio il nuovo ''Catch My Butterfly''

21/09/2026 - 19:24 (1066 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 43 Se posso dire la mia sulla questione è che sarebbe il caso di fermarsi su questa cosa dell\'originalità perchè a metà degli anni \'70 avevano già scritto il 99% della nostra musica preferita. Tipo \"Burn\" - \"Sabotage\" - \"Physical Graffiti\" e io mi sarei dovuto fermare lì. Quindi ognuno ascolta quello che preferisce e nel 2026 al bando l\'originalità, servono solo belle canzoni. 42 ...oggi mi sono riascoltato.... tutti i loro dischi.... nonostante non siano il massimo... dell\' originalità.....sono tra le poche bands revival...di cui ho il formato fisico....seleziono molto.... quindi per me .... meritano tanto... 41 Bella questa! Non ci avevo pensato... Anzi mi era venuta in mente solo Sinéad O\'Connor. Bella questa! Non ci avevo pensato... Anzi mi era venuta in mente solo Sinéad O\'Connor. 40 Comnento 35 : Potrebbe essere una contrazione di Machine Head.. Un gioco di parole, tipo Lynyrd Skynyrd per Leonard Skynner. 39 Promette bene, se si avvicina al precedente è tanta roba 38 È chiaro che non è un nuovo utente. Volevo sottolineare solo quello... Poi ognuno è libero di esprimere il suo parere su qualsiasi gruppo. Per lui questi non meritano lo sbavo? E chi se ne frega! Cosa c\'entra che era dello staff? A te piacciono? Sì va bene. 37 @Krokos, a prescindere che abbia o non abbia scritto, come sottolinea @Shock non è che abbia molti torti. Salty Dog? Bel gruppo di 35 anni fa. Originali? Manco un pò. I Dirty Honey? Originalità? Nessuna. Bei pezzi? Tanti. L\'ultimo Can\'t find è stupendo. 36 @Noesis: scusa ma qual\'è il problema? Ho visto che tu vai ad ascoltare e riscoprire vecchi gruppi, ma magari non pensi che ci siano persone che invece di andare a recuperare gruppi di serie C, D o Z di trenta e passa anni fa preferisce ascoltare qualche gruppo più nuovo, anche se suona con vecchie sonorità? Se mi vado ad ascoltare, che so, I Salty Dog o I Dirty Honey qual\'e\' la differenza? O magari ascolto entrambi, che è meglio. Buona musica c\'era venti, trenta anni fa come pure oggi, proprio non capisco certi atteggiamenti. 35 Io sarei curioso di sapere chi si cela dietro il nome Ma Sinéad. Non mi pare di averlo mai letto in questo sito... 34 Per curiosità @Noesis, si tratta di un caso di omonimia il tuo o sei uno del vecchio staff? Nel primo caso, ti rispondo che sì qualcuno apprezza vecchie sonorità poco originali, ma ben offerte. Nel secondo caso, trovo decisamente fuori luogo questa supponenza da parte di chi per anni ha imposto determinate regole agli utenti. 33 c\'è davvero gente che sbava per sta roba? 32 vi assicuro che anche negli 80 e nei 90 in qualche modo molti scopiazzavano parti dai 60 o dai 70...le note son sempre 7 ma il genio consisteva nel saper interpretare insegnamenti e metterli in musica con la propria identita\'....vi credete che un bon jovi non fosse fan dell\' AOR 70?...oppure che i Judas non fossero pesantemente influenzati dai 60???...tutto e\' derivato da una certa storia nata con quel elvis mescolato alla black music.... : ) 31 @Mh tipo il debutto di uriah heep, poi a kiss o black Sabbath ne dissero anche di peggio🤡 30 I giornalisti professionisti sono quelli che \"se questa band avrà successo, mi suiciderò\"? 29 @Uno: se ci sono webzine che fanno quel che ti piace a te perchè non vai a leggerti quelle e commentare lì invece di farlo qui, visto che secondo il tuo punto di vista cosa fa Metallized è fondamentalmente sbagliato? Che poi tutti i siti metal che conosco recensiscono la maggior parte degli album, sia belli sia brutti, a volte secondo una propria linea editoriale (per esempio c\'è un sito, di mio riferimento, per quanto riguarda l\'aor e hard rock melodico e basta) secondo la quale recensiscono determinati generi di metal. Ovviamente non si possono, giustamente, recensire tutti gli album che escono, ma un certo numero. La selezione viene fatta dai recensori con i voti, cosa DA SEMPRE fatta, da quando esistevano le riviste cartacee. La storia dei critici professionisti è la solita stupidaggine che ogni tanto si tira fuori, perchè il loro gusto sarà sempre soggettivo, non c\'è nessuno che sta al di sopra del proprio gusto (e in passato ho letto cantonate di recensioni fatte da cosidetti \"professionisti\") e non è detto che un redattore amatoriale non faccia meglio di un critico esperto. Se poi oggi le recensioni servono a poco (e su quello concordo) cosa le leggi (se lo fai) a fare? Io la maggior parte neanche le leggo, metto la mia opinione su un disco punto e basta. Ne sei capace anche tu? La selezione oramai la fa qualsiasi persona che grazie ai mezzi che oggi abbiamo a disposizione si può ascoltare cosa vuole senza per forza passare attraverso recensioni. In sostanza, come al solito, il tuo è un discorso che oramai lascia il tempo che trova. 28 Non è qualsiasi cosa che dici, è che non ha proprio senso invocare dei fantomatici esperti che siano in grado di giudicare oggettivamente la musica di ieri e di oggi e quindi capaci di sentenziare cosa va recensito e cosa no. Semplicemente la musica intesa come arte non può essere imbrigliata secondo criteri scientifici/oggettivi e ogni analisi sarà dettata da angolazioni, motivazioni e background personali. Come mai se leggi in giro 10 recensioni di un album moderno puoi trovare dieci analisi e voti numerici diversi? in misura minore capita anche con i dischi vecchi ma ad ogni modo i recensori possono anche provare ad essere freddamente analitici, ma la verità è che la componente soggettiva non è eliminabile. Ciò vale sia per le webzine, le riviste cartacee, le vecchie fanzine ecc. Il bello dovrebbe infatti essere che da una analisi il più possibile equilibrata, senza estremismi da hater o da fan, si possa dialogare e portare alla luce diversi punti di vista che sappiano arricchire una discussione. Purtroppo ciò capita di rado visto che molti utenti guardano solo il voto e manco leggono la recensione 27 Buona cover band dei Greta Van Fleet, piacevoli 26 @unkwn: che palle. Un professionista SA di esprimere un parere soggettivo, ma si presume (poi ognuno si prende la responsabilità delle recensioni che firma) che riesca ad andare oltre il proprio gusto o simpatia per analizzare il lavoro in maniera più oggettiva possibile. Non è sempre così. Non hanno la sfera magica nemmeno loro. Ma sicuramente un professionista ha una capacità di analisi migliore della mia. Poi ci sono ottimi recensori anche qui, forse meglio di tanti professionisti. Ma tanto qualsiasi cosa dico a te non va bene. Me ne farò una ragione. 25 @Rob Fleming: la differenza la fanno sempre le CANZONI. Quelle le puoi suonare come ti pare, ma se basi tutto su uno stile musicale già collaudato senza pezzi vincenti fai poca strada. I GnR hanno scritto pezzi memorabili ma avevano anche uno stile inconfondibile. 24 anzi, vedo ora che nel commento 21 hai detto che anche il più esperto professionista esprime un suo punto di vista soggettivo. E questo non va in contraddizione con tutto quello che hai detto prima? 23 a me dei dirty honey non frega nulla, ho visto solo nella home il commento ancora una volta dove vengono tirati in ballo questi sedicenti esperti. Almeno adesso scopro che intendi i giornalisti musicali di professione. Ora il passo successivo è tirare fuori i nomi così possiamo tutti imparare la differenza tra recensioni \"vere\" e quelle soggettive. Quindi secondo questa tua idea, ad esempio il nuovo disco dei Rolling Stones dovrebbe avere la stessa analisi critica e lo stesso voto in tutte le recensioni fatte da giornalisti, ho capito bene il concetto? se loro usano parametri oggettivi, non può esserci margine di errore e tanto per fare un altro esempio, dovrebbe aver preso che ne so, un 75 matematico? Spero tu comprenda che questa cosa è ridicola 22 @Uno, tendenzialmente ti darei anche ragione sulla poca originalità del gruppo. Però, tornando indietro di 40 anni non è che Appetite for Destruction abbia chissà quali elementi di novità, al di là della bellezza e carica delle canzoni, rispetto al decennio precedente. Non è che i primi due dischi dei Black Crowes mi abbiano fatto dire \"Oh! Finalmente qualcosa che non rimandi agli Stones\". E così a ritroso continuando all\'infinito. Quindi che i Dirty Honey siano la \"copia di mille altre band degli anni 80\" è vero; ma anche quelle erano la copia delle band del decennio precedente. Però ci piacevano. Perché? Ho la mia teoria. Avevamo 15 anni. Adesso abbiamo sul groppone 40 anni di ascolti e difficilmente ci possiamo ancora stupire. 21 @unkwn: per esperti intendo giornalisti musicali di professione. I redattori delle webzine lo fanno per passione e hanno una competenza da ascoltatore medio o assiduo, come potremmo averla io o te. Anche il più esperto e professionista dei giornalisti esprime un suo punto di vista soggettivo. Che questa band sia la copia di mille altre band degli anni 80 lo capirebbe anche un sordo. 20 ma chi sarebbero questi espertoni a cui ti riferisci sempre? perchè tu credi che i pochi critici pagati in italia per recensire i dischi non usino criteri di valutazione soggettivi? un conto forse con i lavori del passato, ma sarebbe proprio interessante capire cosa sarebbe l\'oggettività appllicata alle nuove uscite. 19 @Shock: non è censura o arroganza, è una questione di scelte editoriali. Ci sono poche webzine che recensiscono solo dischi che trovano veramente validi per segnalarli ai propri lettori. Altre cercano di recensire qualsiasi roba venga pubblicata, anche la monnezza che esce senza un minimo di selezione. Io sono assolutamente allineato con le prime, perchè nell\'epoca in cui tutti possono ascoltare tutto in qualsiasi momento (senza andare al negozio di dischi e comprare a scatola chiusa) le recensioni hanno cambiato la loro funzione. Oggi chiunque può ascoltare tutto e giudicare da sè, la webzine potrebbe selezionare solo il meglio del meglio (sempre considerando che si tratta del giudizio personale di non esperti) e lasciare i lavori inutili nell\'oblio dove meriterebbero di stare. C\'è troppa troppa troppa roba in giro che viene pubblicata senza un minimo di selezione ma solo perchè la band paga. Siamo sommersi dalla merda e trovare lavori validi diventa sempre più difficile. Le webzine potrebbe aiutare in questo se volessero. 18 @Uno: non vado a cercare un bel niente, perché tutti i tuoi commenti contengono sempre i soliti due o tre concetti, e sui gruppi ti sei contraddetto più volte. Comunque visto che dici sempre che sono pensieri TUOI, allora puoi evitare di parlare al plurale (dovremmo dire tutti...), visto che ti si è fatto presente più volte che questi sono solo problemi tuoi. Oltretutto c\'è un mondo di musica, ognuno si può ascoltare cosa vuole, anche al di fuori del metal, ma andare a sostenere che certe recensioni non vanno fatte é semplicemente arrogante, e meno male che il resto dell\'universo metal la pensa in modo diverso da te. Puoi andare ad ascoltare anche altri tipi di musica, dalla trap al jazz, evitando il metal, così eviti si sprecare il tuo tempo a venire qui a ribadire sempre gli stessi concetti che ti appartengono solo a te. 17 Il commento 15 era rivolto a Shock, non a te. Parlo in generale perchè è impossbile parlare di tutte le migliaia uscite che vengono pubblicate ogni anno. Ma credo che per non sentire che oggi tutte le band black o death o power si assomiglino molto bisogna essere sordi. D\'altronde se una band vuole fare \"death old school\" oppure \"Symphonic epic metal\" è ovvio che deve seguire le regole del genere codificate negli anni, non si scappa. Ho più volte citato i PORTAL perchè sono molto originali per me. Posso citare i Batushka del primo album e, ovviamente, le band che hanno per prime suonato il proprio genere. Ma quando salta fuori l\'ennesima band che suona uguale agli Incantation dovremmo tutti dire basta, avete rotto! Non è obbligatorio suonare e pubblicare se non si hanno idee. 16 Ok dai ti chiedo scusa non ti incazzare, non dovevo fare dell\'ironia sul tuo commento. Amen, la chiudo qui. 15 Ho scritto in #12 esattamente quello che volevo scrivere. Se non puoi o non vuoi capire il concetto non è un problema mio. 14 Non prendo alla lettera niente, ovvio che 99 per cento è sinonimo di \"moltissimi\" o \"quasi tutti\". Fatto sta che dovresti essere in grado di rispondere normalmente, anziché passare dal commento noioso ripetitivo a quello permaloso incazzato. Il fatto è che non entri mai nel merito, se non con qualche gruppo old school con il quale il tuo discorso funziona, ma lì è facile. Sei tu che hai tirato fuori il discorso recensioni e nello specifico ti ho solo chiesto di fare qualche esempio prendendo gli album presenti nella home. Altrimenti di che parli. 13 Quando non sai cosa rispondere..... 12 No Fun che prende alla lettera le statistiche e i numeri che ho detto ad cazzum. Chi si mette ad ascoltare TUTTI i dischi che escono o che vengono recensiti? Shock che va in cerca di tutti i miei commenti per trovare contraddizioni. Ma che problemi avete? Io sono UNO che scrive qui in mezzo a tanti altri, la mia parola conta niente come quella vostra e degli altri. Posso dire tutto e il contrario di tutto, tanto chi mi conosce? Io non sono nessuo, non devo giustificarmi con nessuno. Ho espresso dei concetti, tutto qui. Siete d\'accordo? No? E sticazzi? 11 Oramai i commenti di Uno sono come quello che lui stesso critica, un copia ed incolla perenne, sempre le stesse cose, sempre gli stessi concetti, mai niente di nuovo. Quello che cambia è il suo giudizio su certi gruppi in base al vento che tira: prima i GVF erano freschi ed originali, adesso dice il contrario, prima non gli piacevano gli Sleep Token, poi si, poi no, poi forse. Ed ovviamente sempre e solo critiche tutte uguali...... 10 #9 Ad esempio? Prendi i dischi presenti nella home del sito in questo momento. Ci sono 35 dischi. Vorresti dire che di questi 35 dischi, 34,65 non presentano elementi di originalità e quindi non sono degni di essere recensiti? Quindi Epitaph, Music from the Dark, Chat Pile, Sfregio, Anthrax, Elder, Electric Callboy, Miscreance, Earth, Plini e Archspire non hanno elementi di originalità? Non che io li abbia ascoltati, alcuni sì, altri no, ma ho letto le recensioni e mi sembra che queste dicano il contrario, al di là se piacciono o meno i dischi in questione. Tu invece lì hai ascoltati tutti per dire il contrario? 9 Mi adeguo alle proposte musicali del 99% delle band qui recensite. 8 A proposito di originalità, è molto originale quello che scrivi @Uno, non l\'avevi mai detto prima, potresti approfondire meglio l\'argomento con ulteriori ripetizioni? 7 Il tema dell\'originalità e personalità è sempre oggetto di dibattito. Se un prodotto è ben fatto ma chiaramente derivativo o scopiazzato come mille altri e non aggiunge una virgola musicalmente, merita di essere preso in cosiderazione? IMHO se l\'intenzione dell\'artista/band è quella di proporre un prodotto di pura evasione allora va bene tutto, ma se invece ha l\'intenzione di creare un\'opera con un valore artistico, per esprimere sè stesso, per comunicare attraverso l\'arte, allora la personalità è un elemento imprescindibile. Esempio: i Greta Van Fleet sono una band valida tecnicamente e a livello compositivo, ma difettano di originalità e personalità, il che a mio avviso li penalizza pesantemente. Lo stesso vale per il 90% delle band estreme che rifanno esattamente quello che hanno fatto mille altre band, questo le rende artisticamente inutili ma godibili da parte degli appassionati del genere. Io però non perderei tempo a recensire una band che potrebbe essere qualsiasi altra band di quel genere, perchè secondo me le recensioni, oggi come oggi, dovrebbero avere la funzione di far conoscere qualcosa che merita di essere conosciuto dal pubblico, oltre che inevitabilmente parlare dei lavori di artisti e band che hanno già dimostrato il loro valore negli anni. 6 ...se mi emozionano.... benvenute.... 5 Eh, beh... quindi se piace non è una copia inutile... se non piace si.... coerenza proprio.... 4 ...de gustibus....@shokkino..... 3 Ma come.... non sono la copia della copia?.... Questi vanno bene?... 2 ... ottima notizia...li seguo da parecchio...sano hard rock... 1 Lights out, titolo alla UFO, inizio alla WHO. Si inizia bene E si prosegue altrettanto. Un bell\'hard rock graffiante. Niente di che, ma assolutamente credibile. Butterlfy ci butta tra le braccia di Tesla, Cinderella e Badlands, direi che ci siamo