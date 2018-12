EXODUS + SODOM + DEATH ANGEL + SUICIDAL ANGELS - MTV HEADBANGERS BALL TOUR 2018 - Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 14/12/2018

19/12/2018



SUICIDAL ANGELS

Il compito di aprire le ostilità è affidato ai Suicidal Angels: t-shirt smanicate, jeans attillati e sneakers alte, i greci lasciano adito a ben pochi dubbi riguardo a quale possa essere la loro proposta musicale. Avevo già avuto modo di Exodus) e le cose -line up a parte- non sembrano essere cambiate: qui si sparano bordate thrash vecchio stile e riff come se piovesse. Il leader Nick Melissourgos si dimostra all'altezza della situazione, incita il pubblico e lo coinvolge continuamente ottenendo un ottimo riscontro sia per la presenza scenica che per l'indubbia validità dei pezzi; Gus Drax da parte sua è impeccabile nell'esecuzione degli assoli e pure la sezione ritmica si fa notare per bravura e coesione. Il pubblico, guidato a dovere dal frontman canta il chorus di Moshing Crew e gli applausi a fine set sono meritatissimi e sinceri: bravi ragazzi, il verbo del thrash è salvo.



SETLIST SUICIDAL ANGELS

1. Capital of War

2. Bleeding Holocaust

3. Front Gate

4. Eternally to Suffer

5. Bloodbath

6. Seed of Evil

7. Moshing Crew

8. Apokathilosis



DEATH ANGEL

Dici Death Angel e non c'è bisogno di aggiungere altro: appena salgono sul palco gli statunitensi mettono subito in chiaro che stasera non si fanno prigionieri, sono mazzate per tutti e stop. Evil Priest, Left for Dead, Mistress of Pain vengono sparate in faccia al pubblico con un'energia e una foga tali da lasciare annichiliti: Mark Osegueda si attacca al microfono -e pure alla fida bottiglia di gin- sia per cantare che per interagire col pubblico, confessando il suo amore per l'Italia alimentato dalla grande passione del pubblico per il metal, mentre l'altro membro storico Rob Cavestany si esibisce alla chitarra da per suo, scambiando di tanto in tanto la posizione sul palco col più posato Ted Aguilar. A proposito della suddetta bevanda, qualcuno dietro di me si chiede se sia effettivamente alcol quello contenuto nella bottiglia di colore blu: evidentemente l'amico non conosce le abitudini del buon Mark, che a fine serata incontrerò al bancone del bar per una autografo -e anche lì ce ne sarebbe da raccontare- intento a sorseggiare ulteriormente alcuni shot e a distribuire baci & abbracci ai fan (alcuni dei quali alticci almeno quanto il loro beniamino). Tornando al concerto, la tecnica dei musicisti è palese, addirittura imbarazzante la semplicità con la quale i Nostri eseguono i passaggi più complicati o degli stop'n'go perfettamente sincronizzati. La gente gradisce, e molto: pogo già ad altissimi livelli di guardia e persone che cominciano a volare per aria, ecco lo spirito giusto col quale vivere la doppietta The Ultra-Violence/Thrown to the Wolves prima e della corale Kill as One poi: con la promessa di tornare presto nel BelPaese i Death Angel tra lancio di plettri e bacchette varie ci salutano per lasciare spazio al prossimo gruppo.



SETLIST DEATH ANGEL

1. Evil Priest

2. Left for Dead

3. Claws in So Deep

4. Mistress of Pain

5. The Ultra-Violence/Thrown to the Wolves

6. Kill as One

7. The Moth



SODOM

Diciamocela tutta, l'esibizione "mutilata" dei Sodom al comunque riuscitissimo Tom Angelripper rade al suolo il Phenomenon con una mitragliata di note pesante come non mai. Si parte con Procession to Golgatha e da lì in poi è il delirio: l'immancabile ventolone scompiglia la criniera di questo vecchio leone che ringhia una canzone dopo l'altra col benestare del figliol prodigo Frank Blackfire accompagnato da una seconda chitarra suonata da Yorck Segatz. Il Lemmy crucco -sicuramente memore della mezza delusione estiva di cui si è detto- tra una pausa e l'altra accetta di buon grado i cori che acclamano la band e sembra grato di questa manifestazione di affetto della paltea, quindi presenta i suoi compagni d'avventura e giù con altre granate musicali, il corpulento Husky mena come un fabbro sul rullante e nel parterre è il delirio totale; il culmine si raggiunge sulle note di Agent Orange ma pure il finale riserva delle bordate mica da ridere, con la conclusiva Bombenhagel a porre il sigillo su una prestazione da urlo. Finalmente uno spettacolo completo, vissuto appieno e sudato fino all'ultima nota, con reciproca soddisfazione sia sopra che sotto il palco.



SETLIST SODOM

1. Procession to Golgatha

2. Blasphemer

3. Sodomy and Lust

4. Partisan

5. Agent Orange

6. One Step Over the Line

7. Conflagration

8. Outbreak of Evil

9. Tired and Red

10. Remember the Fallen

11. Bombenhagel



EXODUS

La violenza sonora degli Exodus è nota a tutti i metallari del mondo, essendo una delle punte di diamante del movimento nato nella Bay Area a inizio eighties, ma altrettanto proverbiale è la loro furia in sede live. Purtroppo ancora orfani di Gary Holt -degnamente sostituito da Kragen Lum - e con uno Zetro Souza caricato a pallettoni, i californiani irrompono sulle assi della venue novarese con un aperitivo tanto per tenersi leggeri: Bonded by Blood, ed è subito l'apocalisse! Il crowdsurfing si fa ancora più assiduo rispetto a quanto visto finora, il pogo è totale così come i vari circle pit: anche troppo a quanto pare, dato che Lee Altus ha qualcosa da ridire a qualcuno che evidentemente ci è andato giù troppo pesante, meritandosi gli improperi del chitarrista; un gesto internazionale tanto semplice quanto inequivocabile scavalcherà ogni eventuale barriera linguistica facendo capire all'esagitato quale sia la destinazione auguratagli da Lee. Per il resto il musicista è tutto un sorriso/assolo/riff, arrivando a suonare inginocchiato davanti alle transenne per avere ancora più contatto col pubblico: Souza ci chiede se ricordiamo cosa ci aveva promesso alla data di Verona, e ciò una scaletta "old stuff" con la sola intrusione -peraltro graditissima- di Body Harvest. Tom Hunting (t-shirt dei Maiden per lui) al solito è semplicemente mostruoso una vera macchina da guerra in netto contrasto con l'impassibile Jack Gibson, il quale di tanto in tanto si sposta dalla propria postazione per una capatina dall'altro lato dello stage stando ben attento a non cambiare espressione, sia mai che gli scappi un sorriso! Chi invece sembra veramente allegro è Zetro, che continua a incitare e aizzare la folla ad ogni brano: su Fabulous Disaster gli Exodus decide di provare la resistenza delle strutture del Phenomenon tanta è la botta che ne deriva; un ottimo test antisismico, bisognerebbe proporlo alla Protezione Civile. Un bel ripasso di A Lesson in Violence non fa mai male -ok, forse è vero l'esatto contrario- per cui vale la pena di applicarsi, anche se siamo tutti nella Blacklist della band la quale ci annuncia un "Toxic Waltz" e parte... Motorbreath! Scherzetto, facciamoci un giro di walzer tossico prima del gran finale affidato alla deflagrante Strike of the Beast il cui finale viene suonato da alcuni bambini che, saliti sul palco, imbracciano le chitarre e concludono al meglio questa serata di thrash assolutamente memorabile.

Al ritorno la temperatura è polare, ma chi sente freddo dopo un evento simile?



SETLIST EXODUS

1. Bonded by Blood

2. Exodus

3. And Then There Were None

4. Body Harvest

5. Impaler

6. Fabulous Disaster

7. Piranha

8. A Lesson in Violence

9. Blacklist

10. Motorbreath (Metallica cover - snippet)/ The Toxic Waltz

Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 2 Bel report, mi sarebbe piaciuto tanto esserci! 4 gruppi veramente validi! Gli Exodus hanno praticamente suonato quasi tutto Bonded By Blood. @Massimo non ti sembra che Zetro sia migliorato molto sui pezzi di Baloff recentemente? @tino purtroppo certa gentaglia confonde l'aggressività musicale con quella fisica. Venir ripresi da uno dei Exodus significa essere esagitati davvero probabilmente 1 Bella recensione deve essere stato un bel concerto, la scaletta degli exodus mi sembra abbastanza stringata evidentemente hanno fatto un pari con i sodom. Peccato che ci sia gente violenta che va a questi concerti per fare male agli altri e per dimostare al mondo che sono dei dur, mi riferisco all’episodio del chitarrista degli exodus, ma si sa questti concerti sono così da sempre e bisogna mettere sempre in conto il rischio di farsi male infatti se uno non vuole rischiare meglio starsene in zone più tranquille. Qualche anno fa con i nuclear assault vicino reggio ero sottoi il palco e mi è arrivato un calcio in faccia con un anfibio, me ne sono tornato in acque più tranquille.