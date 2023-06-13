FEUERSCHWANZ: guarda il live video di ''Dragostea Din Tei'' dal Wacken 2024

30/08/24
LAMB OF GOD
Ashes Of The Wake Expanded 20th Anniversary Deluxe Edition
30/08/24
DECEASED
Children of the Morgue
30/08/24
CONCRETE WINDS
Concrete Winds
30/08/24
MODERN RITES
Endless
30/08/24
OTHER WORLD
Tenebrous
30/08/24
CONSTANCIA
IV Evermore
30/08/24
ELLENDE
Todbringerin
30/08/24
PNEUMA HAGION
From Beyond
30/08/24
OCEANO
Living Chaos
30/08/24
NAILS
Every Bridge Burning
28/08/24
MODENA CITY RAMBLERS
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)
29/08/24
ALLAH LAS
CIRCOLO MAGNOLIA- SEGRATE (MI)
29/08/24
MARLENE KUNTZ
BEAT SUMMER FESTIVAL - EMPOLI (FI)
29/08/24
MARGINI FEST 3 (day 0)
GIARDINO DEGLI ARCIERI - GROSSETO
29/08/24
GLASS BEAMS
JZ:RF FESTIVAL 2024 - VIA CIRCONVALLAZIONE 11 - CELLA MONTE (AL)
30/08/24
FESTA ROCK NOVEDRATE (day 1)
FESTA ROCK NOVEDRATE, VIA PIAVE, 1, 22060 NOVEDRATE (CO)
30/08/24
CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + NEURASTY
FLAVA BEACH - CASTELVOLTURNO (CE)
30/08/24
THE BLUEBEATERS
BRIANZA VELENOSA FESTIVAL - PARCO SUPERGA - MUGGIÒ (MB)
30/08/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
TODAYS FESTIVAL, PARCO DELLA CONFLUENZA - TORINO
30/08/24
MARGINI FEST 3 (day 1)
GIARDINO DEGLI ARCIERI - GROSSETO