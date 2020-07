FRANCESCA TASSINI - Come Mosche nel Miele

20/07/2020 (262 letture) Milano, anni 90. Il Ramazzotti che ancora scorre, i locali, i ragazzi bene che vanno a scuola, alle feste, studiano o fanno finta di farlo e se i genitori hanno i soldi – e molto spesso li hanno – qualche trasgressione concessa ai figli della casta prima di iniziare la vita adulta tra lavoro, casa, vacanze e tutto il resto. Per molti e non certo solo a Milano, la vita era e resta un percorso segnato e tutto in discesa. Altri, invece, seguono una spinta interna verso vie molto più tortuose e pericolose, cercando un’autodistruzione che non sembra avere spiegazione se non in una paradossale voglia di bruciare di vita, annichilendosi per amarla troppo. La storia che Francesca Tassini ci racconta in Come Mosche nel Miele è una di queste.



IL GRUPPO DELLE MOSCHE

Nata a Milano nel 1979, Francesca Tassini si è diplomata in sceneggiatura alla Scuola Civica di Cinema nel 2004, poco dopo la conclusione delle vicende narrate nel libro. Oggi è sceneggiatrice, scrittrice e si occupa di adattamenti da romanzi a serie TV e film, collaborando nel contempo con riviste di musica e arte. La storia che ci racconta in Come Mosche nel Miele, che in parte è la sua, è però quella di una ragazzina che in quella Milano bene, dove i soldi e l’agiatezza sono di casa, dove apparire è molto, se non tutto e dove ognuno sembra nascere con un destino segnato (verso l’alto o verso il basso) e ad essere raccontato è sempre il copione di una metropoli dove tutti arrivano a una meta seguendo percorsi segnati, prende una direzione che la porterà più volte in prossimità della morte. Senza un’identità interiore definita, confusa sullo sfondo delle fermate della metro e dei sottopassi, il suo percorso è solo marginalmente scolastico. Seguendo un crescendo che quando è ancora largamente minorenne la porterà dalla musica all’alcol e infine, per step sempre più pesanti, verso la droga. Niente compagni di scuola e amici "normali" o genitori a scortarla lungo un cammino che l’accosterà molto da vicino anche alla criminalità organizzata legata allo spaccio – molto forte questa parte del libro – ma al loro posto il gruppo/madre, il branco che accetta tutti, specie i rifiuti degli altri. Tossici, alcolisti, drop out, quelli scavati dentro dal popper, dalla cocaina o altra sostanza e dalla frattura culturale con una Milano alternativa figlia degli anni 60 e 70 che stava scomparendo. Compagni di viaggio incamminati sullo stesso sentiero che in realtà è un tunnel dall’uscita strettissima in cui solo pochissimi riescono alla fine a infilarsi per riemergere alla luce, ma tante figure diverse e a loro modo romantiche. A volte si tratta di incontri estemporanei che le cambiano in qualche modo la vita, altre volte si tratta di "compari di perdizione" che per la maggior parte cadono lungo il cammino. Massi il punk, Rame il nichilista, André, Alex, Pallina, la Lele, il Bergo e tutti gli altri. Tra il clan dei Russi, fabbriche abbandonate e centri per la disintossicazione. Con la musica a punteggiare tutto.



FANTASMI NELLA CITTà LIQUIDA

Un viaggio senza sconti nell’adolescenza di una ragazza la quale non ha ritenuto opportuno mascherarsi dietro pseudonimi o dichiarare che si tratta di fatti integralmente inventati, come sarebbe stato più comodo fare.



Non è un’autobiografia, anche se ripercorre le mie esperienze personali tra i 13 e i 22 anni. Non lo nascondo, per cui non ho sentito l’esigenza di cambiare il mio nome. Ho modificato invece quelli degli altri e alcuni luoghi.

(Da un’intervista della Tassini rilasciata a Andrea Federica de Cesco per il corriere.it del 7 gennaio 2019)



Una ragazzina diventata donna, che con la sua scrittura fa trasparire forse una voglia di "catartizzare" anni che molti avrebbero preferito rimuovere dalla memoria, ma che qui, invece, vengono usati come mono seduta psicanalitica a uso e consumo della scrivente e di chiunque accetti quel mood languido e quel taglio da sceneggiato che sono perfettamente coerenti con la Tassini di oggi. Sempre, però, a venire fuori da una scrittura che procede in modo caoticamente ordinato e ti fulmina spesso con descrizioni poetiche e struggenti di situazioni orribili, lasciandotele quasi tatuate in mente, è la ricerca di una dimensione dell’esistenza che porti ad altro rispetto alle miserie della normalità. Che tra episodi di una brutalità desolante, un incontro in albergo coi Motley Crue, arresti, pestaggi, fughe, romantici black metallers e la routine della droga, soddisfi quella inspiegabile, ustionante voglia di vivere. A costo di morirne. E più ancora, una Milano liquida, che consente alla protagonista ed a tutti gli altri personaggi di muoversi quasi trasparenti rispetto alla città degli altri e contemporaneamente abbraccia, ma senza mai stringerti davvero. Presenti, ma paralleli, fluidi anche nel passaggio da un branco a un altro, dediti alla sperimentazione oltre la ragione, evanescenti e irrintracciabili come incorporei bosoni di Higgs urbani. Solo materia viva che si perde, fisicamente e metaforicamente, per poi emergere in non luoghi evitati dagli altri. Gli unici momenti in cui forse acquisiscono massa. Raccontando tutto come se si trattasse di un’amica intima, con la distanza necessaria a dare senso al tutto, per immagini e con un tocco inconfondibilmente, serenamente femminile.



E’ l’estate. D’estate moriamo come mosche nel miele





