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SAM FENDER
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WHISPERING SONS
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13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
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LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

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HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
CAUSTIC WOUND: dettagli e singolo del nuovo album ''Grinding Mechanism of Torment''
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