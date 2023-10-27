     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Weibermacht - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/04/24
COREY TAYLOR
CMF2B… Or Not 2B

21/04/24
JETHRO TULL
RökFlöte

22/04/24
FULL OF HELL
Coagulated Bliss

26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin

26/04/24
BLACK TUSK
The Way Forward

26/04/24
DARKTHRONE
It Beckons Us All

26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae

26/04/24
SIX BY SIX
Beyond Shadowland

26/04/24
STORMBORN
Zenith

26/04/24
PARTY CANNON
Injuries Are Inevitable

CONCERTI

20/04/24
MONSTERS OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

20/04/24
INCHIUVATU + LAMENTU + AGGHIASTRU
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

20/04/24
MARLENE KUNTZ
TPO, VIA CAMILLO CASARINI 17/5 - BOLOGNA

20/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

20/04/24
LOGICAL TERROR + BREAK ME DOWN
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

20/04/24
KARMA
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

20/04/24
THE OSSUARY
CENTRO STORICO, VIA VITTORIO VENETO - LEVERANO (LE)

20/04/24
DIOCLETIAN + WHISKEY RITUAL + NECROMORBID + NECROBLASPHEMER + Guests
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

20/04/24
ROSSOMETILE + MOSTRA ANNALILLA
XXXV LIVE, VIA GUERRITORE 35/37 - CAVA DE\' TIRRENI (SA)

20/04/24
NOBRAINO
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)
FOLTERKAMMER: ''Die Unterwerfung'' è l'ultimo singolo da ''Weibermacht''
20/04/2024 - 09:40 (49 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/04/2024 - 09:40
FOLTERKAMMER: ''Die Unterwerfung'' è l'ultimo singolo da ''Weibermacht''
27/03/2024 - 10:07
FOLTERKAMMER: disponibile il singolo ''Algolagnia''
24/02/2024 - 12:17
FOLTERKAMMER: presentano un brano da ''Weibermacht''
20/01/2024 - 09:40
FOLTERKAMMER: svelano i dettagli del nuovo album, ascolta 'Anno Domina'
27/10/2023 - 11:26
FOLTERKAMMER: firmano con Century Media Records
ULTIME NOTIZIE
20/04/2024 - 09:47
CLOVEN HOOF: i dettagli del nuovo ''Heathen Cross''
20/04/2024 - 09:43
UNIVERSE III: in streaming il singolo ''Casa de Los Pollos''
20/04/2024 - 09:38
PRAYING MANTIS: online un brano da ''Defiance''
20/04/2024 - 09:35
VANDEN PLAS: ecco il brano ''March of the Saints''
20/04/2024 - 09:26
LACUNA COIL: disponibile il nuovo singolo
19/04/2024 - 09:40
GREYHAWK: guarda il video di ''The Golden Candle''
19/04/2024 - 09:33
WIND ROSE: a giugno una data al Parma Tattoo Nerd Fest
19/04/2024 - 09:27
SEVERE TORTURE: ascolta ''Torn From the Jaws of Death'' dal nuovo album
19/04/2024 - 09:22
JOURS PALES: in arrivo a maggio il nuovo album ''Dissolution''
19/04/2024 - 09:17
ELVELLON: disponibile un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     