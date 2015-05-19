FLOATING: annunciato il nuovo ''Hesitating Lights'', ascolta ''I Reached the Mew''

17/04/25
RED MOON ARCHITECT
October Decay
18/04/25
HAWKWIND
There Is No Space For Us
18/04/25
INFECTION CODE
Culto
18/04/25
SVNTH
Pink Noise Youth
18/04/25
THE QUILL
In Triumph [Ristampa]
18/04/25
DORMANT ORDEAL
Tooth and Nail
18/04/25
KARG
Marodeur
18/04/25
MELVINS
Thunderball
18/04/25
ANCIENT DEATH
Ego Dissolution
18/04/25
LAURENNE/LOUHIMO
Falling Through Stars
17/04/25
SOCIAL DISTORTION
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
17/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
17/04/25
SATANIC SURFERS
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
18/04/25
SHANDON + THIS MUST BE HELL
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
18/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
18/04/25
SATANIC SURFERS
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
19/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
19/04/25
SATANIC SURFERS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
20/04/25
ELEINE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
20/04/25
ELEINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO