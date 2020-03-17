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17/04/25
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17/04/25
SATANIC SURFERS
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18/04/25
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CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE

18/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/04/25
SATANIC SURFERS
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

19/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

19/04/25
SATANIC SURFERS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
ELEINE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
ELEINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
PHANTOM: disponibile un nuovo singolo
15/04/2025 - 21:27 (29 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
03/11/2023
Live Report
THE PHANTOM OF THE OPERA
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17/03/2020
Intervista
BLACK PHANTOM
Faccia a faccia col fantasma oscuro
 
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