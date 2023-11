THE POGUES: è deceduto Shane MacGowan

THE POGUES: deceduto Shane MacGowan

30/11/2023 - 18:29 (128 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Anni fa agli alcool party che organizzavamo noi, si pogava spesso anche con dei loro pezzi belli carichi. rip. 6 Era un grande artista... Che la terra gli sia lieve 5 Redattori, recensite gli album dei Pogues, se lo meritano. 4 Ho saputo questa mattina, mentre ero in ufficio...mi dispiace davvero tanto. Mi ritengo fortunato ad avere visto i Pogues dal vivo, era il tour di "Hell's Ditch" ed erano fantastici, soprattutto Shane. Peccato davvero. Stasera e nei prossimi giorni mi riascolto tutta la discografia. 3 Brutta notizia un gigante. Sghembo irresistibile. Una anima vera. Buon viaggio. 2 Saputa la notizia mi sono subito riascoltato A Mexican Funeral in Paris. 1 Personaggio incredibile e icona...r.i.p.